Ingredion Incorporated 報告第一季度業績並提高全年的收益預期

伊利諾伊州韋斯特切斯特, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品及飲料製造業成分解決方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE: INGR),今天發佈了 2023 年第一季度業績。根據美國公認會計原則(「GAAP」)報告的 2023 年和 2022 年第一季度業績包括從公司列報的非美國公認會計原則 (non-GAAP) 財務指標中剔除的項目。

Ingredion 的總裁兼首席執行官 Jim Zallie 表示:「我們 2023 年開門紅,錄得創紀錄的季度利潤和每股收益。今年開始,我們預計玉米和製造成本將連續第二年上漲。我們的銷售團隊有效地執行了產品和客戶組合管理,包括針對即將到期的多年期客戶合同進行價格調整,以連續第三個季度成功重建利潤率。此外,隨著經濟增長放緩,供應鏈成本有所下降,從而提高了毛利率和營業收入。」

「本季度,特種原料繼續保持積極勢頭,與去年相比,所有四個地區的淨銷售額均實現兩位數增長。我們的供應鏈團隊繼續改進服務提供,我們的工廠運行良好以增加特種原料的供應。此外,我們進一步投資於我們產品的口感和營養網絡能力,以實現與客戶未來的增長機會。」

「我們更新的全年展望反映了價格和客戶組合管理得到改善,以及我們在成本管理方面的持續警惕。我們預計,繼第一季度銷量疲軟之後,這主要是由於消費者需求放緩和客戶重新平衡存貨,下半年客戶需求將穩步增長。我們對未來增長戰略充滿信心,以為我們的股東創造長期價值,」Zallie 總結道。

*調整後每股攤薄收益(「調整後每股收益」)、調整後營業收入、調整後實際所得稅稅率和調整後攤薄加權平均已發行普通股均為非 GAAP 財務指標。有關該等非 GAAP 財務指標與最直接可比的 GAAP 指標的對賬,請參閲本新聞稿中包含的簡明綜合財務報表後標題為「非 GAAP 資料」的補充財務資料的第二節。

股息和股份回購

第一季度,我們向股東支付了 4,700 萬美元的股息,並宣佈將在第二季度支付每股 0.71 美元的季度股息。Ingredion 考慮透過現金股息和股份回購向股東回報價值,作為其資本配置戰略的一部分,以支援股東總回報。

第二季度和更新後的 2023 年全年展望

與 2022 年第二季度相比,公司預計 2023 年第二季度的淨銷售額增長將達到中個位數,營業收入將達到低兩位數至中兩位數。

公司現時預計,其 2023 年報告和調整後每股收益的全年展望分別在 8.85 美元至 9.35 美元和 8.70 美元至 9.40 美元之間。這一預期不包括與收購相關的整合和重組成本,以及任何潛在的減值成本。

公司現時預計,2023 年全年淨銷售額將上升至高個位數至低兩位數,反映出銷量疲軟和玉米成本的預期佈局。報告和調整後營業收入預計都將達到兩位數的高位。

與去年相比,2023 年全年展望如下:北美洲營業收入預計將增長 20% 至 25%,價格組合繼續超過銷量下降和成本增加的速度;南美洲營業收入預計持平至中個位數,投入成本上升部分抵銷了有利的價格組合;在有利的價格組合和 PureCircle 增長的推動下,亞太區的營業收入預計將增長兩位數,部分被投入成本上升所抵銷;在有利價格組合的推動下,歐洲、中東及非洲的營業收入預計將增長 40% 至 50%。預計企業成本將上升至高個位數。

對於 2023 年全年,公司預計報告和調整後的實際稅率分別為 25.0% 至 28.0% 和 27.0% 至 28.5%。

預計 2023 年全年的經營活動所得現金將在 5.5 億美元至 6.5 億美元之間,這反映了我們的營運資本餘額預期增長。全年的資本支出預計約為 3 億美元。

電話會議和網絡直播詳情

Ingredion 將於 2023 年 5 月 3 日星期三上午 8 時(中部時間)/上午 9 時(東部時間)召開電話會議,由總裁兼首席執行官 Jim Zallie 和執行副總裁兼首席財務官 Jim Gray 主持。該電話會議將進行實時網絡直播,並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 存取。包含額外財務和經營資料的 演示文稿 可透過公司網站存取,並可在電話會議開始前幾個小時下載。將限時提供重播,請造訪 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 。

關於公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 總部位於芝加哥郊區,是全球領先的配料解決方案供應商,為 120 多個國家的客戶提供服務。該公司 2022 年的淨銷售額為 79 億美元,將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲料、動物營養、釀造及工業市場的增值原料成分解決方案。透過 Ingredion 的 Idea Labs®、公司遍佈全球的創新中心及約 12,000 名員工,公司與客戶共同創造並實現了將人、自然及技術的潛力融合在一起以改善生活為目標。瀏覽 ingredion.com 以了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》(修訂版)第 27A 條及《1934 年證券交易法》(修訂版)第 21E 條所界定的前瞻性陳述。該公司擬對該等前瞻性陳述適用管轄該等陳述的安全港規定。

