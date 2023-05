English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

8.5.2023 klo 18.50

Aktia muuttaa segmenttiraportointiaan ja julkaisee IFRS 17 -standardin käyttöönoton jälkeiset vertailuluvut

Aktia raportoi jatkossa varainhoitotoiminnan ja henkivakuutustoiminnan erillisinä segmentteinä.

Aktia on ottanut käyttöön IFRS 17 -raportointistandardin 1.1.2023 alkaen, mikä vaikuttaa henkivakuutustoiminnan ja siten konsernin vertailulukuihin.

Vertailuluvut on oikaistu uuden segmenttiraportoinnin ja IFRS 17 -standardin käyttöönoton yhteydessä.

Aktian ohjeistuksen sanamuotoa on täsmennetty IFRS 17:n mukaisten oikaistujen vertailulukujen vuoksi.

Raportoinnin läpinäkyvyyden lisäämiseksi edelleen Aktia-konsernin raportoimia segmenttejä on muutettu. Henkivakuutustoiminta on erotettu aiemmasta Varainhoito-segmentistä 1.1.2023 alkaen. Aktia-konsernin raportoimat segmentit ovat tämän jälkeen Pankkitoiminta, Varainhoito, Henkivakuutus ja Konsernitoiminnot.

Aktia on myös ottanut käyttöön IFRS 17 -raportointistandardin, mikä on muuttanut vakuutussopimusten arvostusta ja esitystapaa taloudellisissa raporteissa 1.1.2023 alkaen. Huomionarvoista on, että henkivakuutusneton oikaistut vertailuluvut ja siten myös vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto ovat poikkeuksellisen korkeat. Syitä tähän ovat koronnousu ja sen vaikutus vakuutussopimusvelan nykyarvon laskennassa käytettyyn diskonttokorkoon.

IFRS 17 -standardin käyttöönotto aiheutti siirtymävaikutuksena 1.1.2022 oman pääoman (netto verojen jälkeen) supistumisen 104 miljoonalla eurolla, joka kirjattiin suoraan omaan pääomaan. IFRS 17 -standardin käyttöönotto ei vaikuta Aktia Henkivakuutus Oy:n vakavaraisuusasemaan eikä pankkikonsernin vakavaraisuusasteeseen. Sen sijaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuusaste nousi lähes kahdella prosenttiyksilöllä ja myös oman pääoman tuotto (ROE) kasvoi lähes kahdella prosenttiyksiköllä.

Aktian ohjeistuksen sanamuotoa on täsmennetty

Vertailulukujen oikaisun vuoksi Aktian tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antaman ohjeistuksen sanamuotoa täsmennetään siten, että vertailu viime vuoden vertailukelpoiseen liikevoittoon koskee aiemman kirjanpitostandardin mukaisesti vuodelta 2022 raportoitua tulosta, joka oli 65,2 miljoonaa euroa. Täsmennetty ohjeistus on:

”Aktian vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2022 (henkivakuutusliiketoimintaa koskevan aiemmin käytetyn kirjanpitostandardin mukaisesti) raportoitu 65,2 miljoonaa euroa.”

(Aiemmin: Aktian vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2022.”)

Siirtymävaikutukset 1.1.2022 ja IFRS 17:n mukaiset vuoden 2022 oikaistut osavuositulokset ja vuositulos sekä uudistettu segmenttiraportointi ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Vakuutussopimusten tilinpäätösperiaatteet sisältyvät Aktian osavuosikatsaukseen 1.1. - 31.3.2023, joka julkaistaan 11.5.2023.

Aktia Pankki Oyj

Lisätiedot:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja

Puh. 040 545 5810, outi.henriksson(at)aktia.fi

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom(at)aktia.fi

