Clean Motion har vunnit upphandling i Saudiarabien

Clean Motion har vunnit en upphandling omfattande en helhetslösning för ”last mile delivery” i Saudiarabien. Lösningen innehåller viss anpassning av fordonet EVIG, en specialframtagen trailer samt anpassade rullvagnar. Clean Motion lämnade ett anbud omfattande totalt 20,1 MSEK och vann upphandlingen. Idag har ett ramavtal för leverans undertecknats av båda parter.



Efter en inbjudan att delta i upphandling så offererade Clean Motion en lösning omfattande 25 fordon, 20 trailers samt 600 rullvagnar som skall användas för ett komplett ”last mile delivery"-system. Offerten som lämnades in omfattade 20,1 MSEK. Vi har fått besked om att vi vunnit upphandlingen och idag har båda parter skrivit under ett ramavtal avseende såväl utveckling som leverans av helhetslösningen. Vi räknar med att i närtid kunna presentera kundens namn samt ambitioner med projektet. Planen är att driftsätta lösningen i januari 2024. Kunden kommer successivt att utfärda inköpsorder mot ramavtalet. Den initiala inköpsordern, omfattande utveckling samt prototyper, väntas komma under den närmaste veckan.

Vi kommer att återkomma med mer information om kunden och projektet så snart vi fått motpartens godkännande.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: https://www.cleanmotion.se/.