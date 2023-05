PubMatic lancia Activate, introducendo l'automazione programmatica nelle trattative dirette per il CTV e il video

French German Italian Spanish Dutch Czech Hungarian Polish Slovak Slovenian

SENZA INDICAZIONE DELLA SEDE CENTRALE / REDWOOD CITY, California, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), un'azienda tecnologica indipendente che offre la catena di fornitura pubblicitaria digitale del futuro, ha annunciato in data odierna il lancio di Activate. Questa nuova e rivoluzionaria soluzione end-to-end per l'ottimizzazione del percorso di fornitura (Supply Path Optimization, SPO) consente agli acquirenti di eseguire operazioni dirette senza offerta sulla piattaforma programmatica di PubMatic, accedendo a inventory video premium e CTV su scala. I partner del lancio iniziale includono, tra gli altri, dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars e Omnicom Media Group Germany.



Activate rappresenta un nuovo paradigma del settore, in quanto si tratta di un unico livello di tecnologia che collega direttamente acquirenti e venditori di media digitali. Activate offre agli acquirenti un maggiore controllo sui loro investimenti video omnicanale grazie all'esecuzione di transazioni tramite l'inventory premium CTV e video online di PubMatic in un'unica piattaforma, consentendo una transizione senza soluzione di continuità del loro business diretto verso il programmatic private marketplace (PMP) o il programmatic guaranteed (PG). Activate dovrebbe facilitare la transizione dei budget degli ordini di inserimento nell'ecosistema programmatico grazie alla riduzione della complessità, dei tempi e dei costi ottenuta con l'approccio a singolo strato tecnologico. Di conseguenza, gli acquirenti possono aspettarsi un aumento del ROI e gli editori un aumento delle entrate.

“Gli acquirenti e i venditori di media digitali sono alla ricerca di una catena di fornitura più efficiente, trasparente e sostenibile, in grado di sfruttare appieno il potenziale del programmatic”, ha dichiarato Rajeev Goel, cofondatore e CEO di PubMatic. “Activate estende la strategia di ottimizzazione del percorso di fornitura di cui siamo stati pionieri più di quattro anni fa. Collegando senza soluzione di continuità acquirenti e proprietari di contenuti attraverso un unico livello di tecnologia, stiamo riducendo in modo significativo i salti, le discrepanze, la proliferazione dei dati, l'opacità e la complessità del mercato programmatic. Ciò si tradurrà in un ROI più elevato per gli acquirenti e in un aumento delle entrate per gli editori, in linea con la nostra missione di alimentare il potenziale infinito dei creatori di contenuti su Internet che si affidano alla pubblicità come fonte primaria di entrate.”

Realizzato sfruttando la tecnologia derivante dall'acquisizione di Martin da parte di PubMatic nel 2022, Activate è completamente integrato nella crescente suite di software di PubMatic, tra cui la piattaforma lato vendita PubMatic e Connect.

Poiché il comportamento dei consumatori si sposta verso lo streaming, editori e acquirenti hanno bisogno di modi più efficienti per effettuare transazioni su CTV e l’inventory video. Modernizzando e personalizzando la catena di fornitura della pubblicità digitale in base alle esigenze dei clienti, Activate introduce l'automazione nel pool di inventory CTV e video che utilizzano ancora metodi di transazione obsoleti. Secondo le stime del settore, nel 2023 gli ordini di inserzioni non programmatiche dovrebbero rappresentare quasi il 60% delle transazioni CTV e il 18% delle transazioni video online. Activate rappresenta un'espansione di quasi 65 miliardi di dollari del mercato totale indirizzabile di PubMatic.

Commenti degli inserzionisti su Activate:

dentsu - “Dentsu è impegnata in partnership che promuovono l'innovazione, l'efficacia e l'efficienza nella catena di fornitura della pubblicità digitale”, ha dichiarato Brad Stockton, vicepresidente senior per il segmento Innovazione video di dentsu. “L'utilizzo di Activate di PubMatic consente ai nostri inserzionisti un maggiore controllo sugli investimenti in video e CTV e porta più media funzionanti nell'ecosistema”.

