Danish English

MEDDELELSE NR. 236



8. maj 2023

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2022/23





Solidt driftsresultat i et vanskeligt marked

Omsætningen i 3. kvartal var fortsat negativt påvirket af et afdæmpet investeringsklima på tværs af ChemoMetecs markeder og faldt med 6%. Udviklingen afspejler en fortsat udfordring vedrørende salget af instrumenter, der faldt med 31%. Samlet steg omsætningen moderat på det nordamerikanske marked, men faldt i Europa og resten af verden. Resultatet af primær drift (EBITDA) faldt i 3. kvartal til DKK 56,3 mio. fra DKK 58,6 mio. i samme periode sidste år, mens EBITDA-marginen steg til 53% mod 52% i samme periode sidste år.

På baggrund af udviklingen i 3. kvartal fastholdes forventningerne til årets omsætning og EBITDA.





Hovedpunkter

Omsætningen var i 3. kvartal 2022/23 på DKK 105,4 mio., svarende til et fald på 6% i forhold til samme periode sidste år. I de første ni måneder af 2022/23 steg omsætningen med 8% til DKK 346,0 mio.

Udviklingen i omsætningen i 3. kvartal dækker over en vækst på 3% på det nordamerikanske marked og et fald på hhv. 11% og 30% i Europa og resten af verden (øvrige lande).

Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, Life science research, Cellebaseret terapi samt Bioprocessing (LCB), faldt i 3. kvartal med 7% og udgjorde 91% af den samlede omsætning.

EBITDA faldt i 3. kvartal med 4% til DKK 56,3 mio. fra DKK 58,6 mio. i samme periode sidste år, mens EBITDA i de første ni måneder steg med 15% til DKK 201,5 mio. fra DKK 174,5 mio.

EBITDA-marginen var i 3. kvartal på 53% mod 52% i samme periode sidste år, mens EBITDA-marginen i de første ni måneder steg til 58% fra 54% i samme periode sidste år.

Forventningerne til regnskabsåret fastholdes, og omsætningen forventes i 2022/23 således at ligge i intervallet DKK 430-460 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at ende i niveauet DKK 245-260 mio.





Makroøkonomiske forhold

I forhold til samme periode sidste år var omsætningen på ChemoMetecs hovedmarkeder i 3. kvartal negativt påvirket af den fortsatte globale økonomiske afmatning og et afdæmpet investeringsklima, som også satte sit aftryk på omsætningsudviklingen i 2. kvartal.

US-dollaren har i 3. kvartal ligget gennemsnitligt 4% over samme periode sidste år og havde dermed en positiv påvirkning på både omsætningen og driftsresultatet i kvartalet.

De makroøkonomiske forhold forventes ikke at ændres væsentligt i 4. kvartal.





Omsætning

Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi

Omsætningen faldt i 3. kvartal 2022/23 til DKK 105,4 mio. fra DKK 111,9 mio., svarende til et fald på 6% i forhold til samme periode sidste år. I de første ni måneder steg omsætningen med 8%, hvilket kan tilskrives vækst i salget af forbrugsvarer og serviceydelser.

Faldet i omsætningen i 3. kvartal afspejler et fortsat udfordret salg af instrumenter, hvor omsætningen faldt til DKK 38,9 mio. fra DKK 56,1 mio., svarende til et fald på 31%. Faldet i salget af instrumenter kan tilskrives et forringet investeringsklima samt reducerede investeringsbudgetter hos eksisterende og potentielle kunder, primært inden for cellebaseret terapi. Denne udvikling har medført et fald i efterspørgslen efter ChemoMetecs instrumenter. De negative effekter ramte det nordamerikanske marked i løbet af 2. kvartal, og i 3. kvartal har disse effekter spredt sig til markederne i Europa og resten af verden. Omsætningen af instrumenter i Europa faldt i 3. kvartal med 38% til DKK 10,2 mio., mens omsætningen i resten af verden faldt med 52% til DKK 5,0 mio. På det nordamerikanske marked faldt omsætningen af instrumenter med 18%, svarende til en omsætning på DKK 23,7 mio. I de første ni måneder er det samlede salg af instrumenter faldet med 14%.

