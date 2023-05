Le système de fermes en acier modulaire d’Acrow permet la réhabilitation d'un pont couvert historique au Québec

English French

TORONTO, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, une entreprise internationale leader dans la conception et la fabrication de ponts, a déclaré aujourd’hui qu’un système de fermes en acier de sa conception a été utilisé pour supporter le pont Perrault pendant le projet de restauration de ce pont couvert historique au Québec. La circulation automobile sur le pont avait cessé depuis de nombreuses années, mais en 2018, il a été aussi fermé aux piétons et aux cyclistes après la découverte de la détérioration d’éléments en bois.



Ouvert à la circulation en 1929, le pont Perrault enjambe la rivière Chaudière, dans la municipalité de Notre-Dame-des-Pins. D’une longueur de 150,9 mètres, il est le plus long pont couvert de la province et une attraction touristique majeure. Après des retards causés par la hausse marquée du coût des matériaux de construction pendant la pandémie, le projet a commencé en mai 2022 et s’est terminé en novembre 2022. Les travaux de réfection ont permis de rouvrir le pont Perrault aux piétons et aux cyclistes, ainsi qu’aux passionnés de motoquads et de motoneiges.

Grâce à sa participation à de nombreuses réhabilitations réussies de ponts historiques dans toute l’Amérique du Nord, l’entreprise Acrow a été contactée par le maître d’œuvre du projet Cité Construction TM Inc. qui l’a chargée de dessiner et de fournir une structure autoporteuse qui tiendrait dans le pont Perrault et supporterait le pont couvert pendant la période de restauration. Le système de fermes en acier modulaire d’Acrow, loué au maître d’œuvre, avait une longueur de 152,4 mètres et une largeur totale de 2,7 mètres, ainsi qu’un tablier de bois servant d’accès aux ouvriers. De plus, un échafaudage volant temporaire placé sous le pont était supporté par des câbles et fixé à la structure d’Acrow, permettant de réaliser les travaux extérieurs sur la sous-face du pont en toute sécurité.

Comme c’est souvent le cas dans la restauration de structures ayant une valeur historique, le projet s’accompagnait de plusieurs défis. À l’étape de la conception, la considérable surcharge due au vent nécessitait la fabrication d’entretoises sur mesure pour le système de fermes. Aussi, l’installation était inhabituelle et exigeait que la structure d’Acrow reste en porte-à-faux sur 41 mètres et à différentes pentes sur les travées, car elle était tirée pour être mise en place par des câbles sur des rouleaux.

« Le système en acier d’Acrow était la solution parfaite pour ce projet unique », explique Benoit Forget, directeur général Québec/New Brunswick, d’Acrow Canada. « Comme tous les produits d’Acrow, nos systèmes de support robustes sont complètement personnalisables et peuvent être conçus pour les applications les plus complexes. »

« L’entreprise Acrow est fière d’avoir pris part à ce projet et à d’autres projets importants de restauration de ponts à valeur historique », ajoute Gordon Scott, vice-président du développement commercial et des opérations chez Acrow Canada. « Les ponts couverts sont intimement liés à l’histoire du Québec. Les protéger et préserver ces icônes culturelles pour les générations futures est une réalisation remarquable. »

