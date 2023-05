Cassie + Friends et la Fondation Brain Canada annoncent un nouveau partenariat de recherche pour transformer la santé mentale chez les jeunes atteints de maladies rhumatismales pédiatriques

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cassie + Friends (C+F) et la Fondation Brain Canada sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat pour le financement de la recherche sur la santé mentale chez les jeunes atteints de maladies rhumatismales comme l’arthrite juvénile et le lupus — des affections qui touchent 3 enfants sur 1 000, soit 24 000 au Canada. Ensemble, ils veulent apporter du soutien aux enfants et aux familles qui vivent avec ces maladies douloureuses, chroniques et potentiellement dévastatrices, et s’assurer qu’ils reçoivent des soins et des traitements en temps opportun pour leurs besoins en santé mentale.

Les maladies rhumatismales pédiatriques peuvent avoir des effets physiques et psychosociaux à long terme sur les jeunes. Elles peuvent entraîner des douleurs chroniques, de la fatigue et des limitations corporelles qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de vie quotidienne et globale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Les jeunes atteints de ces affections, et en particulier les filles, courent un risque accru de développer des maladies mentales caractérisées par des altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement, comme l’anxiété et la dépression, qui sont associées à une détresse importante et à une dégradation du fonctionnement.

Pour Jennifer Wilson, directrice générale de Cassie + Friends : « Les enfants qui grandissent avec une maladie rhumatismale peuvent être gravement perturbés par leur diagnostic, leurs symptômes et leurs traitements. Avec peu d’efforts de sensibilisation et de ressources à portée de main, les 16 dernières années nous ont permis de voir à quel point cette maladie peut être dévastatrice pour les jeunes et leur famille. Nous sommes fiers d’ouvrir la voie, avec la Fondation Brain Canada, à un avenir meilleur pour les enfants, qui comprendra le soulagement de la souffrance psychologique. »

Jennifer Faber est une mère de la communauté C+F de Windsor en Ontario : « Je me réjouis d’entendre parler de ce financement de recherche qui vise à améliorer la santé mentale des enfants comme mon fils, qui souffre d’arthrite juvénile. Mon fils avait 11 ans lorsqu’il a reçu son diagnostic. Son arthrite l’a d’abord handicapé par la douleur, puis par une anxiété paralysante pendant plus d’un an. Il aurait vraiment pu obtenir plus de soutien émotionnel, et il le pourrait encore. »

Malgré la prévalence des troubles de santé mentale concomitants dans les maladies rhumatismales pédiatriques, qui est estimée à 40 %, il subsiste un manque de compréhension des facteurs qui contribuent à leur développement, que ce soit pour le dépistage précoce de troubles mentaux ou encore pour fournir des soins et un soutien appropriés, car les options de traitement demeurent à ce jour limitées.

Avec une enveloppe de financement totale de 480 000 $, C+F et la Fondation Brain Canada sont fiers de soutenir deux subventions d’équipe de 240 000 $ chacune sur deux ans pour appuyer la recherche visant à améliorer notre compréhension de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies mentales chez les enfants et les jeunes.

« Nous sommes fiers de nous associer à Cassie + Friends pour appuyer cette importante initiative de recherche, a déclaré Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Ce partenariat cadre avec notre engagement à financer des recherches novatrices qui peuvent avoir une incidence réelle sur la vie des Canadiens qui vivent avec des troubles neurologiques et de santé mentale. »

L’appel de candidatures sera annoncé plus tard ce printemps.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et sur la façon de présenter une demande, veuillez vous inscrire pour rester à l’affût des possibilités de financement de la Fondation Brain Canada : LIEN

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale.

À propos de Cassie + Friends

Cassie + Friends a pour mission de transformer la vie des enfants et des familles touchés par l’arthrite juvénile et d’autres maladies rhumatismales par la recherche, l’éducation, la connexion et le soutien. Notre vision est celle d’un avenir sans douleur pour les enfants.

En travaillant main dans la main avec les patients, les soignants, les professionnels de la santé et les chercheurs de chaque province et territoire du Canada, nous avons créé une communauté dynamique, engagée et connectée qui aide les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles font face aux hauts et aux bas de la vie avec une maladie chronique — de sorte qu’aucun jeune n’a à vivre seul dans la douleur.

En tant que seul organisme de bienfaisance au Canada qui se concentre entièrement sur les enfants, nous avons amassé à ce jour près de 3,5 millions de dollars grâce à l’aide de familles, d’organismes et d’amis dévoués. Ensemble, nous veillerons à ce que les 24 000 enfants et adolescents touchés par la maladie rhumatismale de l’enfant au Canada — une des principales causes d’incapacité chronique chez les enfants — reçoivent l’attention, les ressources et la recherche qu’ils méritent. Pour en savoir plus et vous joindre à notre mission, veuillez visiter le site cassieandfriends.ca.

