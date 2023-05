Éco Entreprises Québec mandate l’entreprise Matrec – GFL pour la construction et l’opération d’un nouveau centre de tri desservant l’Est de l’île de Montréal

MONTRÉAL, 08 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suivant un appel à la qualification pour la construction et l’opération d’un nouveau centre de tri des matières recyclables desservant l’Est de l’île de Montréal, le conseil d’administration de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a retenu la proposition de Green For Life (Matrec – GFL), quatrième plus grand joueur nord-américain en gestion des matières résiduelles. Cette décision répond à un besoin urgent de pallier la fin du contrat d’opération actuel du Complexe Environnemental St-Michel (CESM) à l’automne 2024.



À cet égard, une entente de principe a été signée le 28 avril dernier, dans l’attente de la signature d’un contrat en bonne et due forme à la fin de l’été 2023. Dans cette perspective, Matrec – GFL doit démarrer dans les prochains jours des travaux de préparation du site et la commande des équipements de tri.

Pour ÉEQ, il s’agit d’une étape charnière dans l’exécution de sa mission alors qu’il a été nommé organisme de gestion désigné (OGD), donc donneur d’ordres de la collecte sélective, le 24 octobre 2022. Les caractéristiques, équipements et modes de fonctionnement de ce nouveau centre de tri mandaté et réalisé entièrement par le secteur privé viennent établir de nouveaux standards dans ce créneau-clé du système de collecte sélective.

« Moins d’un mois après notre désignation à titre d’OGD pour la collecte sélective, ÉEQ a lancé l’imposant appel à la qualification pour le centre de tri de l’Est de Montréal. Nous annonçons aujourd’hui le choix du mandataire. Nous sommes confiants qu’avec les exigences contractuelles prévues au projet, ce centre de tri sera un exemple de performance au Québec, mais également une source de fierté pour la population de Montréal. »

— Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

« Fiers d’avoir été choisis pour être la première entreprise à participer à la nouvelle ère de la modernisation du système de collecte sélective au Québec, nous sommes enthousiastes à l’idée de desservir les citoyens de l’Est de l’île de Montréal avec l’un des centres de tri les plus modernes au Canada, qui s’ajoutera à notre nouveau centre de tri avant-gardiste de résidus générés par le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD). Avec ce futur complexe environnemental, nous nous engageons entre autres dans le plan de développement Vision 2050 de la ville de Montréal-Est et nous sommes persuadés que l’Est de l’île de Montréal deviendra une plaque tournante de l’économie verte au Canada. »

— Yazan Kano, vice-président régional de Matrec – GFL.

« Montréal est un leader en matière de transition écologique. Nous posons des gestes forts et nous avançons avec l’ensemble de la communauté. Les centres de tri de la métropole sont des partenaires essentiels pour réduire l'enfouissement, atteindre notre objectif de zéro déchet d'ici 2030 et contribuer aux objectifs du Plan climat 2030. Un nouveau centre de tri, en substitution du centre de tri de Saint-Michel, était requis et planifié dans le plan particulier d'urbanisme du secteur. L'annonce d'aujourd'hui vient donner vie à ce projet. Nous tenons à féliciter Éco Entreprises Québec pour sa gestion dans ce dossier. Nous sommes confiants que ce centre de tri à la fine pointe de la technologie contribuera à un virage vers l’économie circulaire et locale permettant ainsi une réduction essentielle de notre impact environnemental. »

— Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« L’adoption de pratiques écoresponsables par nos citoyens et entreprises doit être appuyée par des infrastructures à la fine pointe de la technologie. Montréal-Est est donc heureuse d’accueillir sur son territoire une installation moderne et exemplaire tant au niveau architectural que par sa performance. Grâce à ce centre de tri de 3e génération, porté par Éco Entreprises Québec, l’est de Montréal offrira à ses citoyens une valorisation optimale des matières recyclables. GFL s’engageant à contribuer à un contrôle strict des nuisances, la qualité environnementale du quartier en sera bonifiée. La Ville de Montréal-Est voit dans ce projet une opportunité de créer de nouvelles synergies industrielles sur son territoire et démontre ainsi son engagement à promouvoir l’économie circulaire. Une autre étape qui se concrétise dans le cadre de la vision de développement à long terme de notre territoire. »

— Anne St-Laurent, mairesse de la Ville de Montréal-Est

Faits saillants

ÉEQ, l’organisme privé maintenant responsable de la gestion de la collecte sélective au Québec, entend développer un partenariat durable avec les organismes municipaux et les centres de tri, reflétant ses obligations accrues découlant de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Comptant 19 500 employés (dont 1 500 au Québec, opérant sous le nom de Matrec acquise en 2016), GFL opère une vingtaine de centres de tri au Canada. Matrec – GFL utilisera et intègrera les meilleures technologies et nombre d’éléments innovants pour améliorer tant la performance des opérations que la sécurité des travailleurs. Le nouveau centre de tri, qui desservira tout le territoire de l’Est de l’île de Montréal, sera construit dans le parc industriel de la ville de Montréal-Est près de l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’avenue Durocher ; il doit être mis en opération en janvier 2025. Ce nouveau centre de tri contribuera à l’atteinte des ambitieux objectifs que s’est donnés le Québec, passant notamment par l’instauration d’une traçabilité et d’une reddition de comptes transparente sur les destinées des matières triées.

Pour plus de détails : eeq.ca/modernisation/ L’appel de proposition de ÉEQ avait été lancé le 1er décembre 2022.



À propos de :

Éco Entreprises Québec

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l’égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d’ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l’écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d’exercer son rôle d’organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

Matrec – GFL

GFL, (Green For Life) établie à Toronto, en Ontario, est la seule grande entreprise diversifiée de services environnementaux en Amérique du Nord dont son siège social pour l’Est-du Canada est situé à Montréal-Est. Fondée en 2007, GFL est un leader en gestion d’économie circulaire et de développement de nouvelles technologies vertes au Canada. De plus, GFL opère dans tous les secteurs d’activités de l’environnement dont la gestion des matières résiduelles (collecte sélective, matériaux de constructions-rénovations-démolitions, matières organiques et compostables), la gestion des matières dangereuses et d’urgence environnementales, la gestion des sols contaminés ainsi que dans la valorisation énergétique renouvelable verte. GFL opère sous le nom de Matrec, (pour matières recyclables) une division de GFL Environnemental Inc. au Québec avec plus de 1500 employés et collaborateurs.

Renseignements additionnels

Pour en savoir davantage sur l’appel à la qualification de ce projet, cliquez ici.

Crédit photo : Matrec - GFL

Source :

Marie-Claude Rivet

Cheffe, stratégie, affaires publiques

Éco Entreprises Québec

514 987-1491, poste 237

medias@eeq.ca

https://www.facebook.com/ecoentreprisesqc

https://www.linkedin.com/company/%C3%A9co-entreprises-qu%C3%A9bec/

https://www.instagram.com/eeq.recyclage/

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d80cc925-8b75-4257-83a6-4285f9290370/fr