Omsætningen fra salg af forbrugsvarer steg i 3. kvartal med 13% til DKK 44,0 mio., mens det i de første ni måneder steg med 26%. Forbrugsvaresalg omfatter kassetter, glas-slides, reagenser og testkits. Salget af forbrugsvarer udgjorde i 3. kvartal 42% af ChemoMetecs samlede omsætning mod 35% i samme periode sidste år.

Omsætningen fra salg af serviceydelser steg i 3. kvartal med 34% til DKK 21,4 mio., mens det i de første ni måneder steg med 46%. Serviceydelser omfatter primært serviceaftaler og installationer. Salget af serviceydelser udgjorde i 3. kvartal 20% af ChemoMetecs samlede omsætning mod 14% i samme periode sidste år.

Det nordamerikanske marked er fortsat ChemoMetecs største geografiske marked, og det udgjorde i 3. kvartal 61% af omsætningen. Omsætningen på det nordamerikanske marked var på DKK 64,6 mio. mod DKK 62,6 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 3%. I de første ni måneder steg omsætningen på det nordamerikanske marked med 11% til DKK 205,4 mio., svarende til 59% af ChemoMetecs samlede omsætning.

På det europæiske marked faldt omsætningen i 3. kvartal med 11% til DKK 29,3 mio. fra DKK 32,8 mio. i samme periode sidste år. Faldet kan henføres til en lavere omsætning af instrumenter, som faldt med 38% til DKK 10,2 mio. fra DKK 16,5 mio. Omsætningen af forbrugsvarer og service steg med hhv. 7% og 54% fra hhv. DKK 12,4 mio. til DKK 13,3 mio. og DKK 3,6 mio. til DKK 5,5 mio. I de første ni måneder steg omsætningen på det europæiske marked med 4% til DKK 98,2 mio., svarende til 29% af ChemoMetecs samlede omsætning.

I resten af verden faldt omsætningen i 3. kvartal til DKK 11,5 mio. fra DKK 16,5 mio., svarende til et fald på 30%. I de første ni måneder faldt omsætningen med 2% til DKK 42,4 mio., svarende til 12% af ChemoMetecs samlede omsætning.



Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i 3. kvartal af 2022/23



T.DKK Europa USA/

Canada Øvrige lande 2022/23

3. kvartal

i alt 2021/22

3. kvartal

i alt Ændring % Instrumenter 10.165 23.747 4.986 38.898 56.090 -31 Forbrugsvarer 13.255 24.510 6.234 43.999 38.983 +13 Service 5.505 15.645 210 21.360 15.932 +34 Andet 388 688 113 1.189 861 +38 I alt 29.313 64.590 11.543 105.446 111.866 -6



Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i de første ni måneder af 2022/23

T.DKK Europa USA/

Canada Øvrige lande 2022/23

9 mdr.

i alt 2021/22

9 mdr.

i alt Ændring % Instrumenter 43.857 79.559 23.667 147.083 170.461 -14 Forbrugsvarer 38.340 76.672 17.582 132.594 105.485 +26 Service 15.117 46.319 640 62.076 42.534 +46 Andet 907 2.881 509 4.297 3.199 +34 I alt 98.221 205.431 42.398 346.050 321.679 +8





Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder

Omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, faldt med 7% i 3. kvartal, og tilbagegangen kan tilskrives et fald i omsætningen af instrumenter – særligt i Europa og resten af verden, hvor omsætningen faldt med hhv. 38% og 51%. I de første ni måneder steg den samlede omsætning inden for LCB med 7%.

Forretningsområdet LCB udgjorde i 3. kvartal 91% af den samlede omsætning, sædanalyse 8% og markedet for produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk 1%.





Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i 3. kvartal af 2022/23

T.DKK LCB-

markedet Dyresæd* Øl og mælk** 2022/23

3. kvartal

i alt 2021/22

3. kvartal

i alt Ændring

% Instrumenter 38.150 649 99 38.898 56.090 -31 Forbrugsvarer 35.597 7.375 1.027 43.999 38.983 +13 Service 21.360 - - 21.360 15.932 +34 Andet 1.068 92 29 1.189 861 +38 I alt 96.175 8.116 1.155 105.446 111.866 -6

* Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd

** Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk



Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i de første ni måneder af 2022/23

T.DKK LCB-

markedet Dyresæd* Øl og mælk** 2022/23

9 mdr.

i alt 2021/22

9 mdr.

i alt Ændring

% Instrumenter 143.134 2.680 1.269 147.083 170.461 -14 Forbrugsvarer 110.672 18.840 3.082 132.594 105.485 +26 Service 62.076 - - 62.076 42.534 +46 Andet 3.861 332 104 4.297 3.199 +34 I alt 319.743 21.852 4.455 346.050 321.679 +8

* Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd

** Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk



EBITDA

Resultatet af primær drift (EBITDA) faldt i 3. kvartal med 4% fra DKK 58,6 mio. til DKK 56,3 mio. i forhold til samme periode sidste år.

