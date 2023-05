Nexans remporte le plus important contrat de son histoire afin de soutenir la transition énergétique en Europe avec TenneT

English French





Nexans s’est vu attribuer par TenneT un accord-cadre portant sur des projets clés en main de courant continu haute tension (CCHT) pour des parcs éoliens offshore

Le contrat comprend, dans un premier temps, un engagement concernant trois projets de raccordement au réseau d’un montant initial de 1,7 milliard d’euros pour des câbles et leur pose seule

Ces projets, qui contribueront à accélérer la transition énergétique de l’Allemagne et à renforcer la sécurité énergétique en Europe, seront opérationnels entre 2029 et 2031

Nexans, grâce à son système innovant de câbles sous-marins 525 kV, acheminera au total 6 GW d’énergie de la mer du Nord vers l’Allemagne.

Paris, le 5 mai 2023 – Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, a remporté un accord-cadre auprès de TenneT, l’opérateur de réseaux de transport d’électricité (TSO) aux Pays-Bas et dans une grande partie de l’Allemagne.

Nexans sera responsable de trois projets de raccordement au continent de futurs parcs éoliens offshore – BalWin 3, LanWin 4, LanWin 2 – situés en mer du Nord allemande, pour un montant initial de 1,7 milliard d’euros, conformément aux termes de l’accord-cadre. D’importantes prestations en sous-traitance viendront s’y ajouter après la signature des commandes spécifiques pour chaque projet.

Le Groupe exécutera la totalité d’un contrat clés en main EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation), comprenant notamment des travaux de génie civil concernant plus de 2160 km de câbles sous-marins et terrestres.

En 2022, Nexans a franchi une étape majeure en menant à bien le développement et le test du premier câble de 525 kV en courant continu présentant des caractéristiques indispensables pour augmenter substantiellement la capacité de transport. Les projets attribués sont les premiers dans lesquels le Groupe déploie sa technologie inédite de câble 525 kV offshore, spécialement conçue pour soutenir la transition énergétique. Les câbles sous-marins seront fabriqués par l’usine phare de Nexans à Halden en Norvège.

Après le succès du projet DolWin 6 et l’attribution du projet BorWin 6 en 2022, l’accord-cadre perpétue le partenariat à long terme entre Nexans et TenneT, contribuant à accélérer la transition énergétique de l’Allemagne. Il confirme que le Groupe est un partenaire fiable pour soutenir la transition énergétique et réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre afin de remplir les objectifs de neutralité carbone fixés lors de la COP21.

Vincent Dessale, Chief Operating Officer (COO) et Senior Executive Vice President de Nexans, commente : « L’incertitude pesant sur l’approvisionnement énergétique souligne une fois encore la nécessité d’investir dans les réseaux offshore partout en Europe. Cela ne sera possible que par l’établissement de solides partenariats à long terme entre les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport. L’accord-cadre élaboré par TenneT est la réponse parfaite à ces défis, conforme au modèle rendement-risque de Nexans. Nous sommes fiers de participer à ces projets pionniers et heureux de jouir de la confiance de TenneT. Notre expertise dans ce domaine nous permet d’être à la pointe de la transition énergétique via l’éolien offshore à travers le monde. »

L’engagement de Nexans pour le développement durable, son recentrage sur l’électrification, ses technologies innovantes destinées aux projets CCHT, ainsi que ses investissements dans de nouvelles capacités de production, de nouveaux navires et outils de protection des câbles sous-marins, positionnent le Groupe comme un acteur majeur de la transition énergétique.

Tim Meyerjürgens, COO de TenneT, déclare : « Après la récente attribution des cinq premiers projets de raccordement et l’annonce des fournisseurs des postes de conversion marins et terrestres, nous sommes à nouveau très fiers d’annoncer les partenaires du contrat pluriannuel portant sur la production et la pose de câbles pour ces systèmes essentiels et innovants de raccordement au réseau dans le cadre de la transition énergétique. »





