La division des services de TI de Konica Minolta grimpe dans le prestigieux classement des 100 meilleurs fournisseurs de solutions de CND 2023

MISSISSAUGA, Ontario, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd’hui que sa division des services de TI, IT Weapons, se taille de nouveau une place au classement des 100 meilleurs fournisseurs de solutions créé par ITWC Research et Channel Daily News (CDN) pour 2023. Ce classement souligne les réalisations de chefs de file des TI qui ont ouvert des avenues prometteuses et qui continuent d’avancer et de dominer le marché avec leurs produits et services novateurs. Chaque année, CDN dresse un portrait détaillé des fournisseurs de solutions de TI du Canada en fonction de soumissions fournies par des fournisseurs de services gérés ou de solutions infonuagiques, des intégrateurs de systèmes et des consultants de TI de partout au pays.



« La publication du classement des 100 meilleurs fournisseurs de solutions reconnaît les entreprises qui prospèrent financièrement, mais nous voulions également mettre en lumière l'innovation et les nouvelles approches. Les « Channel Innovation Awards » sont une reconnaissance importante pour les entreprises, quelle que soit leur taille, qui développent des solutions innovantes, recherchent des opportunités de niche et innovent en matière de service aux partenaires et aux clients. “Il s'agit dans les deux cas d'une reconnaissance importante pour soutenir le réseau de distribution », a déclaré Fawn Annan, PDG de l'ITWC.

Le classement est composé d’organisations du réseau ayant généré collectivement plus de 11 milliards de dollars de revenu en 2022. Beaucoup de changements dans le classement sont attribuables aux nouvelles méthodes de travail des clients (bureau, télétravail ou les deux), et le marché conserve un vif intérêt pour les améliorations technologiques et l’innovation en appui à ses nouvelles méthodes. Les 100 meilleurs fournisseurs de solutions sont restés à l’affût, guidant les clients dans des circonstances difficiles pour assurer le maintien en fonction et en sécurité des systèmes essentiels.

« Cette reconnaissance est un véritable témoignage du dur labeur et du dévouement de notre équipe, qui a travaillé sans relâche pour créer des solutions de TI novatrices afin d’appuyer la transformation de l’industrie. Je suis très fer de faire partie d’une communauté de talentueux professionnels repoussant les limites du possible », déclare Mark DeFreitas, vice-président régional, Services de TI gérés.

Pour voir le classement complet, cliquez ici.

Au sujet d’IT Weapons

IT Weapons, la division des services de TI de Konica Minolta Canada, offre des services de TI, des solutions infonuagiques hybrides, des services de sécurité de l’information, de connectivité et de gestion de l’infrastructure, et du soutien technique depuis plus de 20 ans.

Il vous faut un partenaire technologique de confiance qui vous met à l’aise, qui peut travailler avec vos objectifs d’affaires et votre réalité opérationnelle et qui vous fournit les technologies d’affaires essentielles qu’il vous faut. Vous pouvez souffler : nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Pas de souci, vos TI sont entre bonnes mains.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa gamme bizhub i-Series a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Color Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant neuf années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

Coordonnées

Relations avec les médias de Konica Minolta – Canada

Service de marketing, Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée.

info@bt.konicaminolta.ca

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df9207fe-b635-4ec8-93aa-10e4f4e09a9d/fr