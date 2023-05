Comunidades de coleta do Plastic Bank impedem que o equivalente a quatro bilhões de garrafas de plástico cheguem ao oceano

French German Indonesian Portuguese

VANCOUVER, British Columbia, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Plastic Bank capacitou comunidades em todo o mundo a impedir que 80 milhões de quilos de plástico, o equivalente a 4 bilhões de garrafas, cheguem ao oceano. Este marco é alcançado no ano em que a empresa social celebra seu 10º aniversário.



Na sua segunda década, a missão do Plastic Bank de impedir o plástico oceânico evolui para um movimento de reciclagem social que permite que as pessoas se tornem a mudança que buscam no nosso mundo.

“A poluição do plástico não pode ser resolvida apenas com contribuições de impacto e o uso de materiais reciclados. Essa missão deve ser impulsionada pelo ser humano, em um esforço para uma mudança comportamental perpétua e para que sejamos conscientes do nosso impacto no nosso planeta”, disse David Katz, fundador e presidente do Plastic Bank. Nosso 10º aniversário é o início de uma nova era em que nos tornamos os Humanos da Reciclagem Social – seres humanos que acreditam que a criação de um mundo sem desperdício começa conosco.

Shaun Frankson, cofundador e diretor de tecnologia do Plastic Bank, acrescentou: “Todos nós temos um papel a desempenhar na criação de um impacto autêntico e sustentável. Cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade por nossas ações e ajudar a criar um futuro em que, para começar, o plástico oceânico e a pobreza não existam.

“Gostaríamos de agradecer às nossas comunidades, parceiros, membros da comunidade de coleta, proprietários de filiais, processadores e funcionários, por fazerem parte do movimento de Reciclagem Social. Mas isso é só o começo. Juntos, continuaremos a revelar valor, melhorar vidas, criar oportunidades circulares e sustentáveis para as pessoas e o planeta”, disse Benjamin Lavoie, CEO do Plastic Bank.

Hoje, o Plastic Bank e suas comunidades mobilizaram mais de 500 comunidades de reciclagem no Sudeste Asiático, América Latina e África e ajudaram mais de 30.000 membros darem início à saída da pobreza, com o apoio de mais de 170 parceiros, incluindo SC Johnson, Henkel, Advansa, CooperVision e Davines.

Junte-se ao movimento de Reciclagem Social do Plastic Bank no plasticbank.com.

Sobre o Plastic Bank

O Plastic Bank tem a visão de um mundo sem desperdício. Capacitamos o movimento de reciclagem social que impede o plástico nos oceanos e ajuda a aliviar a pobreza. Nossas comunidades de coleta trocam resíduos plásticos como moeda de troca por renda e benefícios que melhoram a vida. As trocas são registradas por meio da nossa plataforma proprietária protegida por blockchain, que permite a coleta rastreável, garante a renda e confere os relatórios. O material coletado é processado na matéria-prima Social Plastic® para reutilização em produtos e embalagens.

PlasticBank® e Social Plastic® são marcas comerciais da The Plastic Bank Recycling Corporation.

Saiba mais em plasticbank.com.



