LACROIX accélère son développement sur le segment des réseaux de chaleur.

Ce marché de niche en croissance historique est une composante

à part entière de la politique énergétique de la France.

5 fois plus de chaleur renouvelable d’ici 2030

LACROIX prévoit d’accélérer son développement sur le segment de la télégestion des réseaux de chaleur (« Smart HVAC »), où le Groupe a enregistré depuis 2020 une croissance de plus de 50%. Cette dynamique très positive est alimentée par les tendances durablement porteuses de ce marché que LACROIX adresse avec une nouvelle génération de produits et de solutions répondant parfaitement aux préoccupations et aux exigences de télégestion et d’optimisation de fonctionnement des collectivités ou des grands exploitants de ce type de réseaux (DALKIA, ENGIE, IDEX…).

Couvrant aujourd’hui 10% des besoins de chauffage en Europe, les réseaux de chaleur sont mis en place afin de chauffer des bâtiments publics et privés à partir d'une chaufferie collective. Ils comprennent une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d’échange, à partir desquelles les bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire.

Ces réseaux connaissent une montée en puissance historique grâce à leur excellent rendement pour chauffer les bâtiments publics ou collectifs tout en assurant une utilisation croissante de gisements d’énergies renouvelables parfois distants des bâtiments à chauffer (bois-énergie mais aussi géothermie, chaleur de récupération...).

En France, comme dans plusieurs autres pays européens, les réseaux de chaleur sont reconnus comme une composante à part entière de la politique énergétique. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération livrée par ces réseaux d’ici 2030. (www.ecologie.gouv.fr/reseaux-chaleur)

« La création, l’extension ou la densification des réseaux de chaleur donne la possibilité d’accroître significativement les livraisons de chaleur renouvelable dans nos régions ; cela ouvre un potentiel de développement très important à ce marché », souligne Yann Roland, Directeur Général Délégué d’Engie Solutions. Engie Solutions et LACROIX collaborent notamment sur les réseaux de chaleur des villes de Rennes, Nantes et Chalon-sur-Saône, qui figurent tous trois parmi les plus importants réseaux français.

Forte dynamique de croissance grâce au succès d’une nouvelle génération de solutions

A travers son activité Environment, LACROIX est présent depuis de nombreuses années sur le segment de la télégestion des réseaux de chaleur, où le Groupe a récemment déployé de nouvelles solutions. Le succès de la nouvelle génération de produits S4TH (la commercialisation de l’ancienne ayant été définitivement stoppée début 2022) repose tout d’abord sur une grande simplicité de mise en œuvre et d’utilisation pour l’exploitant ainsi que sur des atouts clés dont la cybersécurité et la régulation intégrée, la compacité, les technologies de Communication compatible avec les métiers et architectures des clients et une électronique robustifiée.

Ces nouveautés font la différence et aident les exploitants à optimiser la gestion de leurs réseaux. LACROIX adresse par ailleurs leurs fortes attentes en termes de digitalisation avec sa nouvelle plateforme LXConnect, lancée en 2022, qui apporte un véritable support dans la gestion à distance sécurisée d’un parc de matériels.

Fort de son succès en France, LACROIX a démarré l’exportation de cette solution au niveau international où les réseaux de vente déjà établies pour les secteurs « Smart Water » et « Smart Electrical Grids » contribueront sans nul doute à accélérer l’internationalisation de la solution « Smart HVAC ».

« Le succès de LACROIX sur ce marché témoigne de la pertinence et de la qualité de nos dernières innovations en termes d’équipements et de services, se félicite Ronald Vrancken, Directeur Général Exécutif de l’activité Environment de LACROIX. La preuve que la technologie que nous fournissons contribue à rendre les réseaux de chaleur plus performants et durables. »

Le segment « Smart HVAC » de l’activité Environment de LACROIX représente environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2023 et au-delà, le Groupe entend maintenir une dynamique de croissance soutenue sur ce marché de niche.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée au chiffre d’affaires de 708 millions d’euros en 2022, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de la domotique, de l’avionique, ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, gestion du trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

