Probe Gold rapporte d'importantes intersections aurifères, titrant jusqu'à 1,1 g/t Au sur 113,5 mètres, lors de forages intercalaires sur le gîte Courvan Sud-Ouest, projet Novador, Québec

Le forage intercalaire a recoupé d'importantes zones aurifères à l'intérieur de la fosse conceptuelle titrant jusqu'à 1,1 g/t Au sur 113,0 mètres (incluant 52,5 g/t Au sur 1,0 mètre); 0,8 g/t Au sur 154,3 mètres (incluant 2,4 g/t Au sur 26,6 mètres) et 1,5 g/t Au sur 61,5 mètres.

(incluant 52,5 g/t Au sur 1,0 mètre); 0,8 g/t Au sur 154,3 mètres (incluant 2,4 g/t Au sur 26,6 mètres) et 1,5 g/t Au sur 61,5 mètres. Le forage d'expansion près de la surface a révélé des intervalles significatifs titrant jusqu'à 2,7 g/t Au sur 32,5 mètres (incluant 56,2 g/t Au sur 1,0 mètre); 4,5 g/t Au sur 16,9 mètres et 68,8 g/t Au sur 1,0 mètre.

(incluant 56,2 g/t Au sur 1,0 mètre); 4,5 g/t Au sur 16,9 mètres et 68,8 g/t Au sur 1,0 mètre. Tous ces résultats seront inclus dans la prochaine mise à jour des ressources des gisements Courvan et Pascalis attendues ce trimestre.

Plus de 41 000 mètres de forage déjà réalisés dans le cadre du programme 2023 à Novador, avec 12 000 mètres restant à forer. Trois foreuses sont actives, dont deux à Monique et une pour l'exploration régionale.

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société »), est heureuse de présenter la première série de résultats du programme de forage 2022 sur le couloir aurifère Courvan sur sa propriété Novador (la « Propriété »), détenue à 100 % et située près de Val-d'Or, Québec. Les résultats de soixante-quatorze (74) trous de forage, totalisant 13 700 mètres, ont révélé des intersections aurifères significatives entre la surface et 250 mètres de profondeur dans la zone Sud-Ouest (voir la figure 1 et le tableau des résultats de forage ci-dessous). Les résultats de ces forages ont révélé les intervalles les plus large à ce jour sur le couloir Courvan, incluant 1,1 g/t Au sur 113,0 mètres dans le sondage CO-22-189 et 0,8 g/t Au sur 154,3 mètres dans le sondage CO-22-245. Le programme de forage de l'automne 2022 à Courvan ciblait à la fois l'expansion et la conversion des ressources. Une mise à jour de l’estimation des ressources minérales (« ERM ») est en cours de calcul et inclura les nouveaux résultats publiés aujourd'hui.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Notre première série de résultats provenant des programmes de forage intercalaire et d'expansion de Courvan a produit les plus larges intervalles à ce jour ainsi que d'importantes intersections près de la surface, mettant en évidence le potentiel de croissance et d'augmentation de la production du projet. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des résultats exceptionnels que nous obtenons sur l'ensemble du projet, y compris sur Pascalis et Monique, et démontrent une amélioration de la teneur et de l'épaisseur. Avec ces premiers résultats pour Courvan, nous pouvons maintenant confirmer que nous atteignons nos objectifs pour les trois gisements, à savoir libérer de la valeur grâce à une croissance continue de nos ressources aurifères et à une amélioration de la classification des ressources pour soutenir les études économiques et les plans de développement à venir. Les mises à jour des ressources de Pascalis et de Courvan progressent bien et nous prévoyons publier d'autres résultats pour Courvan au cours des prochaines semaines. »

Sur les soixante-quatorze (74) trous forés pour identifier ou confirmer la minéralisation près de la surface, soixante-deux (62) ont donné des intersections aurifères supérieures à 0,4 g/t Au, ce qui est supérieur à la teneur de coupure utilisée dans l'estimation des ressources limitée aux fosses conceptuelles de 2021. Les forages intercalaires sur le gisement Sud-Ouest ont donné des résultats significatifs, comme prévu, et les forages d'expansion près du fond de la fosse ont permis d'identifier de nouvelles zones aurifères parallèles. Le gisement reste ouvert latéralement et à faible profondeur, car très peu de trous ont été forés à moins de 250 mètres de profondeur. Les résultats d'analyse de cent quarante et un (141) autres trous forés au quatrième trimestre de 2022 à Courvan sur les gisements de Bussière et de Creek seront publiés lorsqu'ils auront été reçus et interprétés.

Les derniers résultats de forage continuent d'améliorer notre modèle 3D de la minéralisation à Courvan, qui se caractérise par un ensemble de veines aurifères est-ouest à faible pendage, adjacentes à des zones de cisaillement recoupant le batholite de granodiorite de Bourlamaque. Les veines aurifères recoupées sont caractérisées principalement par du quartz-carbonate-tourmaline sulfuré et l'or est généralement associé à des masses de pyrite de l'ordre du cm dans les veines et les zones de 1 % à 5 % de pyrite finement disséminée dans les roches encaissantes.

