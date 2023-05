Esker nommée leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2023 pour ses solutions intégrées Invoice-to-Cash

French English

Lyon, le 9 mai 2023 - Esker , plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client en automatisant les cycles de gestion, est fière d'annoncer son classement en tant que leader dans le Gartner® Magic Quadrant™️ 2023 pour ses solutions intégrées Invoice-to-Cash.

Le marché des solutions intégrées Invoice-to-Cash (I2C) est défini par Gartner comme celui “ des applications basées sur le cloud qui permettent aux directeurs financiers de gérer la facturation, le recouvrement, les paiements et les encaissements clients au sein d'une plateforme intégrée ”.

“ Cette nouvelle reconnaissance de Gartner, qui positionne Esker en tant que Leader, est l’aboutissement du travail acharné mené par nos équipes pour fournir des solutions efficaces, innovantes à nos clients. La technologie est un moteur de changement. Pour soutenir des stratégies de croissance plus performantes, les responsables financiers doivent optimiser les processus Invoice-to-Cash car ces derniers ont un impact important sur la trésorerie de l'entreprise, leur capital d'exploitation et les relations avec leurs clients.” Déclare Jean-Michel Bérard, Président-Fondateur d'Esker

Esker Synergy AI - l'ensemble des technologies sur lesquelles reposent les solutions Esker - accompagne les équipes de gestion du poste client tout au long du cycle Invoice-to-Cash (I2C) pour une automatisation, une prise de décision et une expérience utilisateurs encore plus performantes.

“ Esker est honorée d'être reconnue parmi les quatre Leaders de ce Magic Quadrant. Cette reconnaissance témoigne de notre capacité à moderniser la gestion du processus I2C. En mettant notre technologie au service des équipes Finance, nous les aidons à travailler plus efficacement. Nos clients accélèrent ainsi le recouvrement de leurs créances et bénéficient d’un prompt retour sur investissement.” Ajoute Maud Berger, Cheffe de produit Invoice-to-Cash chez Esker

Intégrant des technologies d'Intelligence Artificielle, la solution de gestion du poste client aide les services financiers à repenser la gestion de leurs créances clients afin de réduire leur DSO* et d'accélérer la reconnaissance du revenu. Du crédit client, en passant par la facturation électronique , l'encaissement des paiements, le traitement des réclamations et des processus de recouvrement, Esker automatise chaque étape du cycle I2C afin d'améliorer à la fois l'efficacité des processus ainsi que l'expérience client, tout en améliorant la visibilité, afin de mieux contrôler la trésorerie.



Les rapports du Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques. Ils offrent une vue d'ensemble des positions relatives des acteurs desdits marchés, caractérisés par une croissance élevée et par des facteurs différenciants.

* Days Sales Outstanding : ratio qui mesure le délai moyen de paiement des clients exprimé en jours de chiffre d’affaires.



Pour consulter une copie du Gartner Magic Quadrant 2023 dédiée aux solutions intégrées Invoice-to-Cash, veuillez cliquer ici .



A propos d’ Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

