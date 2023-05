Equifax offre un libre accès à son cadre de contrôles de la sécurité et de la confidentialité

English French

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax MD (NYSE : EFX) renforce son engagement à l’égard de la transparence en matière de cybersécurité en offrant un libre accès à son cadre de contrôles de la sécurité et de la confidentialité, les équipes de la sécurité et de la protection des renseignements personnels d’organisations de toutes tailles pourront ainsi en bénéficier. En fournissant à l’écosystème technologique élargi les outils nécessaires pour concevoir, élaborer et maintenir des processus sécurisés, Equifax aide les entreprises à établir une posture de cybersécurité et de protection de la vie privée plus adaptable aux menaces changeantes.

« Depuis plusieurs années, nous investissons comme jamais auparavant dans notre cybersécurité et nous offrons maintenant un libre accès à notre cadre de contrôles de la sécurité et de la confidentialité pour aider d’autres organisations qui en ont besoin, précise Russ Ayres, vice-président principal, architecture et ingénierie de la sécurité chez Equifax. Le cadre que nous avons créé est suffisamment complet pour protéger l’ensemble d’une organisation et a la spécificité nécessaire pour être mis en œuvre rapidement et efficacement. »

Cinq capacités de base, soit la cybersécurité, la protection des renseignements personnels, la prévention de la fraude, la gestion de crise et la sécurité physique, sont représentées dans le cadre de contrôles de la sécurité et de la confidentialité d’Equifax. Equifax a sélectionné le cadre de cybersécurité ( NIST CSF ) et le cadre de protection de la vie privée ( NIST PF ) du National Institute of Standards and Technology comme fondements pour ses contrôles de la sécurité et de la confidentialité, puisque les lignes directrices qu’ils contiennent soutiennent l’adoption d’une approche approfondie en matière de défense de la sécurité et de la confidentialité. Leur structure souple et axée sur le risque peut également être adaptée aux besoins particuliers des entreprises.

« Ce cadre est le fondement de notre force dans le domaine de la cybersécurité, ajoute Jamil Farshchi, vice-président directeur et chef principal de la sécurité de l’information chez Equifax. Il a servi de base à presque toutes les améliorations que nous avons apportées en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels, et il s’agit du mécanisme que nous avons utilisé pour établir nos priorités stratégiques, évaluer les risques à l’échelle de l’entreprise, composer avec les exigences réglementaires et stimuler le progrès. Nous espérons que d’autres tireront parti de ce plan directeur pour élaborer ou améliorer leurs propres programmes de cybersécurité. »

Le cadre de contrôles de la sécurité et de la confidentialité d’Equifax se trouve sur controlsframework.equifax.com . Nous faisons partie des rares sociétés ouvertes, et sommes peut-être la seule, à avoir mis notre cadre de contrôles de sécurité et de confidentialité à la disposition du public. Pour en savoir plus sur la cybersécurité chez Equifax, consultez le rapport annuel sur la sécurité de 2022 de l’entreprise.

À PROPOS D’EQUIFAX INC.

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte près de 14 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca .