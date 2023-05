Participez à la course pour la santé mentale des jeunes : aidez-nous dès aujourd’hui à avoir un impact sur la vie des jeunes!

English French

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack.org , un organisme de bienfaisance canadien voué à la santé mentale des jeunes, et le commanditaire principal Bank of America ont le plaisir d’annoncer la tenue de Jack® Ride 2023, un événement cycliste hybride pour soutenir le travail de Jack.org d’amélioration de la santé mentale des jeunes. Les jeunes forment le groupe d’âge le plus susceptible d’éprouver des problèmes de santé mentale, et on estime que la moitié des jeunes qui ont besoin d’un soutien en matière de santé mentale n’en reçoivent pas. Jack Ride rassemble une communauté de personnes qui se consacrent à la promotion d’un monde meilleur pour les jeunes. Grâce au soutien des participant.e.s à Jack Ride et aux donateur.trice.s, Jack.org est en mesure de fournir à des milliers de jeunes au Canada une éducation et des ressources essentielles en matière de santé mentale.



La randonnée Jack Ride, un événement phare, aura lieu en personne le 27 mai 2023 à Caledon, en Ontario. D’autres randonnées virtuelles et dirigées par des bénévoles se dérouleront jusqu’à la fin du mois de juin. Cette année, les cyclistes Jack ont plus d’occasions que jamais de participer aux randonnées ou de faire du bénévolat :

En personne : Caledon (Ontario), le 27 mai 2023

Caledon (Ontario), le 27 mai 2023 Dirigée par des bénévoles : Canmore (Alberta), le 11 juin 2023

Canmore (Alberta), le 11 juin 2023 En mode virtuel : Où que vous soyez, le 27 mai 2023 (ou n’importe quand jusqu’à la fin de juin!)

Cette année, Jack Ride a pour objectif de recueillir 1,9 million de dollars pour la santé mentale des jeunes. Ces fonds soutiennent les milliers de jeunes qui travaillent avec Jack.org pour améliorer la santé mentale dans leurs communautés. Ce n’est possible que grâce aux cyclistes Jack qui comprennent la nécessité de l’éducation et des ressources en matière de santé mentale, et qui veulent soutenir les jeunes qui travaillent dur pour faire changer les choses. En prenant part à la Jack Ride 2023, les participant.e.s et les donateur.trice.s peuvent aider les jeunes à approfondir leurs connaissances en matière de santé mentale et faire en sorte qu’ils.elles disposent des ressources dont ils.elles ont besoin pour mener une vie épanouie.

« Je voulais le faire pour rendre hommage à [ma sœur] Lee, qui a eu un parcours de santé mentale incroyable et a fait preuve de beaucoup de courage. Et perpétuer son héritage en aidant les autres », déclare Sasha, membre de l’une de nos 21 équipes qui rendent hommage à des êtres chers tout en participant à Jack Ride cette année. « En participant à Jack ride, je pédale pour améliorer la santé mentale », ajoute Tim, dont l’objectif personnel de collecte de fonds cette année lui permettra d’atteindre la somme incroyable de 100 000 $ pour soutenir Jack.org au cours de ses 14 années de participation!

« Jack.org est fier de rassembler les membres de notre communauté pour soutenir un travail qui fournit aux jeunes ce dont ils.elles ont besoin pour s’épanouir », déclare Rowena Pinto, présidente et directrice générale de Jack.org. « Nous savons que les jeunes ont besoin d’accéder à des outils et à des ressources qui soutiennent leur santé mentale. Jack Ride offre une occasion incroyable de rassembler les membres de la communauté pour soutenir cette cause fondamentale. »

Jack.org vous invite, tous.tes les Canadien.ne.s, à soutenir les jeunes en faisant un don à Jack Ride dès aujourd’hui. Votre contribution aidera grandement les jeunes à avoir accès aux ressources, au soutien et à l’éducation en matière de santé mentale.

Pour faire un don ou vous inscrire à Jack Ride 2023, veuillez vous rendre sur https://jack.akaraisin.com/ui/jackride2023fr. Joignez-vous à Jack.org [et à ses plus de 4 500 donateur.trice.s et plus de 1 000 participant.e.s] pour éliminer les obstacles en matière de santé mentale des jeunes. N’oubliez pas de nous identifier sur les réseaux sociaux au moyen des mots-clics #JackRide et #ÉvoluerEnsemble.

Jack Ride est généreusement soutenu par son commanditaire principal, Bank of America, ainsi que par Accenture, Avanade, BMO et bien d’autres.

À propos de Jack.org

Jack.org est le seul organisme de bienfaisance canadien qui s’associe à de jeunes leaders dans chaque province et territoire afin d’améliorer la santé mentale des jeunes dans leurs communautés. La motivation est claire : le suicide reste la principale cause de décès liée à la santé chez les jeunes. En effet, 25 % des décès y sont attribuables et la plupart des jeunes ne reçoivent toujours pas le soutien dont ils.elles ont besoin lorsqu’ils.elles sont confronté.e.s à des problèmes de santé mentale. Jack.org cherche à améliorer la capacité des jeunes à reconnaître les difficultés qu’ils.elles vivent et que vivent leurs pairs, à chercher de l’aide et des ressources appropriées en santé mentale et à militer en faveur de systèmes plus à même de répondre aux besoins divers et complexes des jeunes. L’objectif est de faire en sorte que la jeunesse canadienne ait accès à l’aide qu’elle mérite.