前瞻性陳述包括但不限於有關公司對 2023 年第二季度淨銷售額和營業收入、2023 年全年報告和調整後每股收益、淨銷售額、報告和調整後營業收入、分部營業收入、公司成本的預期的任何陳述,報告和調整後的實際稅率、經營活動所得現金、資本支出以及關於公司前景及其未來經營、財務狀況、銷量、現金流量、費用或其他財務項目的任何其他報表,包括管理層對任何上述內容的計劃或策略和目標以及基於任何上述內容的任何假設、預期或信念。

這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別,例如「可」、「將」、「應」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「預料」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「備考」、「預測」、「展望」、「前景」、「機會」、「潛在」、「臨時」、或其他類似的表達方式或其反面用法。除本新聞稿中的歷史事實陳述或本新聞稿中提及或併入的所有其他陳述均為「前瞻性陳述」。

這些陳述基於當前情況或預期,但受到某些固有風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性難以預測且超出我們的控制範圍。儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設,但我們提醒投資者,我們不能保證預期是正確的。

由於各種因素,實際結果及發展可能與這些陳述表達或暗示的預期存在重大差異,其中包括:俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響,包括對原材料和能源供應的可用性和價格的影響以及外匯和利率的波動;與高果糖粟米糖漿和我們生產的其他產品有關的消費偏好變化;全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或製造或出售產品的各個地理區域和國家/地區的客戶及消費者的總體政治、經濟、商業及市場條件的影響,以及這些因素可能對我們的銷量、產品定價以及我們向客戶收取應收賬款的能力產生影響;我們服務的主要行業之未來財務業績,並從中獲得很大一部分營業額,包括但不限於食品、飲料、動物營養廠和釀造行業;COVID-19 對我們業務、對我們產品的需求以及我們財務業績的影響;透過基因改造和生物技術開發產品的可接受度性之不確定性;我們以足以獲得市場認可的速度或質量開發或獲取新產品和服務的能力;粟米提煉行業和相關行業的競爭和/或客戶壓力增加,包括我們的主要產品和副產品(尤其是粟米油)的市場和價格;價格波動、供應鏈中斷和短缺影響我們生產過程和交付渠道的投入,包括原材料、能源成本和可用性以及貨運和物流;我們控製成本、實現預算和實現預期協同效應的能力,包括我們按時、按預算完成計劃維護和投資項目的能力,以及運費和運輸成本;我們生產設施的運營困難以及與產品安全和質量相關的責任;氣候變化的影響以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施;我們以優惠條件成功確定和完成收購或戰略聯盟的能力,以及我們成功整合收購業務或實施和維持戰略聯盟並實現上述所有預期協同效應的能力;在國外以外幣開展業務所固有的經濟、政治和其他風險;金融和資本市場的行為,包括外匯波動、利率和匯率波動以及市場波動以及對沖此類波動的相關風險;未能維持令人滿意的勞資關係;我們吸引、發展、激勵員工並與員工保持良好關係的能力;自然災害、戰爭、威脅或恐怖主義行為、COVID-19 等流行病的爆發或持續,或我們無法控制的其他重大事件的發生對我們業務的影響;減值費用對我們的商譽或長期資產的影響;政府政策、法律或法規的變化以及遵守法律的成本,包括遵守環境法規;我們的税率發生變化或承擔額外的所得税責任;利率上升可能導致我們的借貸成本增加;我們以合理的利率籌集資金的能力以及其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴張的因素;有關資訊技術系統、程序和網站的安全漏洞;股票市場的動盪以及其他可能對我們的股價產生不利影響的因素;影響我們繼續執行股息政策的風險;以及我們維持財務報告有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件或情況。如果我們更新或更正其中的一項或多項陳述,投資者及其他人不應斷定我們將進行額外的更新或更正。有關這些風險和其他風險的進一步描述,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告以及我們隨後提交的 10-Q 表格和 8-K 表格報告中包含的「風險因素」和其他資料。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) March 31,

2023 December 31,

2022

(Unaudited)

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents $ 216 $ 236

Short-term investments 5 3

Accounts receivable – net 1,455 1,411

Inventories 1,663 1,597

Prepaid expenses 63 62

Total current assets 3,402 3,309

Property, plant and equipment – net 2,397 2,407

Intangible assets – net 1,297 1,301

Other assets 549 544

Total assets $ 7,645 $ 7,561

Liabilities and equity

Current liabilities

Short-term borrowings $ 701 $ 543

Accounts payable and accrued liabilities 1,191 1,339

Total current liabilities 1,892 1,882

Long-term debt 1,938 1,940

Other non-current liabilities 450 477

Total liabilities 4,280 4,299

Share-based payments subject to redemption 38 48

Redeemable non-controlling interests 51 51

Equity

Ingredion stockholders' equity:

Preferred stock — authorized 25,000,000 shares — $0.01 par value, none issued - -

Common stock — authorized 200,000,000 shares — $0.01 par value, 77,810,875 issued at March 31, 2023 and December 31, 2022 1 1

Additional paid-in capital 1,133 1,132

Less: Treasury stock (common stock: 11,839,634 and 12,116,920 shares at March 31, 2023 and December 31, 2022, respectively) at cost (1,127 ) (1,148 )

Accumulated other comprehensive loss (1,098 ) (1,048 )

Retained earnings 4,354 4,210

Total Ingredion stockholders' equity 3,263 3,147

Non-redeemable non-controlling interests 13 16

Total equity 3,276 3,163