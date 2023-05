Alle resoluties met grote meerderheid goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van Ontex

English Dutch

Aalst-Erembodegem, 5 mei 2023 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX) hield vandaag haar jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering, gevolgd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Alle voorgestelde resoluties werden met overtuigende meerderheid goedgekeurd door de aandeelhouders.

De aandeelhouders keurden onder andere een fundamentele aanpassing van het remuneratiebeleid goed. De remuneratie van het management wordt hierbij beter afgestemd op het rendement voor de aandeelhouders, met een sterke nadruk op de waardering van het aandeel binnen drie jaar. De buitengewone algemene vergadering hernieuwde daarnaast de machtigingen voor de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal en voor de verkrijging van eigen aandelen.

Voorzitter Hans Van Bylen: “Ik dank de aandeelhouders van Ontex van harte voor hun zeer duidelijke goedkeuring van alle resoluties die de raad van bestuur dit jaar had voorgesteld aan de algemene vergadering. Verschillende van deze resoluties zullen bijdragen tot de versnelde implementatie van onze strategische heroriëntatie.”

De notulen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en de buitengewone aandeelhoudersvergadering zijn beschikbaar op de website van Ontex op: https://ontex.com/agm-shareholder-information-nl/

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Maarten Verbanck +32 492 72 42 67 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7.500 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn , Facebook , Instagram en YouTube .

