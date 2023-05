Bombardier lance le service de connectivité Iridium Certus comme équipement de base de l’avion Challenger 3500

English French

Bombardier fournira le service Iridium Certus ® à bord des avions Challenger 3500, un service répondant aux besoins de connectivité mondiale des clients

Les passagers des avions Challenger 3500 bénéficieront d’une connectivité des plus fiables à latence plus faible et à couverture plus étendue

L’avion Challenger 3500 devient le premier avion d’affaires superintermédiaire de l’industrie à offrir la connectivité Iridium Certus comme équipement de base



MONTRÉAL, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que tous les avions Challenger 3500 seront maintenant dotés de la connectivité Iridium Certus comme équipement de base, laquelle procurera aux clients un service Internet des plus fiables. En partenariat avec Collins Aerospace, fournisseur de services privilégié de Bombardier pour les services de connectivité de l’ensemble de la flotte, cette nouvelle offre appuiera l’expérience exquise des passagers à bord de l’avion et assurera une productivité accrue.

Avec une vitesse de connexion maximale de 704 kbit/s, Iridium Certus fournit une base solide pour répondre aux besoins de connectivité, avec la latence la plus faible et la couverture la plus étendue, allant du nord au sud et de l’est à l’ouest. Grâce à une constellation de plus de 66 satellites interreliés, les passagers bénéficient d’un réseau véritablement mondial et d’une vitesse de transmission des données plus élevées permettant une efficacité optimale et une expérience en vol fluide. Tous les exploitants actuels d’avions Challenger 300 ou Challenger 350 pourront faire installer ce nouveau service en rattrapage dans le vaste réseau de centres de service de Bombardier.

« Nous sommes fiers de notre position de chef de file de l’industrie en matière de confort en cabine et de fiabilité, » a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. « En intégrant le nouveau système Certus aux avions Challenger 3500, nous offrons à nos clients un service de connectivité très fiable couvrant le monde entier d’un pôle à l’autre. Cela démontre notre engagement inébranlable envers nos clients. »

S’appuyant sur la solide feuille de route de la gamme d’avions Challenger en matière de fiabilité et de performances incontestées, l’avion Challenger 3500 offre un intérieur très luxueux, notamment grâce au chic et exclusif fauteuil Nuage de Bombardier. La conception évoluée de l’avion accorde également priorité au bien-être des passagers en offrant une pression d’altitude en cabine grandement réduite qui confère un sentiment de confort et de bien-être plus enveloppant. L’ajout du service Certus porte l’expérience en vol à bord de l’avion Challenger 3500 à de nouveaux sommets.

« La nouvelle solution Iridium SATCOM de Collins Aerospace procurera aux exploitants de Challenger 3500 de plus hautes vitesses de transmission des données, un plus faible poids et une plus petite empreinte d’antenne que ceux des systèmes SATCOM des générations précédentes, ce qui permettra de réduire la traînée et l’utilisation d’énergie tout en fournissant des services de connectivité plus efficaces aux passagers en cabine, » a indiqué Nate Boelkins, vice-président directeur général, Avionique d’affaires et régionale chez Collins Aerospace.

Conformément à l’engagement de Bombardier en matière d’environnement, l’avion Challenger 3500 a été conçu et construit dans un souci d’écoresponsabilité. C’est le premier avion d’affaires du segment superintermédiaire à avoir fait l’objet d’une déclaration environnementale de produit, attestant de l’empreinte environnementale de l’avion sur tout son cycle de vie. Une série de choix haut de gamme respectueux de l’environnement permettent aux clients d’opter en cabine pour des tissus recyclés, des types de bois écoresponsables et des matériaux à base de fibres naturelles sans faire aucun compromis sur l’élégance ou le confort. De plus, grâce à la toute première application eco app de l’aviation d’affaires, l’avion permet aux équipages d’optimiser la consommation de carburant et de réduire les émissions de CO 2 .

L’emblématique gamme Challenger de Bombardier – la plateforme superintermédiaire la plus vendue des huit dernières années – est la plateforme de choix pour les services d’opérations aériennes d’entreprise et les exploitants de vols nolisés du monde entier.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 3500 et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

