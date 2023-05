ABT RS6 Legacy Edition : un modèle de série limitée marquant le « couronnement de deux décennies d’histoire de la RS6 »

French Italian

KEMPTEN, Allemagne, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABT Sportsline, le préparateur principal de véhicules Audi et VW, fascine ses fans avec des modèles spéciaux extraordinaires. L’ABT RS6 Legacy Edition (LE), un modèle de série limitée à 200 exemplaires, en est la dernière illustration en date. La RS6 en Legacy Edition dotée d’un moteur V8 est un hommage mérité à un modèle véritablement légendaire. Au regard de son incroyable potentiel de performance et de son design époustouflant, la RS6 de dernière génération a placé la barre très haut dans le domaine des véhicules de hautes performances.



En s’appuyant sur sa propre technologie appelée ABT POWER R, ABT a augmenté la puissance de l’Audi RS6 Performance (MKB : DYGA) de 463 kW (630 ch) à environ 559 kW (760 ch) et fait grimper son couple à 980 Nm*, en la dotant notamment d’un turbocompresseur ABT, d’un refroidisseur intermédiaire ABT et d’inserts de jupe avant en carbone, y compris un cache de prises d’air permettant une circulation optimisée de l’air. Le modèle ABT RS6 Legacy Edition est compatible avec l’application « myABT ». Grâce à l’aperçu des données de performance du véhicule, les futurs propriétaires pourront désormais visualiser cette augmentation de performance sur l’interface utilisateur MMI via Apple CarPlay. Ils peuvent également avoir accès aux différents paramètres Charisma, tels que ECO, SPORT ou RACE, pour une adaptation des caractéristiques de performance à la qualité du carburant en fonction des besoins. Plus d’informations sur l’ensemble des fonctions sur : MY ABT App

Côté aérodynamique, l’un des points forts est l’insert en carbone ABT intégré au capot de la RS6-LE d’ABT, qui, au-delà de l’aspect visuel, permet une évacuation supplémentaire de la chaleur du moteur V8 biturbo aux performances accrues. Le modèle spécial limité a aisément passé les essais de choc de la tête prescrits par la loi pour l’homologation de l’insert de capot en carbone ABT dans le domaine d’application de la loi allemande sur l’homologation des véhicules routiers (StVZO). Cependant, il ne s’agit là que d’une petite partie du kit aérodynamique complet qu’ABT a apporté au véhicule.

ABT améliore l’habitacle déjà de haute qualité de l’Audi RS6, en le recouvrant de tissus Dinamica soul au niveau des palettes au volant, des garnitures de seuil de portière, du tableau de bord et des garnitures d’armature de siège. L’un des traits caractéristiques du Dinamica est sa composition en fibres très fines. Sa surface ignifuge, douce et semblable à du daim est protégée de manière optimale contre l’humidité et la saleté par un revêtement en téflon.

Le volant ABT se caractérise par une finition en tissu Alcantara de haute qualité, un marquage sportif à 12 heures et une gamme complète de capteurs, semblables au volant Audi d’origine. La suspension parfaitement réglée avec des ressorts hélicoïdaux ABT et les stabilisateurs sportifs ABT garantissent des performances optimales lors de la conduite sur route. Les jantes forgées de 22 pouces ABT HIGH PERFORMANCE de couleur noir brillant, recouvertes de pneus Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 ZR22, y contribuent également. Le silencieux ABT en acier inoxydable, à 4 sorties ABT de 102 mm de diamètre, fournit la bonne sonorité.

* Les valeurs indiquées varient pour les lettres de code moteur DJPB, DYGB : 559 kW (760 ch) à un couple de 920 Nm. Les performances du moteur sont conformes aux exigences de la directive 80/1269/CEE. La procédure et le fabricant du banc d’essai ont été vérifiés et approuvés par le constructeur du véhicule.

