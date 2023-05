Sisäpiiritieto: QPR Software Oyj käynnistää yhtiön toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät muutosneuvottelut

English Finnish

























QPR SOFTWARE OYJ SISÄPIIRITIETO 9.5.2023 KLO 9





















QPR Software Oyj tulee antamaan 9.5.2023 yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen käynnistämiseksi sopeuttaakseen toimintaansa ja kustannusrakennettaan, sekä parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta.

Alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet voisivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin maksimissaan 90 päiväksi ja lisäksi enintään yhdeksän (9) työtehtävän päättymiseen. Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko henkilöstö, kaikissa toimipisteissä, yhteensä 65 henkilöä.

Vuosi 2023 on käynnistynyt yleisesti ottaen epävarmassa markkinatilanteessa. Uusasiakashankinnan osalta yleinen taloudellinen epävarmuus on selvästi lykännyt asiakkaiden päätöksiä ja uusien tarjouskilpailujen käynnistymistä. Nykyisessä markkinatilanteessa yhtiön liikkumatila on kapea kassavarojen ja omavaraisuusasteen osalta toiminnan ollessa edelleen tappiollista. Yhtiö tekee aktiivisesti toimenpiteitä päästäkseen tilikaudelle 2023 annettuun tulosohjeistukseen.

Yhtiö on jo tehnyt säästötoimia kustannustehokkuuden parantamiseksi ja yleisen kustannustason nousun vaikutusten minimoimiseksi kaikilla sen liiketoiminnan osa-alueilla. Muutosneuvotteluissa yhtiö käsittelee toimenpiteitä, joilla pyritään sopeuttamaan yhtiön toiminta, rakenne ja näihin liittyvät henkilöstökustannukset vastaamaan skaalautuvan liiketoimintamallin vaatimuksia.

QPR Software lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

