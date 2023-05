English Danish

9. maj 2023

Meddelelse nr. 16

NKT CEO Alexander Kara fratræder sin stilling og Claes Westerlind udnævnes ny CEO



NKT’s bestyrelse oplyser, at Alexander Kara, CEO i NKT A/S og NKT, fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning, og at Claes Westerlind udnævnes som ny CEO. Claes Westerlind har mere end 15 års erfaring fra højspændingskabel- og transformerindustrien og kom til NKT i 2017. Siden 2019 har Claes haft stillingen som Executive Vice President, Solutions Karlskrona, og været medlem af det globale ledelsesteam i NKT.

Alexander Kara har besluttet at fratræde sin stilling som CEO af personlige årsager.

Bestyrelsesformand, Jens Due Olsen, siger:

- Jeg vil gerne takke Alexander Kara for det engagement han har vist i NKT, siden han kom til selskabet i 2019. Han har stået i spidsen for en succesfuld transformation af kabelforretningen siden 2019, som har løftet de finansielle nøgletal. Virksomheden står nu i en stærk position til at vokse med overgangen til vedvarende energi og elektrificeringen af samfundet.

Bestyrelsen bakker fuldt op om selskabets ReNew BOOST strategi og den fremtidige vækst.

Bestyrelsesformand Jens Due Olsen deltager på telekonferencen for investorer og analytikere om resultatet for 1. kvartal 2023 d. 10 maj som kan følges på investors.nkt.com.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

