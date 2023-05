Les actionnaires de Velan approuvent l’acquisition par Flowserve

English French

MONTRÉAL, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (« Velan ») (TSX : VLN) a annoncé aujourd’hui que les porteurs (les « Actionnaires ») d’actions à droit de vote subalterne (les « Actions à droit de vote subalterne ») et d’actions à droit de vote multiple (les « Actions à droit de vote multiple » et, collectivement avec les actions à droit de vote subalterne, les « Actions ») de Velan ont approuvé la résolution relative à un projet d’arrangement en lien avec la convention d’arrangement intervenue en date du 9 février 2023 entre Velan, 14714750 Canada Inc. (l’« Acquéreur ») et Flowserve US Inc., dans sa version modifiée par la première modification à la convention d’arrangement datée du 27 mars 2023 (la « Convention d’arrangement »), visant l’acquisition par l’Acquéreur, filiale en propriété exclusive de Flowserve Corporation, de la totalité des Actions de Velan émises et en circulation au prix au comptant de 13,00 $ l’Action (l’« Arrangement »).



La résolution relative à l’arrangement devait être approuvée par les deux tiers au moins des voix exprimées à l’assemblée spéciale des Actionnaires de Velan, qui s’est tenue plus tôt aujourd’hui (l’« Assemblée »), par les Actionnaires présents virtuellement ou représentés par un fondé de pouvoir et habiles à y voter, ainsi qu’à la majorité simple des voix exprimées à l’Assemblée par les porteurs d’Actions à droit de vote subalterne et par les porteurs d’Actions à droit de vote multiple, votant par catégorie, présents virtuellement ou représentés par un fondé de pouvoir et habiles à voter à l’Assemblée, à l’exclusion, à cette fin, des voix rattachées aux Actions détenues par les personnes devant être exclues aux termes du paragraphe 2 de l’article 8.1 du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières.

À l’Assemblée, les Actionnaires de Velan détenant des Actions conférant 82 540 128 droits de vote au total, ce qui représente environ 98,44 % des droits de vote pouvant être exercés à l’Assemblée, étaient présents virtuellement ou représentés par un fondé de pouvoir. La résolution relative à l’Arrangement a été approuvée par 99,99 % des voix exprimées par la totalité des Actionnaires de Velan, par 100 % des voix exprimées par les porteurs d’Actions à droit de vote multiple de Velan et par 99,91 % des voix exprimées par les porteurs d’Actions à droit de vote subalterne de Velan, à l’exclusion, dans ces deux derniers cas, des voix rattachées aux Actions détenues par les personnes devant être exclues aux termes du paragraphe 2 de l’article 8.1 du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières.

L’Arrangement demeure subordonné à l’approbation de la Cour supérieure du Québec et à la satisfaction de certaines autres conditions de clôture usuelles, ou à la renonciation à celles-ci, y compris l’obtention des approbations ou des autorisations des autorités de réglementation. L’audience relative à l’ordonnance définitive concernant l’approbation de l’Arrangement devrait avoir lieu le 16 mai 2023, et la réalisation de l’Arrangement devrait maintenant avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2023 (année civile).

On trouvera de plus amples renseignements concernant l’Arrangement dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction que Velan a déposée le 4 avril 2023, que l’on peut consulter au https://www.velan.com/fr/company/investor_relations et sous le profil de Velan sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. est l’un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Velan Inc. est une société ouverte sous contrôle familial qui emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays. Les actions de Velan Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent constituer de l’information prospective ou des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le calendrier des diverses étapes de l’Arrangement, la réalisation de l’Arrangement et d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes à valeur prospective, comme « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Même si Velan estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, la nature de ces déclarations les expose à des facteurs qui pourraient provoquer une forte différence entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, notamment les facteurs suivants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Velan et dont les effets sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que l’Arrangement ne soit pas réalisé, ou ne soit pas réalisé selon les modalités, les conditions ou le calendrier actuellement prévus, notamment parce que les approbations des organismes de réglementation et des tribunaux n’ont pas été obtenues en temps opportun ou autrement ou parce que les autres conditions de clôture de l’Arrangement n’ont pas été remplies en temps opportun ou autrement, ou pour d’autres raisons; b) des frais d’opération ou des passifs inconnus importants; c) la capacité du conseil d’administration d’examiner et d’approuver une Proposition supérieure (au sens attribué à ce terme dans la Convention d’arrangement) visant Velan, à condition que Velan respecte ses obligations prévues par la Convention d’arrangement; d) l’impossibilité de réaliser les avantages attendus de l’Arrangement; e) les risques liés aux questions d’ordre fiscal; f) la possibilité de réactions défavorables ou de changements dans les relations commerciales découlant de l’annonce ou de la réalisation de l’Arrangement; g) les risques liés à la capacité de Velan d’attirer et de maintenir en poste des membres clés du personnel pendant la période transitoire; h) les risques opérationnel, de crédit, de marché, de change, de liquidités et de financement en général et spécifiques à l’Arrangement, y compris les changements dans la conjoncture économique, les taux d’intérêt ou les taux d’imposition; i) les incertitudes et les risques commerciaux, opérationnels et financiers liés à la pandémie de COVID-19; et j) d’autres risques inhérents aux entreprises de Velan et/ou des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir une Incidence défavorable importante (au sens attribué à ce terme dans la Convention d’arrangement) sur Velan ou sur sa capacité à réaliser l’Arrangement. La non-obtention des approbations requises des autorités de réglementation et du tribunal, ou l’omission des parties de satisfaire par ailleurs aux conditions de réalisation de l’Arrangement ou de réaliser l’Arrangement, pourrait entraîner l’échec de l’Arrangement ou sa réalisation selon des modalités différentes de celles qui étaient proposées. De plus, si l’Arrangement n’est pas réalisé et que Velan poursuit son existence en tant qu’entité indépendante, il se pourrait que l’annonce de l’Arrangement et l’affectation par Velan de ressources importantes à sa réalisation aient une incidence sur ses relations commerciales et stratégiques, y compris celles avec ses employés, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires, futurs ou éventuels, sur ses résultats d’exploitation et sur ses activités en général, et qu’elles aient une Incidence défavorable importante (au sens attribué à ce terme dans la Convention d’arrangement) sur les activités et la situation financière actuelle ou future de Velan et sur ses perspectives. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes à l’information prospective devaient se révéler inexactes, les résultats réels pourraient être très différents de ceux dont il est indiqué aux présentes qu’ils sont attendus, prévus, estimés ou projetés.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives et à l’information contenues dans le présent communiqué. Velan rejette toute obligation de mettre à jour une déclaration prospective contenue dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins que la loi ne l’y oblige.

ABSENCE D’OFFRE OU DE SOLLICITATION

La présente annonce est présentée à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente d’Actions de Velan.