VOTRE MARQUE, VOTRE RÉFÉRENCE

Il est essentiel pour un fournisseur de services d’avoir sa propre marque



par Iain Sinnott, Head of International Carriers, Enreach for Services Providers

Un groupe de comptables assiste à une conférence annuelle et, pendant la pause déjeuner, l'un d'eux déplore que leur système de communication ne soit pas adapté. Un autre comptable partage ensuite qu'il a eu une excellente expérience avec un autre fournisseur de communications - appelons-le Sinnott Telecom - un fait entendu par ses confrères. Ainsi, si ces comptables effectuent une recherche en ligne, ils trouveront Sinnott Telecom et, espérons-le, prendront contact pour en savoir plus.

Inversement, imaginez que le comptable mentionne le fournisseur de technologie au lieu de Sinnott Telecom. Ainsi, lorsque ce même groupe de comptables effectue une recherche en ligne, ils recherchent la marque technologique, et devinez quoi ? Une douzaine de résultats différents apparaissent : Sinnott Telecom pourrait être l'un d'entre eux, mais il fera partie d'une liste de concurrents proposant la même solution technologique.

Naturellement, être associé à des marques bien connues a un attrait naturel et peut aider à susciter l'intérêt des clients qui recherchent activement cette technologie. Cependant, les fournisseurs de services devront travailler beaucoup plus dur pour engager leurs clients, pour s'assurer que le succès leur est attribué plutôt qu'au fournisseur de technologie. Cela signifie plus d'investissements en marketing pour rester visible dans une nuée d'autres revendeurs.

La magie de la marque blanche

Nous croyons que la relation et la visibilité avec le client doivent rester au profit du fournisseur de services. C'est pourquoi nous avons à cœur d'offrir à nos partenaires un choix d'options de marque blanche et de leur permettre de s'approprier l'intégralité de la relation client. Quant à leurs clients, ils achètent chez nos prestataires, pas chez nous.

Par conséquent, le fournisseur de services obtient tout le crédit. De plus, leurs investissements marketing sont pour leur propre bénéfice, et non partagés avec d'autres sociétés proposant la même technologie. Vous souhaitez acheter des services auprès de Sinnott Telecom ? Il n'y a qu'un seul endroit où aller.

Cependant, ce qui se cache sous le capot de notre fournisseur de services imaginaire est un ensemble complet de solutions de contact convergent, intégrant des applications, des appareils, des plateformes et des réseaux dans un environnement transparent adapté à chaque entreprise et à ses utilisateurs. Les services incluent l'expérience client, la collaboration et la mobilité, avec des options en marque blanche dans de nombreuses langues, une assistance technique et des analyses.

Le résultat est que nos fournisseurs de services peuvent s'appuyer sur une technologie complète, fiable et flexible afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : s'occuper des clients, leur offrir une excellente expérience et obtenir le mérite de leur travail. Et ces clients partagent cette bonne nouvelle, d’où : votre marque, votre référence.