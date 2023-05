English Danish

Selskabsmeddelelse

5. maj 2023

Meddelelse nr. 15

NKT tildelt turnkey projekt på højspændings-kabel mellem Frankrig og Spanien

NKT har vundet en ordre på et af de to 400 kV højspændingskabelsystemer til Bay of Biscay Interconnector, der styrker transmissionssikkerheden og elforsyningen mellem de to lande. Med ordren styrker NKT sin position i Sydeuropa.

Som kommunikeret i selskabsmeddelelse nr. 9 den 10. marts 2023 er NKT blevet tildelt turnkey kabelprojektet til Bay of Biscay Interconnector af INELFE (Electricity Interconnection France-Spain), et joint venture mellem den spanske netoperatør Red Eléctrica og dens franske pendant Réseau Transport d’Électricité (RTE). Ordren er nu forhandlet endeligt på plads med en værdi på mere end EUR 600 mio. For NKT omfatter projektet design, produktion, offshore installation og idriftsættelse af et af de to 400 kV jævnstrømskabelsystemer, der vil forbinde Frankrig og Spanien.

Alexander Kara, administrerende direktør i NKT, siger:

- Med ordren fortsætter vi med at udnytte vores ekspertise indenfor højspændingskabler baseret på jævnstrømsteknologi og den vil spille en central rolle i sammenkoblingen af ​​de europæiske elnet. Bay of Biscay Interconnector er vigtigt for at styrke transmissions-sikkerheden og den grønne omstilling i Europa. Vi er glade for at udvide vores position i Sydeuropa og ser frem til samarbejdet med INELFE.

Ordren omfatter cirka 100 km landkabler samt 300 km offshore kabler fordelt på tre on- og to offshore sektioner for at undgå kabellægning i den undersøiske kløft Capbreton Canyon.

De to kabelsystemer vil øge den samlede energioverførsel mellem Frankrig og Spanien fra 2.800 MW til 5.000 MW. Det vil samtidig forbedre sikkerheden, stabiliteten og kvaliteten af ​​elforsyningen mellem de to lande og styrke integrationen af ​​vedvarende energi ved at forbinde Den Iberiske Halvø med det europæiske kontinent.

NKT vil producere kablerne på højspændingsfabrikken i Karlskrona, Sverige, og det forventes, at det samlede projekt afsluttes i 2028.

Ordren ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger for 2023.

Fakta:

Kontraktv ærdi: Over EUR 600 mio. (EUR over 550 mio. i standard metalpriser)

Over EUR 600 mio. (EUR over 550 mio. i standard metalpriser) Kunde: INELFE er et joint venture mellem den spanske netoperatør Red Eléctrica og dens franske pendant Réseau Transport d’Électricité (RTE), med ansvar for konstruktion og idriftsættelse af alle elforbindelser mellem de to lande.

INELFE er et joint venture mellem den spanske netoperatør Red Eléctrica og dens franske pendant Réseau Transport d’Électricité (RTE), med ansvar for konstruktion og idriftsættelse af alle elforbindelser mellem de to lande. Kabelspecifikationer: 400 kV højspændings DC XLPE strømkabelsystem,

ca. 100 km onshore kabler og 300 km offshore kabler

400 kV højspændings DC XLPE strømkabelsystem, ca. 100 km onshore kabler og 300 km offshore kabler Tidsplan: Det samlede projekt forventes afsluttet i 2028

Det samlede projekt forventes afsluttet i 2028 Særlige forbehold i kontrakt: Ingen





