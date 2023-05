CGG: Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d'administration du 4 mai 2023

French English

Assemblée Générale Mixte et Réunion du Conseil d’administration

du 4 mai 2023

Paris, France – 4 mai 2023

L’Assemblée Générale Mixte de CGG s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Monsieur Philippe SALLE, Président du Conseil d’administration. Le résultat des votes et la retransmission audio de l’évènement sont disponibles sur le site de la Société :

https://www.cgg.com/fr/investors/shareholder-services/general-meetings .

L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et notamment a approuvé :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2022 ;

les résolutions Say on Pay portant sur la rémunération des mandataires sociaux; et

les délégations et autorisations financières au Conseil d'administration.

L’Assemblée Générale a également renouvelé les mandats de Madame Colette LEWINER et Monsieur Mario RUSCEV en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration reste donc inchangé et se compose de 9 administrateurs dont 87,5% sont indépendants et 62,5% de femmes.

Le Conseil d’administration est composé de :

Philippe SALLE*, Président

Sophie ZURQUIYAH

Patrick CHOUPIN (administrateur représentant les salariés)

Michael DALY*

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Helen LEE BOUYGUES*

Colette LEWINER*

Heidi PETERSEN*

Mario RUSCEV*

Le Conseil d’administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a décidé de maintenir la composition de ses comités comme suit :

Le Comité d’audit et de gestion des risques (3 administrateurs tous indépendants)

Anne-France LACLIDE-DROUIN*, Présidente

Helen LEE BOUYGUES*

Colette LEWINER*

Le Comité de rémunération, de nomination et de gouvernance (4 administrateurs dont 3 indépendants)

Colette LEWINER*, Présidente

Patrick CHOUPIN

Heidi PETERSEN*

Mario RUSCEV*

Le Comité d’investissements (3 administrateurs tous indépendants)

Helen LEE BOUYGUES*, Présidente

Michael DALY*

Mario RUSCEV*

Le Comité HSE et développement durable (4 administrateurs dont 3 indépendants)

Michael DALY*, Président

Patrick CHOUPIN

Anne-France LACLIDE-DROUIN*

Heidi PETERSEN*

* Administrateur indépendant

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts : Direction Juridique, 27 avenue Carnot, 91300 Massy

Pièce jointe