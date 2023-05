Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for første kvartal 2023

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 9. maj 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første kvartal 2023.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Vi er glade for at kunne rapportere stærke resultater fra første kvartal, drevet af de fortsatte leveringer af mpox-vacciner til lande verden over kombineret med et stærkt salg i vores rejsevaccineforretning. Periodens højdepunkt var annonceringen af købet af rejsevaccineporteføljen fra Emergent BioSolutions. Denne transaktion vil styrke vores portefølje af markedsførte produkter og udviklingsprogrammer, udvide vores kompetencer inden for R&D, produktion og det kommercielle område samt ikke mindst styrke vores organisation med næsten 300 medarbejdere, som vi er glade for at byde velkommen til Bavarian Nordic på vores rejse mod at blive en af verdens største rendyrkede vaccinevirksomheder.”

Finansielle hovedpunkter

Omsætningen i første kvartal udgjorde DKK 1.252 mio., bestående af DKK 848 mio. fra salg af JYNNEOS ® /IMVANEX ® /IMVAMUNE ® mpox-/koppevaccine, DKK 243 mio. fra salg af Rabipur ® /RabAvert ® , DKK 87 mio. fra salg af Encepur ® , DKK 43 mio. fra salg af tredjepartsprodukter samt DKK 31 mio. i øvrige indtægter.

/IMVANEX /IMVAMUNE mpox-/koppevaccine, DKK 243 mio. fra salg af Rabipur /RabAvert , DKK 87 mio. fra salg af Encepur , DKK 43 mio. fra salg af tredjepartsprodukter samt DKK 31 mio. i øvrige indtægter. Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et overskud på DKK 481 mio.

Likvider udgjorde DKK 2.971 mio. ved udgangen af første kvartal, inklusive provenuet fra kapitalforhøjelsen i februar.

De finansielle forventninger til helåret fastholdes med en omsætning på ca. DKK 6.000 mio. og et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på ca. DKK 2.200 mio., eksklusive de økonomiske effekter af opkøbet af rejsevaccinerne fra Emergent BioSolutions, der afventer afslutningen af transaktionen, hvilket forventes at ske i andet kvartal 2023.

DKK mio. Q1 2023 Q1 2022 2023 forventet Omsætning 1,252 320 ~6.000 Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) 481 (94) ~2.200

Øvrige begivenheder

I februar annoncerede Bavarian Nordic opkøbet af en portefølje af rejsevacciner fra Emergent BioSolutions, der inkluderer to markedsførte vacciner mod kolera og tyfus samt en fase 3- vaccinekandidat mod Chikungunya. Som en del af dette opkøb overtager Bavarian Nordic produktionsfaciliteter i Schweiz, forsknings- og udviklingsfaciliteter i USA samt mindre salgsstyrker i både Europa og USA. Den samlede pris for dette opkøb er på op til USD 380 mio. inklusive en upfront-betaling på USD 270 mio. samt betingede milepælsbetalinger på op til i alt USD 110 mio. Opkøbet forventes afsluttet i andet kvartal 2023 og processen forløber planmæssigt. Alle nødvendige godkendelser, inklusive godkendelse fra konkurrencemyndighederne, er opnået, og der udestår blot opfyldelse af betingelser for afslutning af handlen mellem parterne.

I februar gennemførte Bavarian Nordic en kapitalrejsning (privat placering) via salg af omtrent 7 mio. nye aktier, hvorved selskabet genererede et bruttoprovenu på DKK 1.642 mio. Provenuet vil, sammen med virksomhedens likvide beholdning, indgå i betalingen til Emergent BioSolutions i forbindelse med afslutningen af handlen.

Efter den ordinære generalforsamling i marts blev Luc Debruyne, tidligere President Global Vaccines ved GSK, valgt til ny formand for bestyrelsen og efterfulgte dermed Gerard van Odijk, der havde været medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2014. Ud over Luc Debruyne blev Heidi Hunter og Johan van Hoof valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I april meddelte Bavarian Nordic, at fase 3-forsøget med selskabets vaccinekandidat, MVA-BN® RSV, der udvikles mod RS-virus (RSV) til personer i alderen 60 år og opefter, havde opnået de tilfælde, der er nødvendige for at kunne færdiggøre den primære analyse af vaccinens effektivitet, hvilket forventes at finde sted omkring midten af 2023.

