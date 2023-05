Afnotering af SKAGEN Avkastning, ISIN NO0008000452 på Nasdaq Copenhagen

SKAGEN AS har d.d. ansøgt Nasdaq Copenhagen om accept for en afnotering af SKAGEN Avkastning fra handel på Nasdaq Copenhagen snarest muligt.

SKAGEN Avkastning er en obligationsfond, som placerer en stor del af fondens midler i norske rentebærende omsættelige værdipapirer. Fonden har ikke opnået ønsket interesse fra danske investorer, og SKAGEN vurderer, at dette i særlig grad er relateret til valutaeksponeringen mod NOK. Der er heller ikke grund til at tænke sig, at der vil blive en øget interesse for fonden fremover. Af den grund har administrationen i SKAGEN AS, som er beslutningsbemyndighed, besluttet at søge om afnotering.

Der vil tilgå markedet en ny meddelelse, når Nasdaq Copenhagen har behandlet ansøgningen. Såfremt Nasdaq Copenhagen godkender ansøgningen vil afnoteringen ske 4 uger efter godkendelse.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 7010 4001 eller på kundeservice@skagenfondene.dk

Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen, adm. direktør

Henrik Rasmussen, kundechef