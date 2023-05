NKT sikrer banebrydende kabelrammeaftale til TenneTs 2GW Program

English Danish

Selskabsmeddelelse

5. maj 2023

Meddelelse nr. 14



NKT vinder banebrydende kabelrammeaftale til TenneTs 2GW Program

NKT har fået tildelt en rammeaftale til TenneTs 2GW Program om at levere betydelige mængder off- og onshore-kabler. 2GW programmet betragtes som et af de mest betydningsfulde infrastrukturprojekter i den grønne omstilling af Europa.

TenneT, den hollandsk-tyske netoperatør, har valgt NKT til at levere adskillige 525 kV XLPE- højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi (HVDC), der dækker både on- og offshore kabler. Ordren er en flerårig rammeaftale med kontraktuelle forpligtelser, som er en del af TenneT’s ambitiøse 2GW Program for havvind.

NKTs administrerende direktør Alexander Kara siger:

- Vi er meget tilfredse med endnu en gang at blive valgt som partner for det ambitiøse 2GW-program, hvilket bekræfter vores stærke position på markedet for højspændingskabler. Vi annoncerede for nylig kontrakttildelingen fra TenneT på ordrer til IJmuiden Ver og Nederwiek 2, som også er en del af 2GW programmet, og vil være nogle af verdens første havvindmølleparker til at anvende 525 kV XLPE HVDC-teknologien til søkabler. Med rammeaftalen fortsætter vi vores tætte samarbejde med TenneT og anvender den innovative kabelteknologi til yderligere projekter i Nordsøen.

Rammeaftalen løber frem til 2028 med mulighed for forlængelse frem til 2031. Med rammeaftalen har NKT fået tildelt kontrakterne til havvindmølleparkerne Nederwiek 3 og Doordewind 1 & 2 i den hollandske del af Nordsøen med en samlet installeret kapacitet på 6 GW. Kontrakterne forventes at blive udmøntet i 2025 og vil have en samlet værdi på

ca. EUR 1,5 mia. hvilket dækker hovedparten af projektets omfang. Yderligere projekter kan blive tilføjet under rammeaftalen.

Tim Meyerjürgens, COO TenneT siger:

- Efter nylig tildeling af de første fem kabelforbindelser og annonceringen af ​​leverandørerne til de hav- og landbaserede transformerstationer, er vi igen meget stolte over at kunne offentliggøre partnerne til den flerårige aftale om at producere og installere kablerne til disse afgørende og innovative systemer for energiomstillingen. Sammen vil vi levere omkring 7.000 kilometer jævnstrøms og metalliske returkabler til femten on- og offshore systemer i Tyskland og Holland frem til 2032.

TenneTs HVDC 2GW program i den hollandske og tyske del af Nordsøen betragtes som et af de mest betydningsfulde infrastrukturprojekter i Europas grønne omstilling. Med den mellemstatslige Oostende-erklæring i april 2023 blev ni europæiske lande, inklusive Holland og Tyskland, enige om samlet set at installere mindst 120 gigawatt havvindenergi inden 2030. TenneT står for 40 gigawatt, hvilket udgør ca. en tredjedel af denne kapacitet, med 20 gigawatt i hver af den hollandske og tyske del af Nordsøen. Dette vil spille en afgørende rolle i at styrke Europas energisikkerhed, samtidig med at Europa er på vej til at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050.

Nyt investeringsprogram iværksættes i højspændingsforretningen

Markedet for højspændingskabler er vokset betydeligt i de seneste år, og fremtidsudsigterne er fortsat positive drevet af overgangen til vedvarende energi og elektrificering af samfundet.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 1 af 22. februar 2023, ”forbereder NKT sig på at udvide produktions- og installationskapaciteten yderligere forudsat tildelingen af nye, betydelige højspændingsprojekter". Tildelingen af ​​TenneT-rammeaftalen betyder, at tildelingen af højspændingsprojekter for NKT akkumuleres til ca. EUR 5 mia. som nu anses for "betydeligt". På den baggrund, vil NKT nu igangsætte investeringen i yderligere produktionskapacitet og færdigheder, herunder et tredje ekstruderingstårn, på den eksisterende, markedsledende fabrik i Karlskrona, Sverige. NKT overvejer endvidere omfanget af yderligere installationskapacitet og færdigheder, og hvordan virksomheden sikrer dette fremadrettet.

I løbet af den sidste måned har NKT opnået betydelige, yderligere tilsagn om garantikapacitet fra banker og eksportkreditagenturer, herunder Swedish Export Credit Agency (EKN) og Swedish Export Credit Corporation (SEK), som afspejler selskabets betydelige ordreindgang på det seneste. Dette betragtes som en vigtig forudsætning for NKTs ambition om at vokse rentabelt med den stigende efterspørgsel på markedet.

NKT vil hurtigst muligt og senest ultimo maj, afhængigt af kapitalmarkedsforholdene, dele yderligere information om størrelsen af ​​investeringer, opdaterede finansielle ambitioner og en potentiel aktieemission for at understøtte vækstmulighederne.

Kontrakterne ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2023.

Fakta:

Rammeaftalens værdi : ca. EUR 1,5 mia. hvilket dækker hovedparten af projektets omfang. Omfang og værdi af kabelinstallationen vil blive inkluderet senere.

: ca. EUR 1,5 mia. hvilket dækker hovedparten af projektets omfang. Omfang og værdi af kabelinstallationen vil blive inkluderet senere. Specifikation af kabelrute : Nederwiek 3 rutelængde: 288 km Doordewind 1 rutelængde: 185 km Doordewind 2 rutelængde: 185 km

: Schedule: Kontrakterne forventes at blive udmøntet i 2025 og projekterne idriftsat i 2031.

Læs mere om TenneT’s 2GW Program

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022





Vedhæftet fil