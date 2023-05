Martela Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2023

English Finnish

Tammi-maaliskuun 2023 liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2023

Liikevaihto oli 24,1 MEUR (27,0), muutos -10,8 %

Liiketulos oli -1,8 MEUR (0,1)

Liikevoittoprosentti oli -7,5 % (0,4 %)

Tilikauden tulos oli -2,2 MEUR (0,0)

Osakekohtainen tulos oli -0,49 euroa (-0,01)



Näkymät

Näkymät vuodelle 2023

Martela-konsernin koko vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan positiivinen.

Avainluvut, Meur

2023 2022 Muutos 2022 1-3 1-3 % 1-12 Liikevaihto 24,1 27,0 -10,8 % 106,7 Liiketulos -1,8 0,1 2,5 Liiketulos % -7,5 % 0,4 % 2,3 % Tulos ennen veroja -2,1 -0,1 1,3 Tilikauden tulos -2,2 0,0 2,6 Tulos/osake, eur -0,49 -0,01 0,57 Sijoitetun pääoman tuotto % -24,1 2,5 9,1 Oman pääoman tuotto % -17,3 -0,4 20,8 Omavaraisuusaste % 24,9 23,6 5,8 % 24,7 Nettovelkaantumisaste % 82,1 67,8 21,1 % 58,6





Toimitusjohtaja Ville Taipale:

”Viime vuonna alkanut markkinoiden epävarmuus jatkui myös tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sen vaikutukset näkyivät myös Martelan liiketoiminnassa. Liikevaihtomme laski 24,1 milj. euroon, joka oli 10,8 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tilaukset laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden ajankohtaan nähden kaikilla muilla alueilla paitsi ”Muut”- maissa.

Liiketuloksemme heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -1,8 milj. euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikutti erityisesti alhaisempi liikevaihto. Siihen vaikuttivat lisäksi panostukset tulevaisuuden kasvuun sekä kasvaneet poistot.

Vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli taloudellisen epävarmuuden vuoksi haastava. Olemme panostaneet myynnin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, jotta pystymme jatkossa paremmin vastaamaan markkinaolosuhteisiin. Olemme aloittaneet kehityshankkeen jonka avulla tulemme jatkossa mahdollistamaan digitaalisten myyntikanavien tuomisen palvelutarjoomaamme. Olen myös tyyytyväinen siihen että Kimmo Hakkala siirtyi uudeksi myynti ja markkinointijohtajaksemme sekä johtoryhmän jäseneksi helmikuussa.

Sota Ukrainassa ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti markkinatilanteeseen sekä raaka-aineiden hintatasoon, vaikka on jo merkkejä hintojen tasaantumisesta. Inflaation kiihtyminen ja korkotason nouseminen tulevat myös vaikuttamaan markkinatilanteeseen. On vaikea arvioida miten suuri vaikutus edellä mainituilla seikoilla on liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen keskipitkällä aikavälillä.

Uskomme, että työntekemisen tavat ja työympäristöt tulevat muuttumaan pysyvästi tulevaisuudessa. Koronapandemia on nopeuttanut työnteon muutosta entisestään, minkä johdosta toimisto on vain yksi monista työnteon paikoista, ja etä- ja hybridityön merkitys kasvaa. Tämä tulee lisäämään kysyntää yhä monimuotoisemmille työympäristöille, sekä tarvetta panostaa henkilöstön etä- ja hybridityöolosuhteisiin. Jatkamme edelläkävijänä, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, parhaiden ja joustavampien työympäristöjen luomisessa, jotka parantavat työntekijäkokemusta, tehokkuutta ja innovaatiokykyä sekä laskevat kokonaiskustannuksia. Vastaamme asiakkaidemme kasvaneeseen joustavuusvaateeseen ”Työympäristö palveluna” -mallillamme, jonka kehittämistä olemme jatkaneet aktiivisesti. Kiinnostus palvelumallia kohtaan on ollut rohkaisevaa ja odotamme palvelumallin vaikuttavan liiketoimintamme kehittymiseen positiivisesti.”

Markkinatilanne

Sota Ukrainassa on tuonut markkinoille epävarmuutta ja aiheuttanut merkittäviä hinnankorotuksia ja saatavuushaasteita raaka-aineissa. Näiden lisäksi markkinatilanteeseen on negatiivisesti vaikuttanut inflaation kasvu ja korkojen nousu. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksia yleiseen markkinatilanteeseen keskipitkällä aikavälillä.

TIEDOTUSTILAISUUS

Yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta, mutta toimitusjohtaja Ville Taipale ja talousjohtaja Kalle Lehtonen ovat tavoitettavissa puhelimitse perjantaina 5.5.2023 klo 12.00-14.00 välisenä aikana.

Martela Oyj

Ville Taipale

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Ville Taipale, puh +358 50 557 2611

Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh +358 40 053 9968





Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

