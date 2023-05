Metro Chaîne D’Approvisionnement nommée l’une des sociétés les mieux gérées au Canada

English French

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement, un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d’approvisionnement pour de nombreuses organisations mondiales à croissance rapide, a été reconnue aujourd’hui pour son rendement à l’avant-garde de l’industrie, ses pratiques d’affaires mondiales et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux prix 2023 des sociétés les mieux gérées au Canada. Le programme reconnaît l'excellence des entreprises privées canadiennes qui font preuve de leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture, de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et des performances financières. C’est la troisième fois que Metro Chaîne D’Approvisionnement, détenue par son fondateur et président du groupe Chiko Nanji, reçoit le titre de société la mieux gérée en près de 50 ans d’existence.



« Être nommée l’une des sociétés les mieux gérées au Canada est un honneur pour toute notre équipe de 6 000 personnes en Amérique du Nord et en Europe, qui a aidé nos clients à bâtir un avenir meilleur en innovant continuellement notre façon de penser et nos pratiques », a déclaré Chris Fenton, président et directeur général de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « En tant que compagnie entrepreneuriale orientée vers la croissance et possédant près de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe, Metro Chaîne D’Approvisionnement a toujours donné à ses équipes locales les moyens de gérer leurs activités de la manière la mieux adaptée à leur secteur, à leur géographie et à leur main-d’œuvre ».

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada est l’un des principaux programmes de récompenses commerciales du pays qui reconnaît les entreprises novatrices et de classe mondiale. Chaque année, des centaines de compagnies entrepreneuriales concourent pour obtenir cette désignation dans le cadre d'un processus d'évaluation rigoureux. Les candidats sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme et d'invités spéciaux.

Metro Chaîne D’Approvisionnement a obtenu d’excellentes notes dans tous les domaines, mais elle a surtout été félicitée pour sa stratégie et ses capacités. En particulier, son engagement en faveur d’un état d’esprit et de processus d’amélioration continue témoigne d’une grande adéquation avec les besoins de ses clients. En outre, les programmes de développement du leadership de Metro Chaîne D’Approvisionnement ont démontré un engagement fort à fournir des compétences et des opportunités d'excellence à ses employés les plus performants.

La cohorte 2023 des sociétés les mieux gérées partage des thèmes communs tels qu’une culture centrée sur les personnes, des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance efficaces et l’accélération de la numérisation des opérations.

« Pour sa 30e année d’existence, le programme des sociétés les mieux gérées reconnaît les entreprises qui allient une expertise stratégique et une culture de l’innovation à un engagement indéfectible envers leurs communautés », a déclaré Lorrie King, associée chez Deloitte Private et co-responsable du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Les lauréats de cette année, dont Metro Chaîne D’Approvisionnement, ont démontré qu'ils accordaient une importance accrue aux thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance afin d'obtenir des résultats commerciaux durables et percutants. Leur dévouement inébranlable à leur objectif principal, à l'amélioration des relations avec les clients, à l'entretien d'une culture saine avec leurs employés et au service de leurs communautés, établit la norme d'excellence pour l'écosystème commercial du Canada ».

Metro Chaîne D’Approvisionnement est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant 14 millions de mètres carrés sur près de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, il s'agit de la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d'approvisionnement basée au Canada. Depuis près de 50 ans, elle excelle dans l'élaboration de solutions intégrées et fondées sur des données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. En 2023, Metro Chaîne D’Approvisionnement a reçu le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées pour son expertise stratégique, sa culture de l'innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

Les sociétés les mieux gérées au Canada restent la marque d'excellence des entreprises détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année, depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de compagnies entrepreneuriales ont concouru pour obtenir cette désignation dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques en matière de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat du concours des sociétés les mieux gérées du Canada (l’un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année); 2) Lauréat du concours des sociétés les mieux gérées du Canada (lauréats qui ont présenté une nouvelle demande et ont réussi à conserver leur titre de société la mieux gérée pendant deux années supplémentaires, sous réserve d’un examen opérationnel et financier annuel); 3) Lauréat de la catégorie Or (après avoir conservé leur titre de société la mieux gérée pendant trois années consécutives, ces lauréats ont démontré leur engagement à l’égard du programme et ont réussi à conserver leur titre pendant quatre à six années consécutives); 4) Membre du club Platinum (lauréats qui ont conservé leur titre de société la mieux gérée pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Private, CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et TMX Group. Pour plus d'informations, consultez le site www.bestmanagedcompanies.ca.

