Salipro Biotech et DyNAbind annoncent le franchissement d'une étape importante dans le cadre d'une collaboration visant à mettre en place des DEL pour les protéines membranaires

STOCKHOLM, Suède et DRESDE, Allemagne, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Salipro Biotech AB et DyNAbind GmbH, deux sociétés de biotechnologie de pointe, ont annoncé aujourd'hui le franchissement d'une étape clé dans le cadre de leur collaboration visant à révolutionner la découverte de médicaments contre des cibles difficiles à traiter. Cette collaboration combine les avantages de la plate-forme technologique exclusive de Salipro Biotech pour les protéines membranaires avec la technologie DEL (DNA-Encoded Library) exclusive de DyNAbind, pour accélérer le développement de nouveaux médicaments destinés à des cibles difficiles.



Les protéines membranaires telles que les RCPG, les transporteurs SLC et les canaux ioniques constituent une classe de cibles médicamenteuses importante quoique difficile à traiter, et représentent la majorité des cibles de l'industrie pharmaceutique. Cependant, ils sont intrinsèquement instables et complexes à étudier, ce qui rend la découverte de médicaments délicate. Cette collaboration a permis de mettre en place un processus de découverte complet pour résoudre ce problème et élargir l'espace cible afin de permettre aux partenaires pharmaceutiques de développer de nouveaux médicaments de première classe.

Les deux entreprises sont ravies de vous annoncer qu'elles ont réussi à cribler et à identifier plusieurs composés à petites molécules qui se lient à une protéine membranaire cible difficile. C'est la résonance plasmonique de surface qui a permis de confirmer la liaison, marquant ainsi une étape cruciale dans le processus de découverte des médicaments. Ce développement offre des possibilités inédites pour la mise au point de nouveaux médicaments contre des cibles difficiles telles que les RCPG et les canaux ioniques.

Jens Frauenfeld, PDG de Salipro Biotech, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette étape importante dans notre collaboration avec DyNAbind. Notre plateforme technologique Salipro® pour les protéines membranaires, associée à la technologie Dynamic Library de DyNAbind, a permis d'ouvrir de nouvelles voies pour la découverte de médicaments contre des cibles difficiles. Il s'agit donc d'une étape importante qui permettra de rendre médicamenteux ce qui ne l'est pas ».

Michael Thompson, PDG de DyNAbind, a ajouté : « Les protéines membranaires constituent un défi majeur pour la découverte de médicaments, c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de montrer les progrès que nous avons accomplis dans la mise au point de médicaments pour ces cibles. Grâce à notre technologie Dynamic Library et à l'expertise de Salipro Biotech dans le domaine de l'accessibilité des protéines membranaires, nous avons pu réaliser des progrès considérables dans la découverte de nouveaux médicaments contre ces cibles importantes ».

Cette collaboration représente un développement significatif dans le domaine des DEL et des protéines membranaires, et démontre le potentiel des technologies de pointe pour la découverte de médicaments. Les résultats obtenus démontrent le potentiel de développement de nouveaux médicaments contre des cibles difficiles et ouvriront la voie à de futures innovations dans ce domaine.

Salipro Biotech AB

Jens Frauenfeld

+46 (0)70 052 0421

jens.frauenfeld@salipro.com

https://www.salipro.com

DyNAbind GmbH

Nadine Schmieder-Galfe

+49 (0)351 7999 2923

nadine.sg@dynabind.com

https://www.dynabind.com/

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter : https://www.salipro.com | https://www.dynabind.com/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/salipro-biotech | https://www.linkedin.com/company/dynabind

Twitter : https://twitter.com/saliprobiotech