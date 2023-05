Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 mars 2023

UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE ET UTILE AUX FRANCILIENS

UN RÉSULTAT MARQUÉ PAR LE RETOURNEMENT DU CONTEXTE DE TAUX

Paris, le 5 mai 2023,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce vendredi 5 mai pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle au 31 mars 2023.

> Une activité commerciale dynamique et utile à nos clients

Avec plus de 24 000 nouveaux clients particuliers et professionnels au 1er trimestre, l’intensité relationnelle affiche un niveau robuste dans un contexte économique bouleversé depuis un an par la flambée de l’inflation et des taux de marché. Moins d’un an après son lancement, la nouvelle offre de banque au quotidien a conquis 90 000 clients.

Les encours de crédit progressent de 5,0% sur un an. Malgré un contexte de taux adverse, la Caisse Régionale continue d’accompagner les besoins de financement de ses clients entreprises et professionnels, mais aussi les projets habitat de tous les franciliens (1,3 Mds€ de réalisations habitat au 1er trimestre).

Les encours de collecte progressent de façon modérée (+0,9%), avec une réorientation marquée vers l’épargne liquide rémunérée et vers l’épargne financière, portée par l’activité de conseil de notre réseau.

> Un PNB et un résultat en baisse en raison du retournement des taux

Le PNB consolidé s’établit à 232,0 M€, en baisse de 14,4%. La marge d’intermédiation est impactée négativement par l’augmentation inédite de la charge de refinancement, l’inertie à la hausse des taux sur les nouveaux crédits, ainsi que par des effets de base, notamment la fin du mécanisme de bonification du TLTRO.

Les frais généraux reculent de 0,6%, du fait de la baisse des cotisations FRU/FGDR. Cela conduit à un RBE de 63,1 M€, en baisse de 37,6% par rapport au T1 2022.

Le coût du risque annualisé représente 10 bp des encours de crédit, pratiquement stable par rapport au T1 2022 (9 bp), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le taux de créances dépréciées sur encours brut est stable par rapport au 31/12/2022.

Le résultat net consolidé du trimestre s’établit à 31,6 M€, en baisse de 47,9%.

> Des fondamentaux financiers robustes

Les provisions sont renforcées, la situation de liquidité est robuste, et le ratio de solvabilité global phasé estimé de 26,4%, en augmentation de 1,6 point sur un an, est largement supérieur aux exigences réglementaires. La Caisse Régionale d’Ile-de-France s’appuie sur une structure financière solide pour accompagner l’économie francilienne dans une période incertaine.

> Agir pour les Franciliens et au service du développement du territoire

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France continue d’accompagner les Franciliens dans tous leurs moments de vie, et notamment dans l'acquisition de leur logement. Pour les éclairer sur les tendances de l’immobilier dans notre région, la banque a mis à jour son baromètre du logement grâce aux 12 950 prêts immobiliers réalisés en 2022. Cette enquête, publiée en mars 2023, dévoile notamment une forte attractivité du département des Hauts-de-Seine, qui accueille 1 projet sur 5 en Île-de-France, et la montée en puissance de l’Essonne.

En tant que partenaire privilégié des Professionnels de santé franciliens et forte de son Label Santé, la banque régionale lutte contre la désertification médicale. Deux nouveaux partenariats ont été signés avec les bureaux d’étudiants de deux écoles de kinésithérapie. Objectif : accompagner les futurs professionnels jusqu’à leur installation en libéral, avec des offres bancaires spécifiques et des conseils d’experts.

La banque mutualiste confirme son engagement en faveur des jeunes : face à la hausse des prix de l’alimentation, elle lance une opération pour venir en aide aux étudiants. En partenariat avec l’association Linkee et le Secours Populaire d’Île-de-France, 50 000 repas ont ainsi pu être distribués aux plus démunis.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/03/2022 31/03/2023 Encours de collecte(1) 81,5 82,2 +0,9% Encours de crédit 50,7 53,3 +5,0% Total encours crédits + collecte 132,2 135,5 +2,5%





RÉSULTATS CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 3M 2022 3M 2023 Produit Net Bancaire 271,1 232,0 -14,4% Frais Généraux hors FRU/FGDR 146,6 151,9 +3,7% FRU/FGDR(2) 23,4 17,0 -27,4% Résultat Brut d’Exploitation 101,1 63,1 -37,6% RBE hors FRU/FGDR 124,5 80,1 -35,7% Résultat Net, Part du Groupe 60,7 31,6 -47,9% Coefficient d’exploitation 62,7% 72,8% hors FRU/FGDR 54,1% 65,5%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/03/2022 31/03/2023 Ratio de solvabilité(3) 24,8% 26,4%(4) Capitaux propres en M€ 7 262 7 356 +1,3% Total bilan en M€ 69 827 74 214 +4,9% Ratio Crédit Collecte 109,5% 116,4% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 0,9% 1,2%

(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(3) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(4) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables.