Les résultats sélectionnés du programme de forage de l'automne 2022 sur le gisement Courvan Sud-Ouest sont les suivants :

Numéro du trou De (m) À (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone / Ressources CO-22-189 179,5 293,0 113,5 1,1 Intercalaire Incluant 236,2 237,2 1,0 52,5 Intercalaire CO-22-190 186,3 197,3 11,0 1,2 Expansion CO-22-193 81,5 86,5 5,0 6,0 Intercalaire CO-22-194 125,5 126,5 1,0 12,5 Expansion CO-22-195 153,0 211,0 58,0 0,5 Intercalaire CO-22-195 245,5 250,0 4,5 2,4 Expansion CO-22-205 82,5 107,3 24,8 2,3 Intercalaire Incluant 82,5 92,3 9,8 5,2 Intercalaire CO-22-206 57,1 64,3 7,2 2,1 Intercalaire CO-22-216 144,3 148,8 4,5 2,7 Expansion CO-22-216 228,0 270,0 42,0 1,3 Expansion CO-22-217 158,5 220,0 61,5 1,5 Intercalaire Incluant 214,5 215,4 0,9 53,3 Intercalaire CO-22-219 34,5 37,5 3,0 6,0 Intercalaire CO-22-225 57,0 68,4 11,4 3,2 Expansion CO-22-232 23,5 56,0 32,5 2,7 Expansion Incluant 55,0 56,0 1,0 56,2 Expansion CO-22-233 102,5 103,5 1,0 13,3 Expansion CO-22-237 145,0 154,0 9,0 1,1 Intercalaire CO-22-237 163,4 168,5 5,1 1,9 Intercalaire CO-22-237 185,0 196,0 11,0 1,1 Intercalaire CO-22-238 60,5 63,5 3,0 4,5 Expansion CO-22-240 186,5 187,5 1,0 72,2 Intercalaire CO-22-240 197,5 214,0 16,5 4,3 Intercalaire CO-22-241 138,5 147,0 8,5 1,1 Intercalaire CO-22-241 219,0 220,0 1,0 68,8 Expansion CO-22-242 25,4 26,4 1,0 19,3 Expansion CO-22-242 144,5 145,5 1,0 9,8 Expansion CO-22-245 48,5 202,8 154,3 0,8 Intercalaire Incluant 48,5 75,1 26,6 2,4 Intercalaire Incluant 48,5 49,5 1,0 41,9 Intercalaire CO-22-246 101,5 115,3 13,8 0,7 Intercalaire CO-22-246 166,8 173,2 6,4 2,2 Expansion CO-22-251 197,0 198,0 1,0 17,6 Intercalaire CO-22-254 286,0 297,0 11,0 0,9 Expansion CO-22-265 91,8 95,3 3,5 13,1 Intercalaire Incluant 94,5 95,3 0,8 54,5 Intercalaire CO-22-267 140,1 146,1 6,0 1,9 Intercalaire CO-22-267 160,0 161,0 1,0 18,3 Intercalaire CO-22-267 217,0 222,0 5,0 3,9 Intercalaire Incluant 219,0 220,0 1,0 13,9 Intercalaire CO-22-269 199,2 200,0 0,8 19,7 Expansion CO-22-289 279,0 281,0 2,0 8,3 Expansion CO-22-289 288,5 292,5 4,0 4,7 Expansion CO-22-295 274,0 290,9 16,9 4,5 Expansion Incluant 284,0 285,0 1,0 38,9 Expansion CO-22-303 112,4 122,4 10,0 1,4 Expansion CO-22-303 260,5 301,5 41,0 1,4 Expansion CO-22-303 287,1 299,5 12,4 3,9 Expansion Incluant 297,5 298,50 1,0 35,8 Expansion CO-22-308 223,6 248,0 24,4 0,8 Intercalaire

(1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage et ont été coupés à 100 g/t Au lorsque nécessaire. L’épaisseur réelle est estimée à 65-95 % de la longueur dans l’axe de forage. Seules les intersections à plus de 10,0 g/t Au * m (teneur * épaisseur) sont présentées.





Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c331ebc-6e44-4841-8c39-da93ea66bda2/fr

Figure 1 : Plan de surface – Nouveaux résultats de forage dans le couloir aurifère Courvan

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe s’affaire à consolider son portefeuille de propriétés dans le secteur très favorable à l’est de Val-d’Or, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l’échelle d’un district de 446 kilomètres carrés qui représente l’une des plus grandes positions de terrain dans le camp minier de Val-d’Or. Le projet Novador est un sous-ensemble de propriétés totalisant 175 kilomètres carrés qui inclut trois anciennes opérations minières (les mines Béliveau, Bussières et Monique) et se situe le long de trois couloirs miniers d’envergure régionale. Novador est situé dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui accueille plusieurs mines en production et usines de traitement opérationnelles.

Le projet Novador inclut des ressources aurifères totalisant 2 038 900 onces indiquées et 357 200 onces présumées pour Monique, ainsi que 1 128 100 onces indiquées (historiques, selon l’estimation des ressources de 2021) et 1 638 200 onces présumées (historiques, selon l’estimation des ressources de 2021) pour les autres gîtes, incluant Pascalis et Courvan (voir le communiqué de presse daté du 17 janvier 2023).

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été préparé, révisé, et approuvé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant la carotte de forage en deux; une moitié a été envoyée à un laboratoire commercial certifié et l’autre moitié conservée pour référence future. Un strict programme d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion d’échantillons de référence minéralisés et d’échantillons à blanc pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or ou en présence d’or visible.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Novador au Québec, qui renferme plusieurs millions d’onces d’or. La Société est bien financée et contrôle un vaste ensemble de propriétés d'exploration d’environ 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 M$, de Probe Mines Limited à Goldcorp.

Au nom de Probe Gold Inc.,



David Palmer, Ph. D.

Président et chef de la direction

Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Web au www.probegold.com ou contacter :

Seema Sindwani

Vice-présidente aux relations avec les investisseurs

info@probegold.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

