4 mai 2023 - Vantiva - Cooptation de Katleen Vandeweyer en qualité d'administratrice indépendante

Communiqué de Presse

Cooptation de Katleen Vandeweyer en qualité d'Administratrice indépendante de Vantiva

Paris – 4 mai, 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), annonce qu’au cours de sa séance du 27 avril 2023, le Conseil d’administration de Vantiva a coopté Katleen Vandeweyer en qualité d’Administratrice indépendante de Vantiva. Elle remplace Katherine Hays ayant mis fin à son mandat le 27 septembre 2022. Ce départ fait suite à la scission d’activités intervenue au sein du groupe ex-Technicolor en septembre 2022.

La nomination de Katleen Vandeweyer sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du Groupe statuant sur les comptes de l’année 2022, qui se tiendra le 20 juin 2023. Son mandat d’Administratrice de Vantiva sera proposé au renouvellement jusqu’à l’Assemblée générale qui approuvera les comptes de l’année 2025.

Katleen Vandeweyer, 53 ans, de nationalité belge, Administratrice de plusieurs sociétés cotées et privées en Europe (en Belgique et au Royaume-Uni), possède une solide expérience en matière de gouvernance et d’audit.

Diplômée d’un Master en Économie de l’Université catholique de Leuven (Belgique), elle a débuté sa carrière chez Arthur Andersen, cabinet d’expertise comptable international, entre 1991 et 1997 en tant qu’auditrice. Elle a ensuite rejoint le groupe Worldline en tant qu’auditrice du Groupe, avant d’exercer la fonction de Directrice du contrôle de gestion en 2000, puis Directrice financière à partir de 2003 jusqu’en 2017. De 2017 à 2022, Katleen Vandeweyer a fait partie du groupe Proximus, grand opérateur de télécommunications belge coté en bourse, tout d’abord en tant que Directrice du contrôle de gestion, avant d’être nommée Directrice financière/Deputy CFO en 2020.

Elle est actuellement administratrice de deux sociétés cotées dont la société Renewi Plc, leader européen de la gestion des déchets opérant principalement dans la région du Benelux (cotée à la Bourse de Londres et à Euronext Amsterdam), la compagnie d'assurance multinationale Ageas (cotée à la Bourse belge), ainsi que de Fedrus, un groupe familial de distribution de matériaux de toiture.

Le Conseil d’administration a constaté que Katleen Vandeweyer était indépendante au regard des critères définis par le code AFEP/MEDEF.

Le Conseil d’administration de Vantiva est désormais composé de 9 membres, dont 44 % sont indépendants. Le taux de féminisation du Conseil d’administration est désormais de 33 %.

