Ai-Media 推出 AI 驅動的 LEXI 3.0：實時自動字幕的未來

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澳洲悉尼, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球專業字幕解決方案領導者 Ai-Media 自豪地宣布推出 LEXI 3.0，這是其旗艦直播自動字幕解決方案的新改進版本。憑藉尖端的增強功能和新功能，LEXI 3.0 是世界上最準確、最先進的自動字幕解決方案，以極低的成本提供可與人工字幕媲美的結果。



獨立審計證實，LEXI 3.0 能始終如一地提供結果，識別、格式和標點符號錯誤比以前的版本少 35%。

至關重要的是，LEXI 3.0 引入了新的自動化功能，包括說話人識別和 AI 驅動的字幕放置，以避免螢幕干擾。此版本的平均質量結果從 98.2% 顯著提高到 98.7% NER。

LEXI 3.0 是一款經濟實惠的點播解決方案，非常適合為各種類型的內容製作實時字幕——從線性電視廣播、OTT、體育直播和直播，到會議、活動、講座等。

Ai-Media 的聯合創始人兼行政總裁 Tony Abrahams 表示：

「經過 20 年的醞釀，我們終於破解了讓實時自動字幕成為現實的聖杯。LEXI 3.0 改變了遊戲規則。我們看到，由於質量的顯著提高、延遲的減少以及以前需要手動干預的新 AI 功能的發布，例如更改揚聲器和放置字幕以不遮擋重要視覺效果，自動字幕正在加速採用。」

「LEXI 3.0 可立即提供給現有的 Ai-Media 客戶，無需額外費用，並隨連接到 Ai-Media 的 iCap 雲網絡的任何 iCap 編碼器（硬件、Alta 和 Falcon）一起交付。」

如欲了解有關 LEXI 3.0 的更多資訊，請單擊此處。

關於 Ai-Media

科技公司 Ai-Media 於 2003 年在澳洲成立，是提供高質量直播和錄製的字幕、轉錄和翻譯解決方案的全球領導者。該公司透過其 AI 驅動的 LEXI 自動字幕解決方案和端到端的字幕硬件系列，幫助世界領先的廣播公司、企業和政府機構確保高精度、安全和具有成本效益的字幕。在全球範圍內，Ai-Media 技術每月提供 700 萬分鐘的直播和錄製媒體內容、在線活動和網絡流媒體。Ai-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日開始在澳交所掛牌上市。欲了解更多關於 Ai-Media 的資訊，請訪問 Ai-Media.tv。

此公告隨附的照片可於此獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0907bea0-b62d-4701-9a16-a712c101c4fe



