Génomique | Thérapies Cellulaires & Génétiques | Bioproduction

Information financière du 1er trimestre 2023

Les revenus de l’activité sont en hausse de +12% pour s’établir à 435 K€

Le chiffre d’affaires s’élève à 321K€ en hausse +13%

Les ressources financières offrent une visibilité financière pour la totalité de l’exercice 2023

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd’hui ses revenus du 1er trimestre et sa trésorerie au 31 mars 20231.

Revenus du 1er trimestre 2023

En milliers d’Euros – normes IFRS T1 2023 T1 2022 ∆% Chiffre d’affaires 321 284 +13% Autres revenus 113 104 +9% Total revenus de l’activité 435 389 +12%

Le total des revenus de l’activité au 31 mars 2023 s’élève à 435 K€, en progression de 12% par rapport à la même période l’an passé, et se décompose comme suit :

le chiffre d’affaires de 321 K€, en hausse de 13% par rapport à la même période de 2022 s’expliquant par une bonne tenue des ventes et une consolidation de l’équipe commerciale.

de 321 K€, en hausse de 13% par rapport à la même période de 2022 s’expliquant par une bonne tenue des ventes et une consolidation de l’équipe commerciale. les autres revenus, d’un montant de 113 K€ au 31 mars 2023, correspondent au crédit d’impôt recherche.

La société poursuit la réalisation de son plan stratégique. Pour rappel, une vision détaillée de l’activité et des projets structurants de la société sont présentés dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 mis à disposition sur le site internet de Genomic Vision en date du 28 avril 2023.

Structure financière au 31 mars 2023

Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 43 K€ au 31 mars 2023, contre 0,76 M€ au 31 décembre 2022. La consommation de trésorerie est liée à l’activité courante de la Société ainsi qu’à la mise en place progressive de son plan stratégique.

Compte tenu, d’une part des hypothèses révisées de croissance des ventes et des investissements en R&D, ventes, marketing, frais généraux, besoin en fonds de roulement associés, et d’autre part du contrat signé avec Winance, Genomic Vision dispose des ressources nécessaires pour poursuivre son développement au cours de l’exercice 2023.

Pour rappel, la Société avait annoncé en mai 2022 la signature d’un contrat avec Winance en vue de la mise en place d’une ligne de financement par émission d’obligations convertibles (les « OC ») en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d’actions (les « BSA » et ensemble avec les actions auxquelles ils sont attachés les « ABSA » et avec les OC les « OCABSA »), pour un montant total maximum net de 28,8 M€ (30 M€ de valeur nominale). L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 23 mai 2022 a approuvé la mise en place de ce financement.

La société disposait ainsi au 31 mars 2023 d’un solde net de 23,96 M€ (25 M€ de valeur nominale) sur sa ligne de financement dont les principales caractéristiques sont la structuration en 15 tranches d’OCABSA d’un montant total maximum net de 28,8 M€. Le tout est décrit dans le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro d’approbation 22-170, composé du document d’enregistrement universel déposé le 14 avril 2022, sous le numéro D.22-0293, de l’amendement au document d’enregistrement universel déposé le 20 mai 2022 sous le numéro D.22-0293-A01, d’une note d’opération et d’un résumé, et disponible au siège social de la Société (80/84 Rue des Meuniers, 92220 Bagneux), sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et sur celui de l’AMF ( www.amf-france.org ).

Les besoins d’investissements et de financement de la croissance sont basés sur les principaux axes stratégiques prioritaires suivants :

Consolidation et renfort des équipes R&D, poursuite des projets en cours et élargissement du portefeuille d’applications :

1/ Développement de nouvelles solutions à haute valeur ajoutée répondant aux besoins des marchés suivants :

L’analyse et l’édition du génome, ainsi que la bio-production,

La recherche fondamentale et clinique principalement axée sur l’oncologie,

2/ Amélioration des performances de l’instrumentation pour la rendre plus accessible :

Développement de systèmes intégrés, depuis la préparation des échantillons jusqu’aux rendu et l’interprétation des résultats,

Automatisation de l’instrumentation pour permettre son utilisation routinière.

Consolidation et renfort des équipes Ventes, Supports et Marketing : Elargissement de la couverture terrain pour répondre aux besoins du marché à l’international, essentiellement Etats Unis et Europe, Signature de partenariats structurants avec des tiers afin de diversifier nos compétences et d’accélérer nos programmes.



Prochaines publications financières2

Résultats semestriels 2023 : vendredi 29 septembre 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 : mardi 14 novembre 2023

² Date indicative, susceptible d'être modifiée. Publications après marché.

À PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services dédiés

à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle de la qualité

et de la sécurité de ces modifications ; en particulier dans les technologies d'édition du génome et

dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC VISION basés sur

la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures

quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le

génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication de l'ADN dans

les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée

à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Genomic Vision a mis en place un financement sous forme d’ OCABSA avec Winance qui n’a pas vocation à rester actionnaire de la société, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice des titres.

Les actions, résultant de la conversion ou de l’exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l’action ainsi qu’une forte dilution

Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société. La société a réalisé plusieurs opérations de financement dilutif, les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la société.

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 28 avril 2023, sous le numéro d’enregistrement D. 23-0383, disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.





