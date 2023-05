Telehouse soutient « Les plombiers du numérique » qui oeuvre à l’insertion professionnelle des jeunes sur les métiers de techniciens datacenters

Un nouveau plateau de formation des Plombiers du numérique va ouvrir sur le site de Telehouse 3 à Magny les Hameaux pour former des jeunes au métier de technicien datacenter, avec le soutien de la Région Ile-de-France

Telehouse, leader et pionnier des datacenters, spécialiste des solutions d'hébergement informatique à forte connectivité en Europe, soutient l’association « Les Plombiers du numérique » qui œuvre pour l’insertion de jeunes adultes déscolarisés au travers de cursus d'insertion préqualifiants sur les métiers du datacenter et des infrastructures numériques.

Le développement des Plombiers Numériques amène l'association à étendre son activité pour toucher toujours plus de jeunes. Dans le cadre d'une action financée par la Région Ile-de-France, il a été décidé d'ouvrir un nouveau plateau technique sur la communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines pour permettre aux jeunes du 78 de s'orienter vers ces nouveaux métiers à forte valeur ajoutée. L'action sera montée en partenariat avec le 'Hub de la Réussite' et son dispositif des Smart Université, association francilienne majeure spécialisée dans l'insertion au travers de plusieurs activités comme les écoles de la deuxièmes chances, les missions locales, les chantiers d'insertion. Des acteurs industriels comme la société Fib'data participeront à la formation métier des candidats.

Présent sur la CASQY au travers de son site de Magny les Hameaux, Telehouse a décidé de soutenir les plombiers du Numérique en mettant à leur disposition deux espaces de formation rénovés, à proximité de ses activités de datacenter. Les jeunes apprendront la manipulation d'équipements (changement disque dur, alimentation), le rackage, le brassage, le câblage optique, l'urbanisation de salles informatiques ainsi que l'installation physique d'équipements connectés (vidéo-surveillance, système d'accès, sureté). Une salle sert à l'enseignement théorique, tandis que la seconde, équipée d'un faux plancher, d'une dizaine de baies informatiques et de centaines d'équipements actifs, permettra aux candidats d'apprendre concrètement le métier.

Dans un premier temps, deux sessions de formation seront lancées en 2023 avec 12 apprenants par session. La première débutera à compter du 15 mai. En 2024, deux autres sessions suivront. L'objectif est de permettre 20 départs à l'emploi par an.

Sami SLIM, Directeur général de Telehouse France « Nous sommes fiers d’apporter notre soutien à l’association «Les Plombiers du Numérique» qui occupe une place centrale en matière d’insertion professionnelle au sein de notre industrie. En forte croissance, les acteurs du datacenter sont constamment en recherche de techniciens qualifiés. L’association bénéficie de toute l’expertise nécessaire pour former les talents de demain. Plus globalement, ce soutien s’inscrit dans le cadre de notre politique RSE qui a pour objectif de nous positionner comme un acteur engagé et vertueux à l’échelle locale »

Florian du Boys, fondateur du dispositif des Plombiers du numérique "Telehouse occupe une place historique en France dans le monde des datacenters et de la connectivité, au travers entre autres de l'emblématique site de Telehouse 2 où sont présents les opérateurs du monde entier. Offrir aux jeunes la possibilité d'apprendre le métier chez un des plus grands acteurs du secteur est une très belle manière de les valoriser, de reconstruire une confiance qui s'est étiolée au fur et à mesure des années. Nous remercions Telehouse pour cet engagement qui est celui de tous ses collaborateurs, au service de la cause de l'insertion"