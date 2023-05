L’Accélérateur de croissance de Futurpreneur rassemble une nouvelle cohorte de jeunes entrepreneur.e.s de tout le Canada  

English French

TORONTO, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Accélérateur de croissance, une initiative de Futurpreneur Canada en partenariat avec Spin Master, a conclu avec succès son programme d’accélération de trois mois, par un concours de présentation de stratégie de croissance à Toronto, le 28 avril. Le concours a mis en valeur les meilleur.e.s jeunes entrepreneur.e.s participant au programme et soutenus par Futurpreneur. Un jury d’expert.e.s de Spin Master et de l’écosystème entrepreneurial a récompensé James Lynn, fondateur de KALŪ, en lui décernant le prix de 10 000 $. Cet entrepreneur a présenté une vision claire et bien développée de la croissance de son entreprise, ce qui en fait un lauréat digne de ce prix.



KALŪ est une entreprise d’aliments respectueux de l’environnement pour animaux de compagnie conçue par M. Lynn pour offrir une alternative écologique aux produits disponibles sur le marché aujourd’hui. Elle a été fondée sur la conviction que la meilleure façon d’encourager les clients à faire des choix durables lorsqu'ils s’occupent de leurs animaux de compagnie est d’offrir des produits créés dans le plus grand respect de l’environnement.



« En tant qu’entrepreneur, vous êtes constamment sur des montagnes russes, avec des hauts et des bas. L’expérience de l’Accélérateur de croissance est l’une des plus fortes que j’ai vécues jusqu’à présent. Remporter ce prix a été une expérience à la fois passionnante, gratifiante et remplie d’humilité. Ce prix me permettra d’accélérer certains projets qui, autrement, auraient été reportés à plus tard. Ces projets donneront un considérable élan à ma croissance à court terme et aideront mon entreprise à atteindre de nouveaux sommets! J’en suis très reconnaissant! », déclare M. Lynn.

« L’Accélérateur de croissance est un moyen de soutenir les jeune.s entrepreneur.e.s dans leurs projets d’expansion, en renouant avec ceux.elles qui ont bénéficié de nos ressources lors de la création de leur entreprise », déclare Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. « Enfin, le fait de pouvoir accueillir à nouveau une cohorte en personne est d’autant plus fort que nous avons pu les voir créer une communauté et des liens les uns avec les autres tout au long du programme, sous nos yeux. L’événement a été un énorme succès, et nous espérons que tous les participants et participantes sont armés des compétences et des contacts dont ils ont besoin pour se développer.

L’Accélérateur de croissance est conçu pour offrir une formation et pour renforcer les compétences des jeunes entrepreneur.e.s soutenu.e.s par Futurpreneur, qui aspirent à faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Le programme comprend neuf ateliers de 90 minutes animés en ligne par des entrepreneur.e.s chevronné.e.s et des expert.e.s en la matière sur une période de trois mois, et se termine par un concours de présentation de stratégie de croissance en personne au cours duquel les participant.e.s se font face pour un financement de 10 000 dollars afin d’atteindre leurs objectifs commerciaux. Tout au long du programme, les entrepreneur.e.s se réunissent pour travailler ensemble, échanger des idées et acquérir des connaissances sur la manière de développer et d’étendre leurs activités.

Cette année, le programme a accueilli 25 entreprises diverses provenant de tout le pays et de plusieurs secteurs d’activité pour participer aux ateliers et développer des objectifs de croissance réalisables. La première série d’ateliers, qui s’est tenue en février, s’est concentrée sur les techniques efficaces de création d’une stratégie de marketing pouvant être facilement mise en œuvre. La deuxième série d’ateliers, qui s’est déroulée tout au long du mois de mars, a fourni des informations précieuses sur l’accès aux actifs opérationnels et sur l’élargissement des produits et services. En avril, nos jeunes entrepreneur.e.s ont acquis une meilleure compréhension de leur situation financière actuelle et future, ce qui leur a permis de prendre des décisions financières éclairées pour la croissance de leur entreprise.

Lancé en 2017 avec le soutien de Spin Master, l’Accélérateur de croissance a réussi à aider les entreprises axées sur la croissance à exploiter leur potentiel en leur fournissant un coaching exclusif, des ressources et des conseils d’expert.e.s pour maximiser leurs chances d’accélérer la croissance de leur entreprise. Le programme est devenu une partie intégrante de l’ensemble des offres de Futurpreneur, fournissant aux jeunes entrepreneur.e.s de divers horizons les outils et les relations nécessaires pour réussir et favoriser une prospérité économique et sociale inclusive.

« Ayant débuté en tant que jeune pousse canadienne, Spin Master croit en l’épanouissement des jeunes entrepreneur.e.s et notre parrainage de l’Accélérateur de croissance est un moyen significatif d’aider ces pionniers et pionnières à accélérer et à développer leurs entreprises », déclare Tammy Smitham, vice-présidente de la communication et de la citoyenneté d’entreprise de Spin Master. « Les ateliers représentent une partie cruciale de leur processus. Ils apportent aux participants et participantes des stratégies de croissance créatives et des opportunités de mettre ces stratégies en pratique, tout en apprenant d’autres jeunes propriétaires d’entreprises qui font passer leurs idées au niveau supérieur. »