GroupM - “Assicurarci che i nostri clienti accedano ai media nel modo più efficiente ed efficace possibile è per noi una priorità fondamentale”, ha dichiarato Axel Jonuschies, socio accomandatario di GroupM per gli investimenti programmatici globali. “Da diversi anni collaboriamo con PubMatic per ottimizzare il nostro percorso di fornitura e più recentemente abbiamo lanciato con loro GroupM Premium Marketplace, che fornisce la connessione più diretta e trasparente agli editori premium di CTV e video. Con Activate, siamo ora in grado di costruire ulteriormente sul nostro mercato, consentendo ai nostri clienti di massimizzare i media di lavoro e ridurre al minimo i costi tecnologici sulle attivazioni garantite”.

Havas - “PubMatic è da tempo un partner prezioso per aiutare Havas Media a fornire soluzioni trasparenti e sostenibili agli inserzionisti”, ha dichiarato Tom Grant, vicepresidente senior e direttore del gruppo per il segmento Operazioni di investimento di Havas Media Group per il Nord America. “Siamo entusiasti di vedere la continua innovazione ed efficacia nello snellire la catena di fornitura programmatica attraverso l'acquisto di video e TV”.

Mars - “Mars si impegna a creare efficienza e sostenibilità nella nostra catena di fornitura pubblicitaria”, ha dichiarato Ron Amram, responsabile globale dei media di Mars. “Activate di PubMatic è allineato alla nostra strategia di SPO, dandoci un maggiore controllo su come, dove e quando vengono allocati i nostri budget CTV e video e contribuendo alla crescita complessiva del nostro business”.

Omnicom Media Group Germania - “Nell'ambito del nostro sforzo di dominare le sfide chiave del mercato programmatic, ridurre in modo sostenibile la complessità per i nostri clienti e fornire maggiore trasparenza, efficienza e sicurezza del marchio, stiamo continuamente esaminando il mercato alla ricerca di partner tecnologici innovativi e di alta qualità”, ha dichiarato Can Zeybekler, socio accomandatario di Omnicom Media Group Germany e direttore generale di MPX. “Siamo entusiasti di collaborare con PubMatic su Activate per sviluppare ulteriormente il nostro business CTV, ottenere migliori risultati nelle campagne e creare una catena di fornitura pubblicitaria più efficiente”.



Commenti degli editori su Activate:

FuboTV - “Esiste l'opportunità di migliorare l'attuale catena di fornitura programmatica per CTV ottimizzando il flusso di lavoro e i modelli di guadagno”, ha dichiarato Lynette Kaylor, vicepresidente senior per il segmento Vendite pubblicitarie di FuboTV. “Activate aiuterà gli inserzionisti a sfruttare al meglio i budget e fornirà ai proprietari dei media una maggiore trasparenza”.

LG - “LG Ad Solutions è entusiasta di essere partner di lancio per la soluzione Activate di PubMatic, che sottolinea il nostro impegno fondamentale nel promuovere la collaborazione con i marchi e le agenzie che serviamo. Lavorando insieme, possiamo garantire ai clienti l'accesso a un inventory CTV di alta qualità e sicuro per i marchi, oltre a contribuire a creare un settore più sostenibile e fiorente per tutti”, ha dichiarato Kelly McMahon, vicepresidente senior e responsabile operazioni globali di LG Ad Solutions. “Stiamo già assistendo all'adozione della piattaforma Activate da parte degli inserzionisti, a dimostrazione del valore di una maggiore trasparenza, efficienza e performance nell'ecosistema programmatic”.



Per ulteriori informazioni su Activate, visitare pubmatic.com/activate.

Informazioni su PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) è un'azienda tecnologica indipendente che massimizza il valore per i clienti offrendo la catena di fornitura pubblicitaria digitale del futuro. La piattaforma lato vendita di PubMatic consente ai principali creatori di contenuti digitali su Internet di controllare l'accesso alle proprie inventory e di aumentare la monetizzazione, permettendo ai marketer di ottenere un ritorno sugli investimenti e di raggiungere il pubblico indirizzabile attraverso i formati pubblicitari e i dispositivi. Dal 2006, il nostro approccio basato sull'infrastruttura ha permesso di elaborare e utilizzare in modo efficiente i dati in tempo reale. Grazie all'innovazione programmatica scalabile e flessibile, miglioriamo i risultati per i nostri clienti, sostenendo al contempo una catena di fornitura pubblicitaria digitale vivace e trasparente.

Contatti per la stampa:

Broadsheet Communications per PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

(917) 826-1103