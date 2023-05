FIDL inngår partnerskap med Attensi for å revolusjonere digital læring gjennom spillbasert trening

Attensi tilbyr løsninger som er intuitive og enkle å tilpasse uten behov for programmeringskunnskaper. Ved å ha en brukervennlig og skreddersydd teknologiplattform kan FIDL fokusere på det de er best på - å skape høykvalitets læringsinnhold. Dette gjør at de ansatte kan bruke all sin tid på å skape godt innhold, uten å bekymre seg for hvordan det skal presenteres for brukeren.

Etter å ha inngått samarbeidet med Attensi, opplevde FIDL umiddelbart en økning i fullføringsraten til nesten 100%, der 96% av brukerne likte formatet og 89% sa de foretrakk det over tradisjonell læring.

Attensi sine løsninger leveres med avanserte verktøy for dyp analyse av en rekke datapunkter, inkludert gjennomføringsrater, lukkede kunnskapshull og tid til kompetanse. FIDL kan nå visualisere hvilket innhold som fungerer best og gjøre passende endringer, slik at de kan fortsette å levere den beste læringsopplevelsen til sine brukere.