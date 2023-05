Consultations sur l'encadrement minier pour un développement harmonieux de l'activité minière

Pour un débat éclairé et transparent, basé sur des faits et des données vérifiables.

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) tient à rétablir les faits, concernant des affirmations publiées dernièrement par différents groupes, à propos de l’octroi de titres miniers (claims) et du potentiel danger pour les citoyens du Québec. Les déclarations évoquent l’époque du Far West, les eskers, les nappes phréatiques, les lacs et la biodiversité, tous menacés, ainsi que le sous-sol possédé par les multinationales. Dernièrement, le boom minier est devenu un boom de claims miniers puis une explosion des claims miniers

Mais la réalité est beaucoup moins spectaculaire. Pour pouvoir parler de boom minier, il doit y avoir ouverture de nouvelles mines accompagnée d’une hausse des investissements dans les infrastructures minières, ce qui n’est pas le cas. Depuis une quinzaine d’années, le nombre de mines en activité varie entre 20 et 25 au Québec. On assiste au démarrage de 0,7 mine par année en moyenne depuis 10 ans.

Pour ce qui est d’un boom des claims miniers, on devrait plutôt parler d’une augmentation des titres miniers émis par le gouvernement. Sur le nombre de claims actifs au 31 décembre 2022, seulement 1360 (0,51%) ont fait l’objet de travaux de forage, décapage ou d’échantillonnage en vrac. Ainsi, le nombre de claims total a peu d’importance, il faut considérer ceux touchés par des activités d’exploration. L’histoire démontre qu’il n’y a pas de corrélation entre le nombre de claims et le nombre de mines en activité (tableau 1). Le nombre d’interdictions et les contraintes à l’exploration minière pour protéger du territoire est aussi passé sous silence. Pourtant, ces contraintes sont de plus en plus nombreuses et couvrent déjà plus du tiers (37%) de la superficie du Québec.

Activités réelles sur les claims

Au 31 décembre 2022

Nombre de claims actifs: 264 580

Nombre de claims ayant fait l’objet de travaux d’exploration sur le terrain durant l’année : 35 942 (13,6%)

Nombre de claims ayant fait l’objet de travaux de forage, décapage et échantillonnage en vrac durant l’année : 1360 (0,51%)

Nombre de projets en mise en valeur et développement : 35

Nombre de mines en activités : 20



Protection de territoire

Territoire du Québec sous interdictions et contraintes à l’exploration minière le 28 mars 2023 : 37,4% = 623 000km²

Les MRC ayant complété l’exercice de l’orientation gouvernementale (TIAM) ont interdit à l’exploration 44% de leur territoire en moyenne.

Des organismes font circuler l’information selon laquelle il y aurait 32 projets d’aires protégées, totalisant 28 441 km2, bloqués par des claims et affirment que le régime minier compromet l’atteinte de la cible de 30% d’aires protégées d’ici 2030.

Il existe une réelle différence entre un projet d’aire protégée, soumis pour étude au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs et l’attribution d’une forme juridique au projet d’aire protégée telle que reconnue par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Contrairement à ce qui est véhiculé, il est impossible de réaliser des travaux d’exploration dans une aire protégée.

La consultation de la Vitrine statistique sur le développement durable du gouvernement du Québec (2) nous démontre clairement que :

les régions où l’on retrouve le plus de claims et d’activités d’exploration sont également celles où se trouvent le plus d’aires protégées en pourcentage du territoire selon les provinces naturelles.

les régions du sud de la province sont celles où il y a le moins d’activités d’exploration et sont aussi celles où le taux de protection est le plus faible.

Il nous apparaît donc malhonnête de statuer que les activités d’exploration bloquent l’atteinte de l’objectif de 30% d’aires protégées au Québec.

« De notre perspective, il est difficile de voir, dans l’actuelle consultation pour un développement harmonieux de l'activité minière, un débat éclairé et transparent sur l’avenir du secteur minier québécois, et en particulier l’exploration minière. Le débat nécessite que l’on établisse un portrait réel du niveau et de l’impact de l’activité minière sur l’économie, l'environnement, les aires protégées, la pérennité des ressources en eau, la quiétude des milieux environnants et la remise en état des sites d’exploration et d’exploitation. Ce portrait factuel, basé sur les données réelles, doit servir à encadrer le débat et surtout, à trouver des solutions pragmatiques et fonctionnelles. Cela positionnera le Québec comme une juridiction ayant une approche responsable et un encadrement efficace et rigoureux du secteur minier permettant le développement de projets de façon harmonieuse et responsable », a déclaré M. Guy Bourgeois, directeur général de l’AEMQ.

(1) Tableau AEMQ (avril 2023)









(2) https://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/developpement-durable/index.html#/naturel/superficie-aires-protegees













À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 1200 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise.

