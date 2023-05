Fortescue Future Industries og Statkraft sikrer fornybar kraft til planlagt prosjekt for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Hemnes

English Norwegian

(Oslo, 9. mai 2023) Fortescue Future Industries (FFI) har sikret seg fornybar kraft for sitt foreslåtte grønne energiprosjekt i Hemnes i Nordland, og har inngått en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA) med Statkraft.



Den betingede avtalen innebærer at Statkraft skal forsyne FFI med fornybar energi fra det norske nettet til mulige planer for et 300 megawatt anlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Prosjektet åpner også for ytterligere kapasitet for å understøtte planer om en fremtidig oppskalering av anlegget.



- Grønne energiprosjekter har potensial til å skape en ny industri og arbeidsplasser i Hemnes-regionen, og FFI ser frem til å samarbeide med lokalsamfunnet og industrien for å få det til, sier Thor Magnus Rovik, landsjef i FFI Norway.



- Som Europas største produsent av fornybar kraft spiller Statkraft en nøkkelrolle i å redusere europeiske klimagassutslipp. Denne avtalen lar FFI konvertere fornybar kraft fra det norske kraftnettet til drivstoff som grønn ammoniakk og hydrogen som kan bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge og over hele Europa, legger han til.



- Ved å inngå denne kraftsalgsavtalen bidrar vi igjen til grønn industriutvikling og utslippskutt basert på vår fornybare kraftproduksjon. Grønt hydrogen og grønn ammoniakk er to av løsningene som trengs for å dekarbonisere samfunnet – og nå målet om netto null utslipp, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.



FFI vurderer for tiden muligheter over hele Norge for utvikling av grønt hydrogen og grønn ammoniakk, og innledende undersøkelser har identifisert Hemnes-regionen som et område med reelt potensial for fremtidig grønn energi og et havneanlegg.



FFI har en aktiv tilstedeværelse i regionen når det gjennomføres videre vurderinger av en storskala grønn hydrogenproduksjon og har allerede etablert et sterkt samarbeid med lokale myndigheter.



FFI gjennomfører også flere miljø-, bærekraft- og samfunnsstudier og utvikler et prosjektkonsept i tråd med norsk regelverk, FFIs prinsipper for håndtering av miljø- og sosiale forhold og internasjonal god praksis.



Den langsiktige kraftavtalen er betinget av en positiv endelig investeringsbeslutning for Hemnes-prosjektet.



Om Fortescue Future Industries (FFI)

Fortescue Future Industries (FFI) er et globalt grønt energiselskap som er forpliktet til å produsere grønt hydrogen, som inneholder null karbon, fra 100 prosent fornybare kilder.

Grønt hydrogen er et karbonfritt drivstoff som, når det brukes, primært produserer vann. Det er en praktisk og gjennomførbar løsning som kan bidra til å revolusjonere måten vi sikrer verden energi, dekarbonisere tungindustrien og skape arbeidsplasser globalt.



FFI leder den grønne industrielle revolusjonen, utvikler teknologiløsninger for industrier som er vanskelige å dekarbonisere, samtidig som de bygger en global portefølje av fornybare grønt hydrogen- og grønn ammoniakkprosjekter.



FFI leder også an i den globale innsatsen for å dekarbonisere vanskelig tilgjengelige sektorer, og utvikler og anskaffer teknologi og energiforsyning for å hjelpe til med å dekarbonisere jernvirksomheten til en av verdens største produsenter av jernmalm innen 2030 (Scope 1 og 2 utslipp) – vårt morselskap Fortescue Metals Group (ASX FMG). www.fortescue.com

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land. www.statkraft.no