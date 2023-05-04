Ai-Media推出AI驱动的LEXI 3.0：实时自动字幕的未来

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澳大利亚悉尼, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专业字幕解决方案全球领导者Ai-Media自豪地宣布推出LEXI 3.0，这是其旗舰实时自动字幕解决方案的全新和改进版本。凭借先进的增强功能和新功能，LEXI 3.0是全球最准确、最先进的自动字幕解决方案，其结果可与人工字幕相媲美，而成本极低。



独立审计证实，LEXI 3.0持续提供的结果比前一版本减少了35%的识别、格式和标点错误。

最关键的是，LEXI 3.0引入了新的自动功能，包括扬声器识别和AI驱动的字幕放置，以避免屏幕干扰。在此版本中，平均质量结果从98.2%显著提高到98.7%。

LEXI 3.0是一款经济实惠的点播解决方案，非常适合为各种类型的内容提供实时字幕，从线性电视广播、OTT、体育直播和直播流到会议、活动、讲座等，不胜枚举。

Ai-Media联合创始人兼首席执行官Tony Abrahams表示：

“经过20年的努力，我们终于掌握了制胜法宝，使实时自动字幕成为现实。LEXI 3.0改变了游戏规则。我们看到，在质量大幅提高、延迟减少和发布新的AI功能的推动下，人们正在迅速采用自动字幕，这些功能以前需要人工干预，比如更改扬声器和放置字幕，以便不妨碍重要视觉效果。

可立即向现有Ai-Media客户提供LEXI 3.0，无需额外费用，并与任何连接到Ai-Media的iCap云计算网络的iCap编码器（硬件、Alta和Falcon）一起交付。”

如需了解有关LEXI 3.0的更多信息，请点击此处。

关于Ai-Media

科技公司Ai-Media于2003年在澳大利亚成立，是提供优质直播和录制的字幕、转录和翻译解决方案的全球领导者。该公司通过其AI驱动的LEXI自动字幕解决方案和端到端字幕硬件系列，帮助世界领先的广播公司、企业和政府机构确保获得高精度、安全和经济高效的字幕。在全球范围内，Ai-Media技术每月提供700万分钟的直播和录制媒体内容、在线活动和网络流。Ai-Media (ASX: AIM) 于2020年9月15日在澳大利亚证券交易所开始交易。要了解有关Ai-Media的更多信息，请访问Ai-Media.tv。

本通告随附图片请见: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0907bea0-b62d-4701-9a16-a712c101c4fe