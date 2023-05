Aktia utsågs till den bästa europeiska räntefondförvaltaren

Finnish Swedish English

Aktia Bank Abp

Pressmeddelande

8.5.2023 kl. 10.00

I Refinitiv Lipper Fund Awards-jämförelsen belönades Aktia som den bästa europeiska räntefondförvaltaren i serien för små fondhus. Även Aktias fonder samlade återigen in förstapriser i såväl Norden som Europa.



På den mycket konkurrensutsatta europeiska marknaden valdes Aktia till den bästa räntefondförvaltaren.

”Vi har under sex år i rad valts till Finlands bästa räntefondförvaltare i Morningstars jämförelse, och Lippers ansedda erkännande visar att vår kunskap inom räntor är stark i hela den europeiska jämförelsegruppen. Detta stöder vårt utbud i både Finland och de 15 övriga europeiska länder där vi erbjuder vår ränteexpertis”, säger Uki Lammi, tf. direktör för Aktias kapitalförvaltning.

Internationella första platser för Aktias fonder

Aktia EM Local Currency Frontier Bond, som placerar i obligationer i lokala valutan på tillväxtmarknaderna, belönades som den bästa fonden i serien Bond Emerging Markets Global Local Currency i Europa, Tyskland, Österrike och Norden under en granskningsperiod på tre år.

Aktia Nordic Micro Cap, som placerar i nordiska småföretag, har belönats som den bästa nordiska fonden i serien Equity Nordic Small and Mid-Cap under en granskningsperiod på tre och fem år. Aktia Förvaltning+ Balanserad har å sin sida vunnit priset för bästa nordiska fond i serien Mixed Asset EUR Balanced-Global under en granskningsperiod på tre år.

”Det är fint att få internationellt erkännande för vår kompetens i fråga om förvaltning av både ränte- och aktiefonder. Tack vare vår genomtänkta, aktiva placeringsfilosofi och vår finslipade placeringsprocess kan vi erbjuda våra kunder förstklassiga produkter”, säger Andreas Bergman, direktör för Aktias portföljförvaltning.

Aktia har länge satsat på räntefonder i tillväxtländer, och vår EM Frontier Bond-strategi är unik i global skala.

”Vi kan erbjuda en produkt med en av de längsta avkastningshistorierna också vid global jämförelse och som representerar Aktias ränteexpertis på bästa sätt. Vi har valt en marknad och placeringsprodukter, där vi verkligen strävar efter att erbjuda den bästa möjliga lösningen för placerarna”, säger Henrik Paldynski, chef för Aktias Emerging Market-team.

Refinitiv Lipper är den ledande internationella och obundna producenten av fondanalyser och -jämförelser. Refinitiv Lipper Fund Awards-priserna utdelas årligen till de bästa fonderna och kapitalförvaltnings- samt fondbolagen världen runt. Priserna delas ut på basis av en riskvägd avkastning under tre, fem och tio år.

Mer information:

Uki Lammi, tf. direktör för kapitalförvaltningen, tfn +358 50 545 6749, uki.lammi(at)aktia.fi



Andreas Bergman, direktör för portföljförvaltningen, tfn +358 40 509 1085, andreas.bergman(at)aktia.fi

Henrik Paldynski, chef för Emerging Market-team, tfn +358 44 370 1982, henrik.paldynski(at)aktia.fi

