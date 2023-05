Blue Diamond Resorts Recibirá A Más De 500 Líderes Turísticos Para MarketHub Americas 2023

English Spanish

CANCÚN, México, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se complace en anunciar que su nueva propiedad Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, será el hotel sede de uno de los eventos más importantes de la industria turística: MarketHub Americas by Hotelbeds. El resort todo incluido hospedará a más de 500 líderes y actores relevantes de la industria turística en la edición 2023 que se celebrará del 9 al 12 de mayo, para compartir las últimas tendencias de viajes en el paradisíaco destino de Cancún, México.



“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a algunas de las figuras más destacadas de la hospitalidad al muy esperado evento MarketHub Americas”, mencionó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing, Revenue y Distribución para Blue Diamond Resorts. "En Royalton Splash Riviera Cancun, nuestro resort más nuevo, nos enorgullecemos de brindar opciones de entretenimiento incomparables, amenidades excepcionales y una variedad de locaciones ideales para llevar a cabo eventos de alto nivel como este. Es un honor ser parte de este evento y esperamos ofrecer una experiencia inolvidable a todos los asistentes”.

Bajo el lema Where next?, el evento contará con un programa diverso de presentaciones y paneles de discusión sobre temas relacionados al futuro del turismo, así como oportunidades para establecer contactos comerciales.

“Estamos encantados de traer MarketHub Americas a Cancún y conectarnos con nuestros socios y otros líderes de la industria”, comentó Carlos Muñoz Capllonch, Director Comercial de Hotelbeds. “Los asistentes aprenderán más sobre las últimas tendencias, innovaciones y tecnologías de viajes. Estoy seguro de que será una semana reveladora para todos nosotros”.

Durante su estadía en Cancún, los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar las amenidades All-In Luxury® del portafolio de Royalton Luxury Resort. Podrán explorar las modernas suites del resort, las ofertas gastronómicas que incluyen restaurantes a la carta y bares de mixología, y una gama de opciones de entretenimiento adecuadas para actividades grupales. Estos incluyen un parque acuático con 14 toboganes gigantes, láser tag, boliche y un parque de trampolines, además de un Centro de Convenciones de más de 13,000 pies cuadrados, un auditorio de 8,081.71 pies cuadrados y un teatro al aire libre.

Blue Diamond Resorts, la compañía de gestión hotelera de Royalton Splash Riviera Cancun, tiene todo listo para recibir MarketHub Americas by Hotelbeds, con una variedad de actividades y servicios de clase mundial que asegurarán una experiencia inolvidable para todos los asistentes a través de su concepto Splash Into Fun.

Para más información sobre los beneficios para grupos que ofrece Royalton Splash Riviera Cancun, visite www.royaltonresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts , una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Hotelbeds

Hotelbeds son líderes mundiales en el espacio TravelTech, conectando y empoderando a las empresas al facilitar puentes en el ecosistema de viajes en constante cambio y expansión. Nuestras plataformas tecnológicas basadas en la nube ofrecen acceso rápido y sencillo a una red global de productos de viaje, desde alojamiento hasta accesorios y pagos, mientras que la inteligencia y los datos enriquecidos ayudan a generar demanda. Al operar exclusivamente en el ámbito B2B, estamos en una posición única para impulsar el crecimiento de nuestros socios sin competir por el cliente final. Nuestros equipos de más de 3000 expertos en el terreno brindan experiencia local y apoyo para impulsar aún más el comercio, incluso en los espacios más difíciles de alcanzar. Nuestra combinación única de tecnología, datos y personas apasionadas sirve como catalizador para los jugadores de viajes B2B que buscan desbloquear todo su potencial.

