Aktia palkittiin parhaana eurooppalaisena korkovarainhoitajana

8.5.2023 klo 10.00

Aktia on palkittu Refinitiv Lipper Fund Awards -vertailussa parhaana eurooppalaisena korkovarainhoitajana pienten rahastotalojen sarjassa. Myös Aktian rahastot keräsivät jälleen ykköspalkintoja niin Pohjoismaissa kuin Euroopassakin.

Aktia valittiin erittäin kilpaillulla Euroopan markkinalla parhaaksi korkovarainhoitajaksi.

”Meidät on kuutena peräkkäisenä vuonna valittu Suomen parhaaksi korkovarainhoitajaksi Morningstarin vertailussa, ja Lipperin arvostettu tunnustus kertoo siitä, että korko-osaamisemme on vahvaa koko eurooppalaisessa verrokkiryhmässä. Tämä tukee tarjoamaamme niin Suomessa kuin niissä 15 muussa Euroopan maassa, joissa korko-osaamistamme on tarjolla”, Aktian varainhoidon vt. johtaja Uki Lammi sanoo.

Aktian rahastoille kansainvälisiä ykkössijoja

Kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan joukkovelkakirjoihin sijoittava Aktia EM Local Currency Frontier Bond palkittiin Euroopan, Saksan, Itävallan ja Pohjoismaiden parhaana rahastona Bond Emerging Markets Global Local Currency -sarjassa kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Aktian pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittava Aktia Nordic Micro Cap on palkittu parhaana pohjoismaisena rahastona Equity Nordic Small and Mid-Cap -sarjassa kolmen ja viiden vuoden tarkastelujaksolla. Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen puolestaan on voittanut parhaan pohjoismaisen rahaston palkinnon Mixed Asset EUR Balanced-Global -sarjassa kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

”On hienoa saada kansainvälistä tunnustusta osaamisestamme sekä korko- että osakevarainhoidossa. Harkittu, aktiivinen sijoitusfilosofiamme sekä loppuun asti hiottu sijoitusprosessimme mahdollistavat sen, että voimme tarjota asiakkaillemme ensiluokkaisia tuotteita”, Aktian salkunhoidon johtaja Andreas Bergman kertoo.

Aktia on jo pitkään panostanut kehittyvien maiden korkorahastoihin, ja EM Frontier Bond -strategiamme on globaalisti ainutlaatuinen.

”Meillä on tarjolla tuote, jolla on yksi pisimmistä tuottohistorioista maailmanlaajuisessakin vertailussa ja joka edustaa kirkkaimmillaan Aktian korko-osaamista. Olemme valinneet markkinan ja sijoitustuotteet, joissa pyrimme aidosti tarjoamaan parhaan ratkaisun sijoittajille”, Emerging Market -tiimin johtaja Henrik Paldynski toteaa.

Refinitiv Lipper on johtava kansainvälinen ja puolueeton rahastoanalyysien ja -vertailujen tuottaja. Refinitiv Lipper Fund Awards -palkintoja jaetaan vuosittain parhaille rahastoille sekä varainhoito- ja rahastoyhtiöille ympäri maailmaa. Palkinnot jaetaan riskipainotetun kolmen, viiden ja kymmenen vuoden tuoton perusteella.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2022 olivat 13,5 miljardia euroa ja taseen arvo 12,4 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.