宜瑞安报告创纪录的第一季度业绩并提升全年展望

伊利诺伊州威彻斯特, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向食品和饮料生产业的全球领先原料解决方案提供商 宜瑞安(Ingredion Incorporated, 纽约证券交易所股票代码:INGR)今日公布了2023年第一季度业绩。依据美国公认会计原则(GAAP)报告的2023年和2022年第一季度业绩含公司报告的非GAAP财务指标之外的项目。

“2023年开局伊始,我们表现优异,取得创纪录的季度利润和每股收益”,宜瑞安总裁兼首席执行官 Jim Zallie 表示。“进入本年度时,我们预测将连续第二年遇到玉米和制造成本上升。我们的销售团队高效执行产品和客户组合管理,包括针对即将到期的多年期客户合同进行价格调整,从而连续第三年再次建立边际利润。此外,随着经济增速放缓,供应链成本下降带来更高的毛利润和营业收入。

“在本季度,特定原料继续保持积极势头,因此在所有四个地区中,相比去年都取得两位数的净销售增长。我们的供应链团队继续提升服务交付水平,我们的工厂运转良好,提升了特定原料的供应。此外,我们对我们质地和营养网络能力进行了进一步投资,从而创造未来与客户共同增长的机会。

”我们更新后的全年展望反映了更好的价格和客户组合管理,以及我们持续警惕成本管控方面的问题。我们预计,今年下半年的客户需求将稳步增强,而第一季度中某些销售额出现疲软,主要归因于客户需求放缓和客户重新平衡库存。我们继续对为我们的利益相关方创造长期价值的未来增长战略充满信心,”Zallie总结道。

*调整后摊薄每股收益(“调整后每股收益”)、调整后营业收入、调整后实际所得税率和调整后摊薄加权平均流通在外普通股均为非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿中随附的简明合并财务报表后题为“非GAAP信息”的补充财务信息第II节,以便根据最具直接可比性的美国公认会计原则指标调整这些非GAAP指标。

股息和股票回购

在第一季度,我们向股东支付了4700万美元的股息,并宣布将在第二季度支付每股0.71美元的季度股息。宜瑞安将通过现金分红和股票回购向股东返还价值作为其资本分配战略的一部分,从而为整体的股东利益返还提供支持。

第二季度以及更新后的2023年全年展望

公司预计,与2022年第二季度相比,2023年第二季度的净销售额将实现中间两位数增长,营业收入将实现低两位数至中两位数的增长。

公司目前预计2023年全年报告和调整后每股收益分别介于8.85美元至9.35美元和8.70美元至9.40美元之间。这一预计值排除了与收购相关的整合与重组成本以及任何潜在减值成本。

公司目前预计2023年全年净销售额将实现高一位数至低两位数的增长,反映出销量疲软以及预期的玉米成本局面。报告和调整后营业收入预计都将实现高两位数的增长。

与去年相比,2023年全年展望现假定如下:北美洲的营业收入预计将增长20%至25%,价格组合将继续超过销量下降和成本上涨影响;南美洲的营业收入预计持平至中位数下降,投入成本增加,部分抵消了有利的价格组合;亚太地区的营业收入预计将实现高两位数的增长,受有利的价格组合和PureCircle增长的推动,投入成本上涨部分抵消;EMEA的营业收入预计将因有利的价格组合而增长40%至50%。公司成本预计将上升高一位数。

公司预计2023年全年的报告和调整后实际税率分别为25.0%至28.0%和27.0%至28.5%。

2023年全年经营现金预计介于5.5亿美元至6.5亿美元之间,这反映出我们的营运资本余额预计会增加。全年资本支出预计接近3亿美元。

电话会议和网络直播详情

宜瑞安将于2023年5月3日星期三上午8时举行电话会议。中部时间/东部时间上午9时,由总裁兼首席执行官Jim Zallie和执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持。电话会议将进行实时网络直播,可通过以下网站访问 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 。包含更多财务和运营信息的 演示稿 可通过公司网站访问,并可在电话会议开始前几小时下载。网络直播将通过 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 网站提供限时重放。

关于公司

宜瑞安(Ingredion Incorporated,纽约证券交易所股票代码:INGR)总部位于芝加哥市郊,是全球领先的原料解决方案提供商,为全球120多个国家和地区的众多客户提供服务。公司将谷物、水果、蔬菜和其他植物材料转化为食品、饮料、动物营养、酿造和工业市场的增值原料解决方案,2022年净销售额为79亿美元。凭借遍布世界各地的宜瑞安Idea Labs®创新中心和约1.2万名员工,公司与客户共同确立并实现其目标:融合人、自然和科技的巨大潜力,创建更美好的生活。如需了解更多信息和最新的公司新闻,请访问 ingcon.com 。

前瞻性声明

本新闻稿含有或可能含有《1933年证券法案》第27A节(及其修订案)以及《1934年证券交易法案》第21E节(及其修订案)中定义的前瞻性陈述。公司拟将这些前瞻性陈述纳入该等陈述的安全港条款。

除其他事项之外,前瞻性陈述包括如下陈述:公司对2023年第二季度净销售额和营业收入的预期;2023年全年报告和调整后营业收入的预期;净销售额;报告和调整后每股收益;部门营业收入;公司成本;报告和调整后实际税率;营运现金流量和资本支出的预期;以及与公司前景、未来营运或未来财务状况、销售额、现金流、费用或其他财务项目有关的任何其他陈述,包括管理层基于任何上述内容的计划或战略和目标,以及基于任何上述内容的任何假设、期望或信念。

