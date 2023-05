Komunitas Plastic Bank mencegah empat miliar botol plastik mencemari laut

30.000+ anggota pemungut telah menukarkan sampah plastik yang berisiko berakhir di laut untuk mendapatkan manfaat yang meningkatkan kualitas hidup

May 08, 2023 11:45 ET | Source: The Plastic Bank Recycling Corporation The Plastic Bank Recycling Corporation

Vancouver, British Columbia, CANADA