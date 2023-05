Le Centre Juno Beach annonce le renouvellement d'une exposition majeure à l'occasion du 80e anniversaire du jour J

English French

BURLINGTON, Ontario, 08 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre Juno Beach (CJB), le musée et mémorial canadien de la Seconde Guerre mondiale situé en Normandie, France, a annoncé aujourd'hui que son exposition permanente, Visages du Canada d'aujourd'hui, sera entièrement renouvelée et rénovée pour le 80e anniversaire du jour J en juin 2024.



Depuis l'ouverture du CJB au public en 2003, l'exposition Visages du Canada d'aujourd'hui a mis en lumière l'évolution du Canada depuis la guerre et a aidé les visiteurs à comprendre le pays que plus d'un million d'anciens combattants canadiens (dans un pays de 11 millions d'habitants en 1945) ont contribué à bâtir. Toutefois, le contenu de l’exposition, créé à la fin des années 1990, est aujourd'hui dépassé et ne tient pas compte de nombreux événements importants de l'histoire du Canada au cours des 20 dernières années.

« Les visages du Canada d'aujourd'hui explorera comment la résilience du personnel militaire canadien pendant et après la Seconde Guerre mondiale a contribué à transformer la société canadienne », explique Marie-Ève Vaillancourt, directrice des expositions à l'Association du Centre Juno Beach. « Cet héritage nous guide aujourd'hui dans nos efforts pour créer une société plus juste et plus tolérante, capable de surmonter les obstacles et de servir les autres ».

Ces thèmes seront illustrés par plusieurs sections plus larges, dont la première explore l'immigration d'après-guerre, en commençant par le retour des anciens combattants canadiens et de leurs épouses de guerre européennes et leurs grandes contributions à la société canadienne d'après-guerre.

« La diversification de la société canadienne et son multiculturalisme croissant seront explorés, ainsi que les difficultés rencontrées par les minorités. Les notions de tolérance et d'inclusion contribueront à montrer que le Canada est un pays qui s'efforce de vivre en paix avec lui-même et avec les autres », ajoute Mme Vaillancourt.

Une section de l'exposition sera consacrée au bénévolat, à l'activisme et à l'environnement qui animent la société canadienne, tandis qu'une autre abordera les luttes de l'histoire coloniale avec les Premières Nations du Canada. Le Centre Juno Beach apprécie le soutien opportun d'Anciens Combattants Canada, qui a accordé une subvention de 25 000 dollars dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration. Cette subvention a permis de couvrir les coûts liés à la participation du First Peoples Group au projet en tant que partenaire consultatif autochtone.

En plus, l'exposition montrera que le service des anciens combattants modernes - ces milliers de Canadiens qui ont porté l'uniforme depuis 1945 - continue de façonner l'identité canadienne. Que ce soit pendant la guerre froide, dans le cadre des missions des Nations Unies et de l'OTAN, ou pendant la guerre en Afghanistan, les Canadiens ont continué à servir.

Ce projet de renouvellement reflétera la culture du souvenir et l'histoire du symbole du coquelicot au Canada, de la Première Guerre mondiale à nos jours.

« Se tenir sur la plage de Juno aujourd'hui, c'est réfléchir à la façon dont un lieu de guerre s'est transformé en un lieu de paix », a déclaré M. Vaillancourt. « Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus troublé, prendre le temps de réfléchir à la paix est un acte de commémoration et de citoyenneté engagée. Cette nouvelle exposition permanente plongera les visiteurs dans une contemplation émouvante de la croissance et du rétablissement du Canada depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ».

À l'approche du 80e anniversaire du jour J, le 6 juin 2024, ce projet arrive au bon moment.

Présentant des histoires provenant de la population diversifiée du Canada, Visages du Canada d'aujourd'hui se veut réfléchi, nuancé et honnête dans sa représentation du courage, de la résilience et du sacrifice.

Le Centre Juno Beach souhaite également remercier la Région Normandie et REACT EU (250 000 €), ainsi que la Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) (200 000 €) pour leur soutien. Visages du Canada d'aujourd'hui est un projet de 1,25 million de dollars et, grâce à nos partenaires financiers actuels, le JBC a atteint près des deux tiers de son objectif.

Le soutien à ce projet est l'investissement le plus important que les donateurs puissent faire à l'aube du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie en 2024. Pour en savoir plus sur l'exposition Visages du Canada d'aujourd'hui et sur les possibilités de soutien, consultez le site https://www.junobeach.org/fr/expositions-a-venir/. Si vous souhaitez discuter des possibilités de parrainage, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: sponsorship@junobeach.org.



"Les sacrifices consentis par notre génération profitent à la génération actuelle.

Jim Parks, ancien combattant canadien du jour J

À PROPOS DU CENTRE JUNO BEACH

Le Centre Juno Beach a été fondé en 2003 comme lieu de mémoire permanent dédié à tous les Canadiens qui ont pris part à la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale afin de préserver cet héritage pour les générations futures par le biais de l’éducation. Situé en Normandie, France, il rend hommage aux quelque 45 000 Canadiens qui ont péri pendant la guerre, dont 5 500 au cours de la bataille de Normandie et 381 le jour J. Près de 20 ans et plus de 1 million de visiteurs plus tard, le Centre est désigné comme un site d’importance historique nationale pour le Canada.

L’Association du Centre Juno Beach, un organisme de bienfaisance établi à Burlington, en Ontario, au Canada, en est la propriétaire et l’exploite.

Pour en savoir davantage, prière de consulter le site au www.junobeach.org/fr/.