这些陈述有时可以通过以下前瞻性词语的使用加以辨别,如“可能”、“将要”、“应该”、“预期”、“假设”、“相信”、“计划”、“预估”、“估计”、“期望”、“打算”、“继续”、“估算”、“预测”、“展望”、“推进”、“机会”、“潜力”、“暂定”或其他类似表达或负面表达。除其中的历史事实之外,所有其他陈述均为“前瞻性声明”。

这些陈述均基于当前情况或预期作出,但存在某些固有的风险和不确定性,其中很多难以预测并且超出我们的控制范围。尽管我们相信这些前瞻性陈述所反映的预期均基于合理假设,但投资者须注意:我们无法保证这些预期将成为现实。

由于各类风险和不确定性的影响,实际结果和发展可能与这些陈述中明示或暗示的预期显著不同,其中包括:俄乌冲突的影响;原材料供给和价格、能量供给以及外汇和利息的变动;与高果糖玉米糖浆和我们其他产品相关的消费偏好的改变;全球经济状况以及在我们购买原材料或产销产品的各地理区域和国家及地区影响到客户和消费者的总体政治、经济、商业和市场状况的影响,以及这些因素可能对我们产品销售量和定价、我们向客户收取应收账款能力的影响;我们所服务并且作为我们销售额重要来源的主要行业未来购买我们的产品,包括但不限于限制、食品、饮料、动物饲料和酿造行业;新冠疫情对我们业务的影响,对我们产品的需求以及我们的财务成果;对通过基因修饰和生物技术所开发产品之接受度的不确定性;我们开发或获得新产品和服务的速度和质量足以获得市场认可的能力;玉米加工行业和相关行业日益增长的竞争和/或消费者压力,包括在我们主要产品和副产品(尤其是玉米油)的市场和价格方面;影响我们生产过程和物流渠道投入的价格波动、供应链中断和不足,包括原材料、能源成本和供应、货运和物流;我们消化成本、完成预算和实现预期协调的能力,包括我们能够按预算按时、按照货运和运输成本完成计划维护和投资项目的能力;我们生产设施的运营困难以及与产品安全和质量相关的责任;气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施;我们以有利条件成功识别和完成收购或战略联盟的能力,以及我们成功整合被收购业务或实施和维持战略联盟并在上述所有方面实现预期协同效应的能力;在外国和使用外币进行经营中所含的经济、政治和其他风险;金融和资本市场行为,包括外汇波动、利率和汇率波动以及市场波动和对冲此类波动的相关风险;无法维持良好的劳工关系;我们吸引、培养、激励并与我们的员工保持良好关系的能力;自然灾害、战争、威胁或恐怖主义行为、疫情(如新冠肺炎)的爆发或持续或其他我们无法控制的重大事件的发生对我们业务的影响;减值费用对我们商誉或长期资产的影响;政府政策、法律或法规以及合法合规成本的变化,包括我们税率或承担额外所得税责任的环境法规的变化;利率上升可能导致我们的借贷成本增加;我们以合理利率筹集资金的能力以及影响我们为未来增长和扩张获得足够资金的其他因素;与信息技术系统、流程和站点有关的安全漏洞;股市波动和其他可能对我们股价产生不利影响的因素;影响我们继续执行股息政策的风险;以及我们对财务报告保持有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅针对截至声明日期的情况,我们无任何义务在声明日期之后因为任何新的信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述以反映事件或情况。如果我们确实更新或更正了其中一项或多项陈述,投资者和其他人不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。有关这些和其他风险的进一步描述,请参见我们截至2022年12月31日的年度报告(表 10-K)以及我们向证券交易委员会提交的后续报告(表10-Q和表8-K)中收录的“风险因素”和其他信息。

宜瑞安

简明合并资产负债表

(in millions, except share and per share amounts) March 31,

2023 December 31,

2022

(未经审核)

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents $ 216 $ 236

Short-term investments 5 3

Accounts receivable – net 1,455 1,411

Inventories 1,663 1,597

Prepaid expenses 63 62

Total current assets 3,402 3,309

Property, plant and equipment – net 2,397 2,407

Intangible assets – net 1,297 1,301

Other assets 549 544

Total assets $ 7,645 $ 7,561

Liabilities and equity

Current liabilities

Short-term borrowings $ 701 $ 543

Accounts payable and accrued liabilities 1,191 1,339

Total current liabilities 1,892 1,882

Long-term debt 1,938 1,940

Other non-current liabilities 450 477

Total liabilities 4,280 4,299

Share-based payments subject to redemption 38 48

Redeemable non-controlling interests 51 51

Equity

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - -

Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at March 31, 2023 and December 31, 2022 1 1

Additional paid-in capital 1,133 1,132

Less: Treasury stock (common stock: 11,839,634 and 12,116,920 shares at March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively) at cost (1,127 ) (1,148 )

Accumulated other comprehensive loss (1,098 ) (1,048 )

Retained earnings 4,354 4,210

Total Ingredion stockholders' equity 3,263 3,147

Non-redeemable non-controlling interests 13 16

Total equity 3,276 3,163