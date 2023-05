English French



Tremblay-en-France, le 5 mai 2023

Aéroports de Paris SA

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions

composant le capital social au 30 avril 2023

Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général

de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0010340141

Code mnémonique : ADP

Place de cotation : Euronext Paris

Marché : Euronext Paris - Compartiment A – SRD

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote bruts Nombre de droits de vote nets1 30/04/2023 98 960 602 163 930 764 163 624 779

1 Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote

Rectificatif : Il a été identifié que 9 103 actions détenues par Aéroports de Paris, acquises entre le 25 novembre 2015 et le 22 mars 2016, et constituant un reliquat au titre de l’opération d’actionnariat salarié mise en œuvre en 2016 avaient été omises depuis janvier 2018 dans le décompte des actions propres détenues par la société. En conséquence, le nombre de droits de vote nets a été présenté erronément : le nombre de droits de vote nets réel était inférieur de 9 103 droits de votes au nombre publié dans les communiqués relatifs aux droits de votes de janvier 2018 à juillet 2022, et inférieur de 9 153 droits de votes au nombre publié dans les communiqués relatifs aux droits de votes d'août 2022 à mars 2023, en raison également d'une erreur dans les outils de suivi du contrat de liquidité. Un tableau rectificatif figure en annexe du présent communiqué.

Contacts Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr

Contact presse : Justine Leger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 7 64 67 08 81

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

Annexe - Rectificatif du nombre de droits de vote nets depuis janvier 2018

Date Nombre de droits de vote nets publié Nombre de droits de vote nets rectifié Ecart 31-janv.-18 171 225 967 171 216 864 - 9 103 28-févr.-18 171 226 038 171 216 935 - 9 103 31-mars-18 171 278 845 171 269 742 - 9 103 30-avr.-18 171 278 147 171 269 044 - 9 103 31-mai-18 171 434 169 171 425 066 - 9 103 30-juin-18 171 529 222 171 520 119 - 9 103 31-juil.-18 171 523 097 171 513 994 - 9 103 31-août-18 171 693 082 171 683 979 - 9 103 30-sept.-18 171 763 224 171 754 121 - 9 103 31-oct.-18 171 756 644 171 747 541 - 9 103 30-nov.-18 171 743 283 171 734 180 - 9 103 31-déc.-18 171 740 652 171 731 549 - 9 103 31-janv.-19 171 735 892 171 726 789 - 9 103 28-févr.-19 171 722 261 171 713 158 - 9 103 31-mars-19 171 717 805 171 708 702 - 9 103 30-avr.-19 171 712 243 171 703 140 - 9 103 31-mai-19 171 710 663 171 701 560 - 9 103 30-juin-19 171 709 024 171 699 921 - 9 103 31-juil.-19 171 771 981 171 762 878 - 9 103 31-août-19 171 779 652 171 770 549 - 9 103 30-sept.-19 177 788 832 177 779 729 - 9 103 31-oct.-19 171 789 132 171 780 029 - 9 103 30-nov.-19 171 787 115 171 778 012 - 9 103 31-déc.-19 171 793 571 171 784 468 - 9 103 31-janv.-20 171 786 098 171 776 995 - 9 103 29-févr.-20 171 774 757 171 765 654 - 9 103 31-mars-20 171 774 429 171 765 326 - 9 103 30-avr.-20 171 774 368 171 765 265 - 9 103 31-mai-20 171 774 238 171 765 135 - 9 103 30-juin-20 171 774 125 171 765 022 - 9 103 31-juil.-20 171 774 393 171 765 290 - 9 103 31-août-20 171 774 414 171 765 311 - 9 103 30-sept.-20 171 774 349 171 765 246 - 9 103 31-oct.-20 171 774 049 171 764 946 - 9 103 30-nov.-20 171 773 347 171 764 244 - 9 103 31-déc.-20 171 770 882 171 761 779 - 9 103 31-janv.-21 171 771 132 171 762 029 - 9 103 28-févr.-21 171 771 771 171 762 668 - 9 103 31-mars-21 171 772 392 171 763 289 - 9 103 30-avr.-21 171 772 119 171 763 016 - 9 103 31-mai-21 171 793 002 171 783 899 - 9 103 30-juin-21 171 789 497 171 780 394 - 9 103 31-juil.-21 171 791 618 171 782 515 - 9 103 31-août-21 171 791 004 171 781 901 - 9 103 30-sept.-21 171 793 429 171 784 326 - 9 103 31-oct.-21 171 794 799 171 785 696 - 9 103 30-nov.-21 171 791 533 171 782 430 - 9 103 31-déc.-21 171 794 685 171 785 582 - 9 103 31-janv.-22 171 793 859 171 784 756 - 9 103 28-févr.-22 171 793 035 171 783 932 - 9 103 31-mars-22 171 800 337 171 791 234 - 9 103 30-avr.-22 171 912 909 171 903 806 - 9 103 31-mai-22 171 903 842 171 894 739 - 9 103 30-juin-22 171 892 774 171 883 671 - 9 103 31-juil.-22 171 896 628 171 887 525 - 9 103 31-août-22 171 885 208 171 876 055 - 9 153 30-sept.-22 171 873 733 171 864 580 - 9 153 31-oct.-22 171 876 600 171 867 447 - 9 153 30-nov.-22 167 815 701 167 806 548 - 9 153 31-déc.-22 163 650 763 163 641 610 - 9 153 31-janv.-23 163 645 134 163 635 981 - 9 153 28-févr.-23 163 644 922 163 635 769 - 9 153 31-mars-23 163 631 911 163 622 758 - 9 153

