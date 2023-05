Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis en HiloProbe gaan samenwerken op darmkankertest

English Dutch

PERSBERICHT : 9 mei 2023, 07:00 CEST



Biocartis en HiloProbe gaan samenwerken op darmkankertest

Mechelen, België - 9 mei 2023 - Biocartis Group NV (het 'Bedrijf' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf op het gebied van moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), en HiloProbe, een in Umeå (Zweden) gevestigd biotechnologiebedrijf gericht op het personaliseren van diagnostiek voor colorectale kanker, kondigen vandaag aan dat ze een samenwerking zijn aangegaan die zich in eerste instantie zal richten op de commercialisering van ColoNode®, een CE-gemarkeerde IVD-genexpressie test die kan helpen bij het detecteren van nodale metastase bij colorectale kanker (CRC) patiënten. ColoNode® zal als handmatige kit worden gedistribueerd door Biocartis naar gespecialiseerde laboratoria in geselecteerde Europese landen.

CRC is het op twee na meest voorkomende type kanker ter wereld, met naar schatting 1,9 miljoen nieuwe gevallen en 0,9 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd1. 70-90% van de CRC-patiënten kan een chirurgische resectie van de tumor ondergaan2. Internationale richtlijnen hebben het tumor-kliermetastase (TNM) stadiëringsysteem geïntroduceerd, dat de primaire tumor (T), lymfekliermetastase (N) en verre metastasen (M) beoordeelt om ziekte-herval en overleving te voorspellen. Als belangrijk onderdeel van dit stadiëringsysteem worden de lymfeklieren die zich in het weggenomen deel van de dikke darm bevinden, onderzocht op de aanwezigheid van uitgezaaide tumorcellen. De status van de lymfeklieren is ook een belangrijke factor bij de beslissing over postoperatieve adjuvante chemotherapie. De routinemethode om de status van de lymfeklieren (pN) te bepalen is microscopisch onderzoek van H&E-gekleurde3 lymfeklierweefselsecties. Een methode die haar beperkingen heeft: de methode is namelijk ongevoelig en subjectief, vereist speciaal opgeleide pathologen, onderzoekt <1% van het volume van de lymfeklieren en kan geen onderscheid maken tussen agressieve en relatief onschadelijke tumorcellen.

ColoNode® is een CE-gemarkeerde IVD-genexpressietest die tumorcellen detecteert en karakteriseert in postoperatieve CRC-lymfeklierstalen. De ColoNode®-kit kan tot 100% van het volume van de lymfeklieren analyseren en is gevoeliger in het detecteren van tumorcellen dan H&E-kleuring. Bovendien biedt de test een schatting van het risico op terugkeer van CRC4, gebaseerd op de in de ColoNode®-kit opgenomen markers voor tumorgroei.

De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op de commercialisering van de ColoNode® CE-gemarkeerde IVD-manuele kit in geselecteerde Europese landen door Biocartis. Afhankelijk van het succesvolle commerciële gebruik van de manuele kit, zullen HiloProbe en Biocartis de ontwikkeling van een volledig geautomatiseerde versie van de test op Biocartis' gedecentraliseerde Idylla™ platform overwegen.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis, licht toe: "We zijn verheugd om samen te werken met HiloProbe aan de distributie van de ColoNode® kit. Dit stelt ons in staat om ons productaanbod aan klanten op het gebied van colorectale kanker te verbreden, als aanvulling op tests voor RAS-biomarkers en MSI op ons Idylla™ platform. De samenwerking ondersteunt onze missie om de toegang van patiënten tot precisiegeneeskunde in oncologie te maximaliseren."

Lina Olsson, Chief Executive Officer van HiloProbe, voegde toe: "We zijn erg blij om een samenwerking en een langdurige relatie met Biocartis te starten, die onze focus op colorectale kanker versterkt dankzij Biocartis’ gevestigde verkoop- en distributienetwerk in een groot aantal landen. Verdere ontwikkeling van een volledig geautomatiseerde versie van ColoNode® op het Idylla™ platform heeft ook veel potentieel voor ColoNode® om sneller en gemakkelijker bij te dragen aan de veiligere selectie van patiënten die baat zouden kunnen hebben bij postoperatieve adjuvante behandeling."

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker, leverkanker en borstkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg ons op Twitter: @Biocartis_,Facebook of LinkedIn.

Over Hiloprobe

HiloProbe is een biotechnologiebedrijf dat in 2016 is opgericht door een groep wetenschappers die al meer dan 15 jaar samenwerken. Ze hebben zich gericht op het ontwikkelen van klinisch bruikbare biomarkers bij colorectale kanker, specifiek door het analyseren van de regionale lymfeklieren in het weggenomen weefsel. Het bedrijf heeft een beperkt aantal biomarkers geïdentificeerd die, wanneer ze samen worden geanalyseerd, de agressiviteit van tumorcellen in de lymfeklieren kunnen detecteren en classificeren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van ColoNode®, een product op basis van mRNA-biomarkeranalyse, met als doel de behandelingsefficiëntie te verbeteren en levens te redden van mensen met colorectale kanker.