Generelt er ChemoMetecs udgifter negativt påvirket af øget inflation, stigende lønninger og udvidelse af faciliteterne i Allerød. En stor del af faldet i EBITDA kan dog henføres til faldet i omsætningen, som påvirker både EBITDA og EBITDA-marginen negativt.



Produktudvikling

Etableringen af produktionslinjen for det nye instrument, XcytoMatic 40 (XM40), er i sin afsluttende fase, men der er fortsat visse produktionsmæssige udfordringer med kabinettet. Dette forhindrer dog ikke, at produktionen af instrumentet kan påbegyndes. Lanceringen af det nye instrument er endnu ikke påbegyndt, men en demo-model af XM40 blev i marts 2023 præsenteret på en bioprocessing-konference i Barcelona, hvor der blev modtaget positiv feedback.

I løbet af 3. kvartal blev den igangværende brugertest af XM40 udvidet, og instrumentet er nu i test hos flere potentielle kunder. Den feedback, der er modtaget, har været positiv. Planen er, at brugertesten hos eksterne samarbejdspartnere skal fortsætte i 4. kvartal, hvor formålet er at samle yderligere erfaringer til brug for endelig justering og tilretning, så kvaliteten af instrumentet har det højest mulige niveau ved den kommende lancering. Det er derudover også forventningen, at de igangværende brugertests vil resultere i nye instrumentordrer. Det er ChemoMetecs forventning, at denne tidlige involvering af potentielle kunder vil have en positiv effekt på den forestående gradvise kommercielle lancering af instrumentet.

Færdigudviklingen af instrumentet XcytoMatic 30 (XM30) er ligeledes i fuld gang, og de første interne tests forventes at blive påbegyndt i løbet af 4. kvartal. Produktionen af XM30 forventes etableret i løbet af 2. kvartal 2023/24, hvorefter en gradvis lancering vil kunne påbegyndes.

ChemoMetec vil med lanceringen af de kommende XcytoMatic-produkter bevæge sig ind på nye attraktive vækstområder inden for markedet for bioprocessing – et marked, hvor ChemoMetec i dag har en begrænset tilstedeværelse. Lanceringen af de nye produkter er en vigtig strategisk milepæl, der forventes at bidrage væsentligt til den fremtidige omsætningsvækst.





Organisation

Den 17. april 2023 blev det offentliggjort, at ChemoMetec har ansat Rasmus Kofoed som ny CEO med tiltrædelse senest den 1. august 2023.

Rasmus Kofoed har mange års bred kommerciel og ledelsesmæssig erfaring inden for medtech- og farmaindustrien. Han kommer fra en ledende stilling i den børsnoterede amerikanske virksomhed Medtronic, der er en global leder inden for sundhedsteknologiske løsninger. Her har Rasmus Kofoed senest haft ansvar for virksomhedens diabetesforretning på en stor del af de europæiske markeder med ca. 270 medarbejdere og har været en del af det europæiske ledelsesteam.

Sammen med CFO Niels Høy Nielsen vil Rasmus Kofoed fremover udgøre direktionen i ChemoMetec.





IPR og licensaftaler

ChemoMetec er ved udgangen af kvartalet ikke bekendt med indsigelsessager mod selskabets patenter. ChemoMetec råder ved udgangen af kvartalet over i alt 15 patentfamilier, hvoraf der er udtaget 56 patenter i udvalgte lande, herunder 15 i USA.



Forventninger til 2022/23

På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2022/23 fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2022/23, som blev offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 2022/23 den 8. februar 2023. Omsætningen forventes i 2022/23 således at ligge i intervallet DKK 430-460 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at ende i niveauet DKK 245-260 mio.









Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard

Telefon: +45 4813 1020

CFO Niels Høy Nielsen

Telefon: +45 2551 8724









Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com