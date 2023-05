inGroup sale nella classifica Global 100 di DSN, con un fatturato da record nel primo trimestre

English Italian

SAN JUAN, Puerto Rico, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International è stata riconosciuta da Direct Selling News (DSN) come la 48esima azienda di vendita diretta più grande al mondo nella classifica Global 100 del 2023. https://dsnnewprd.wpengine.com/global-100-lists/



La classifica Global 100 viene pubblicata ogni anno per premiare le aziende di vendita diretta con un fatturato annuo che va dai 100 milioni in su. L'elenco del 2023 è stato annunciato in occasione della Global Celebration di DSN a Frisco, in Texas, il 18 aprile.

"Siamo lieti di confermare che il fatturato annuale di inGroup International per il 2022 è stato di 135 milioni di dollari", afferma Anthony Varvaro, Direttore Generale e Direttore Finanziario di inGroup. "Si tratta di una crescita del 24% rispetto all'anno precedente".

"La salita nella classifica Global 100 e il fatto di essere una delle sole 15 aziende Global 100 che sono cresciute in ciascuno degli ultimi tre anni conferma il valore unico che offriamo ai nostri clienti", afferma Doug Corrigan, Direttore Marketing di inGroup.

La crescita di inGroup sta continuando anche quest'anno, infatti ha appena confermato un fatturato da record per il primo trimestre.

"La nostra crescita continua ad essere sostenuta, anno dopo anno. Il primo trimestre ha registrato un aumento del 37% delle entrate totali, un aumento dell'80% dei nuovi Membri e un aumento del 28% dei nuovi Partner", afferma Varvaro. "I nostri Partner-Membri sono entusiasti dei miglioramenti apportati ai nostri programmi principali, le crociere sono tornate in tutto il mondo e continuiamo a introdurre nuove ed interessanti proposte di viaggio per i nostri Membri", afferma Varvaro.

La continua e rapida crescita dei Membri del Club di inGroup sta generando una considerevole fonte di crocieristi di prima esperienza e ricorrenti per le compagnie di crociera nostre partner.

"Ci congratuliamo con inGroup per il suo continuo successo", afferma Carmen Roig, Vicepresidente Vendite di Princess Cruises. "Apprezziamo profondamente la nostra partnership e siamo onorati che la famiglia di inGroup che viaggia con noi sia sempre più numerosa".

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è uno dei più grandi club di viaggi in abbonamento al mondo ed è una divisione di inGroup International. Dal lancio del suo fiore all'occhiello inCruises nel 2016, l'azienda ha registrato più di un milione di Membri e Partner in 200 paesi. Nel 2022 è stato inoltre introdotto inStays, portando l'offerta disponibile ai Membri a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. inGroup sta facendo una reale differenza nella vita dei Membri del Club inCruises ed è impegnata a fornire in modo etico l'opportunità di avere un'attività commerciale alla sua crescente squadra di Partner. Inoltre, l'azienda ha assunto l'impegno di una cittadinanza aziendale globale positiva con il recente sostegno a Mercy Ships e le iniziative di soccorso in Ucraina. Per maggiori informazioni, visita il sito in.Group e inCruises .

